Спагетти из кабачка с соусом из бекона и сливок
Если вы любите пасту, но ищете более лёгкую и низкоуглеводную альтернативу, то рецепт спагетти из кабачка вам отлично подойдет!
Кабачок в сочетании с насыщенным сливочно-беконным соусом и сладкими помидорами черри создае идеальный баланс вкусов. Блюдо получается нежным, ароматным и при этом очень сытным. Готовится всего за 20 минут — отличный вариант для ужина после напряжённого дня!
Спагетти из кабачка со сливочным соусом
Понадобится:
- молодой длинный кабачок (цукини) – 600 г;
- 150 г бекона;
- 1 горсть помидоров черри;
- 100 мл сливок 10-20%
- 1 зубчик чеснока;
- 50 г твёрдого сыра (пармезан или грана падано);
- 1 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец, сушёный базилик или тимьян – по вкусу;
- щепотка красного перца (чили) – опционально, для остроты
Приготовление:
1. Подготовьте кабачковые спагетти: очистите кабачок от кожицы и семян и нарежьте тонкой соломкой с помощью терки для корейской моркови или овощерезки.
2. Посолите, оставьте на 5 минут, затем слегка отожмите, чтобы убрать лишнюю влагу.
3. Порежьте бекон. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте бекон и обжаривайте до хрустящей корочки (3–4 минуты).
4. Затем добавьте чеснок и помидоры черри, готовьте ещё 2 минуты, пока томаты не станут мягче.
5. Добавьте кабачковые спагетти в сковородку, аккуратно перемешайте и прогрейте 4-5 минут.
6. Добавьте мелко натертый сыр, сливки и специи, доведите до лёгкого кипения, убавьте огонь.
7. Приправьте солью, перцем, базиликом и чили (если любите острое). Тушите 2–3 минуты, пока соус не загустеет.
8. Разложите по тарелкам, посыпьте тёртым сыром и свежей зеленью (петрушкой или базиликом).
Совет: Подавайте сразу же, пока блюдо горячее! Отлично сочетается с лёгким белым вином или хрустящим багетом.
Приятного аппетита!
Если вы любите пасту, то ешьте кабачок 🤦♀️
Спасибо! Сегодня попробуем, выглядит аппетитно!
Спасибо за интересный рецепт