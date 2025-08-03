Форум
Горячие блюда

Спагетти из кабачка с соусом из бекона и сливок

Если вы любите пасту, но ищете более лёгкую и низкоуглеводную альтернативу, то рецепт спагетти из кабачка вам отлично подойдет! 

Кабачок в сочетании с насыщенным сливочно-беконным соусом и сладкими помидорами черри создае идеальный баланс вкусов. Блюдо получается нежным, ароматным и при этом очень сытным. Готовится всего за 20 минут — отличный вариант для ужина после напряжённого дня!

Спагетти из кабачка со сливочным соусом 

Понадобится:

  • молодой длинный кабачок (цукини) – 600 г;
  • 150 г бекона;
  • 1 горсть помидоров черри;
  • 100 мл сливок 10-20%
  • 1 зубчик чеснока;
  • 50 г твёрдого сыра (пармезан или грана падано);
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • соль, перец, сушёный базилик или тимьян – по вкусу;
  • щепотка красного перца (чили) – опционально, для остроты

Приготовление:

1. Подготовьте кабачковые спагетти: очистите кабачок от кожицы и семян и нарежьте тонкой соломкой с помощью терки для корейской моркови или овощерезки.

2. Посолите, оставьте на 5 минут, затем слегка отожмите, чтобы убрать лишнюю влагу.

3. Порежьте бекон. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте бекон и обжаривайте до хрустящей корочки (3–4 минуты).

4. Затем добавьте чеснок и помидоры черри, готовьте ещё 2 минуты, пока томаты не станут мягче.

5. Добавьте кабачковые спагетти в сковородку, аккуратно перемешайте и прогрейте 4-5 минут.

6. Добавьте мелко натертый сыр, сливки и специи, доведите до лёгкого кипения, убавьте огонь.

7. Приправьте солью, перцем, базиликом и чили (если любите острое). Тушите 2–3 минуты, пока соус не загустеет.

8. Разложите по тарелкам, посыпьте тёртым сыром и свежей зеленью (петрушкой или базиликом).

Совет: Подавайте сразу же, пока блюдо горячее! Отлично сочетается с лёгким белым вином или хрустящим багетом.

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

6
Государственная Тайна
02.08.25, 07:50

Если вы любите пасту, то ешьте кабачок 🤦‍♀️

Маристотель
03.08.25, 10:37

Спасибо! Сегодня попробуем, выглядит аппетитно!

tasha В.
05.08.25, 10:23

Спасибо за интересный рецепт

Оставить комментарийили читать еще 3 комментария
