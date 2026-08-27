Что приготовить из кабачка?
Кабачок — пожалуй, главный овощ второй половины лета. Даже если вы не выращиваете его самостоятельно, раздобыть пару штук обычно не составляет труда. А если родственники и знакомые охотно делятся урожаем, вопрос «куда деть кабачки» становится особенно актуальным.
Поэтому предлагаем приготовить еще несколько действительно удачных блюд, в которых кабачок раскрывается по-новому. Сегодня готовим нежный суп-пюре с плавленым сыром и теплый салат с запеченным перцем.
Суп из кабачков с плавленым сыром
Ингредиенты:
- кабачок — 700 г;
- картофель — 1 шт.;
- луковица — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- стебель сельдерея — 1 шт.;
- плавленый сливочный или грибной сыр — 200 г;
- вода — 400 мл;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец и специи — по вкусу;
- свежий укроп — для подачи.
1. Сначала приготовим зажарку. Лук, морковь и сельдерей нарежьте произвольно и обжарьте на растительном масле. Когда овощи станут мягкими, добавьте измельченный чеснок и сливочное масло. Перемешайте, снимите с огня.
2. Кабачок и картофель нарежьте небольшими кубиками. Если кабачок молодой и семечки у него небольшие, удалять их необязательно. У переросшего овоща семена лучше вынуть.
3. В кастрюлю налейте воду и доведите ее до кипения. Добавьте картофель и кабачок. Не стоит сразу наливать слишком много воды — иначе суп получится жидким.
4. Варите овощи около 10 минут, до мягкости. Затем добавьте зажарку и измельчите все погружным блендером до однородного кремообразного состояния.
5. Верните кастрюлю на огонь, добавьте плавленый сыр, соль, перец и специи. Мы используем универсальную приправу с солью, сахаром и сушеными овощами. Прогрейте суп, пока сыр полностью не растворится, после чего снимите с огня.
Подавайте суп со свежим укропом и гренками. Нежный, ароматный и сытный суп готовится примерно за полчаса.
Теплый салат из кабачков со сметаной
Ингредиенты:
- кабачок — 300 г;
- сладкий красный перец — 2 шт.;
- сметана — 100 г;
- укроп — по вкусу;
- чеснок — 1 зубчик;
- мука — 1 ст. л.;
- растительное масло — для запекания;
- соль — по вкусу.
1. Сначала запеките сладкий перец. Это можно сделать любым удобным способом — например, в фольге или просто на противне. Духовку разогрейте до 200 °C. Перец должен стать мягким, на это потребуется около 40 минут.
2. Кабачок нарежьте тонкими кружочками или полукружьями, если овощ крупный. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните растительным маслом и через сито присыпьте тонким слоем муки. Она поможет впитать лишнюю влагу, а кабачки благодаря ей лучше подрумянятся. Отправьте их в духовку к перцам примерно на 20–30 минут.
3. Готовым овощам дайте немного остыть. С перца снимите кожицу, удалите семена и нарежьте мякоть полосками. Переложите в миску к кабачкам.
4. Добавьте сметану, измельченный укроп, соль и натертый или пропущенный через пресс чеснок. Аккуратно перемешайте.
Теплый салат готов — его можно подавать сразу. Он получается сочным, ароматным и достаточно легким. Особенно советуем не пропускать запеченный перец: именно он придает блюду яркий вкус и делает салат еще интереснее.
Приятного аппетита!
Также предлагаем попробовать еще несколько проверенных рецептов с кабачками, которые мы готовили ранее:
Необычные кабачковые лепёшки, которые станут основой для сэндвича или тортильи.
Кабачковый торт с неожиданной начинкой.
Вкуснейшая намазка из кабачка.
Суп-пюре из кабачка с «геркулесом».
Рулет из кабачка с творожным сыром и рыбой.
Мои такое точно есть не будут. А вот оладушки или фаршированные, да едят.
Будем честны))) из кабачков ничего не приготовить, но везде его можно добавить