Что приготовить из кабачка?

Кабачок — пожалуй, главный овощ второй половины лета. Даже если вы не выращиваете его самостоятельно, раздобыть пару штук обычно не составляет труда. А если родственники и знакомые охотно делятся урожаем, вопрос «куда деть кабачки» становится особенно актуальным.

Поэтому предлагаем приготовить еще несколько действительно удачных блюд, в которых кабачок раскрывается по-новому. Сегодня готовим нежный суп-пюре с плавленым сыром и теплый салат с запеченным перцем.

Суп из кабачков с плавленым сыром

Ингредиенты:

кабачок — 700 г;

картофель — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

плавленый сливочный или грибной сыр — 200 г;

вода — 400 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец и специи — по вкусу;

свежий укроп — для подачи.

1. Сначала приготовим зажарку. Лук, морковь и сельдерей нарежьте произвольно и обжарьте на растительном масле. Когда овощи станут мягкими, добавьте измельченный чеснок и сливочное масло. Перемешайте, снимите с огня.

2. Кабачок и картофель нарежьте небольшими кубиками. Если кабачок молодой и семечки у него небольшие, удалять их необязательно. У переросшего овоща семена лучше вынуть.

3. В кастрюлю налейте воду и доведите ее до кипения. Добавьте картофель и кабачок. Не стоит сразу наливать слишком много воды — иначе суп получится жидким.

4. Варите овощи около 10 минут, до мягкости. Затем добавьте зажарку и измельчите все погружным блендером до однородного кремообразного состояния.

5. Верните кастрюлю на огонь, добавьте плавленый сыр, соль, перец и специи. Мы используем универсальную приправу с солью, сахаром и сушеными овощами. Прогрейте суп, пока сыр полностью не растворится, после чего снимите с огня.

Подавайте суп со свежим укропом и гренками. Нежный, ароматный и сытный суп готовится примерно за полчаса.

Теплый салат из кабачков со сметаной

Ингредиенты:

кабачок — 300 г;

сладкий красный перец — 2 шт.;

сметана — 100 г;

укроп — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

мука — 1 ст. л.;

растительное масло — для запекания;

соль — по вкусу.

1. Сначала запеките сладкий перец. Это можно сделать любым удобным способом — например, в фольге или просто на противне. Духовку разогрейте до 200 °C. Перец должен стать мягким, на это потребуется около 40 минут.

2. Кабачок нарежьте тонкими кружочками или полукружьями, если овощ крупный. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните растительным маслом и через сито присыпьте тонким слоем муки. Она поможет впитать лишнюю влагу, а кабачки благодаря ей лучше подрумянятся. Отправьте их в духовку к перцам примерно на 20–30 минут.

3. Готовым овощам дайте немного остыть. С перца снимите кожицу, удалите семена и нарежьте мякоть полосками. Переложите в миску к кабачкам.

4. Добавьте сметану, измельченный укроп, соль и натертый или пропущенный через пресс чеснок. Аккуратно перемешайте.

Теплый салат готов — его можно подавать сразу. Он получается сочным, ароматным и достаточно легким. Особенно советуем не пропускать запеченный перец: именно он придает блюду яркий вкус и делает салат еще интереснее.

Приятного аппетита!

Также предлагаем попробовать еще несколько проверенных рецептов с кабачками, которые мы готовили ранее:

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