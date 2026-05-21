Вкусно, сытно, низкокалорийно! Кабачковый торт с неожиданной начинкой

Мы просто настаиваем: лето — лучшее время для легких овощных рецептов. Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки такие блюда получаются менее тяжелыми и калорийными. Сегодняшний рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет оставаться сытым и при этом стройнеть. Мы подсмотрели его у блогера, немного доработали и решили поделиться с вами. Простые продукты и максимум пользы.

Ингредиенты:

Блины:

кабачок — 400 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 50 г;

кефир/йогурт/сметана — 1–2 ст. л.;

свежая зелень;

соль;

сахар - 1/2 ч.л.

Начинка:

куриный фарш — 400 г;

луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

творожный сыр — 1 ст. л.;

свежая зелень;

соль.

1. Готовим начинку. Лук, морковь и сладкий перец пассеруем на капле растительного масла до золотистого цвета. Затем добавляем фарш. Можно использовать любой, у нас — куриный, как самый нежирный вариант. Тушим до готовности. В конце добавляем укроп или любую другую зелень и оставляем начинку остывать.

2. Готовим блинчики.Кабачок натираем на крупной терке и солим. Лишнюю жидкость сливать не нужно. Добавляем яйца, муку и зелень. Для более жидкой текстуры можно добавить ложку сметаны или йогурта. Мы добавили несколько ложек кефира. Тесто должно получиться слегка жидким, не крутым.

3.Блинную или обычную сковороду для первого блинчика можно слегка смазать маслом. Если уверены в покрытии сковороды, жарьте вообще без масла.

4.На разогретую сковороду выкладываем примерно половину половника теста и аккуратно распределяем ложкой по поверхности. Тесто не будет растекаться само, как обычное блинное, из-за кусочков кабачка.

5.Через пару минут аккуратно переворачиваем блинчик. Форму он держит хорошо. Из этого количества теста получается около 6 кабачковых блинчиков.

6. Возвращаемся к начинке. Массу из фарша и овощей пробиваем блендером. Добавляем ложку творожного сыра, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

7. Собираем торт. На каждый блинчик выкладываем начинку и накрываем следующим. Сверху закрываем самым красивым блином. Украшаем по вкусу — мы посыпали торт укропом.

Торт можно есть сразу теплым или дать ему немного постоять в холодильнике. Получается очень нежно, вкусно и сытно. А главное — мало калорий, много белка и клетчатки. Для более яркого вкуса можно подать с соусом, например тартар.

Приятного аппетита!