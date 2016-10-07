Салаты с тыквой и сыром

Три салата с королевой осени – тыквой! Салат из сырых овощей – свежий и легкий, кладезь витаминов. Салаты с тыквой и жареным адыгейским сыром – более плотный и сытный перекус, вкусный и сохраняющий стройность фигуры. Готовьте и ешьте с удовольствием!

Салат с тыквой и яблоком

Понадобится: Тыква – 300 гр.; Яблоки – 2 шт.; Морковь (крупная) – 1 шт.; Тыквенные семечки или орехи. Для заправки: Масло оливковое – 2-3 ст. л.; Лимон (сок и цедра) – пол-лимона; Мед – 1/2 ч. л.; Соль – щепотка; Смесь перцев – по вкусу.

* Салат с тыквой и яблоками, как и все свежие салаты из сырых овощей готовится «на раз-два-три»: раз – почистить, два – нарезать, три – заправить.

* Выбирайте для этого салата сочные сладкие яблоки и тыкву сладких сортов. Яблоки нарежьте соломкой, тыкву и морковь нужно натереть на крупной терке, длинной стружкой.

* Для заправки смешайте масло, сок лимона, соль и перец, добавьте мед по вкусу и хорошо размешайте - маринад загустеет. Если тыква и яблоки не очень сладкие, можно увеличить количество меда.

* Заправьте салат и посыпьте тыквенными семечками или орешками. Подавайте сразу, пока овощи хрустящие.

Салаты с тыквой и жареным сыром

Салат с тыквой, жареным адыгейским сыром и фасолью Тыква – 300 гр.; Адыгейский сыр – 300 гр.; Фасоль белая в собств. соку – 1 банка; Смесь салатов – 1 пакет (150 гр.); Зеленый лук – ½ пучка; Масло растительное для жарки. Для заправки: Масло оливковое – 2-3 ст. л.; Чеснок – по желанию; Соль – по вкусу; Салат с тыквой, жареным адыгейским сыром и помидорами Тыква – 300 гр.; Адыгейский сыр – 300 гр.; Помидоры свежие – 2-3 шт.; Руккола – 1 пучок; Масло растительное для жарки Для заправки: Масло оливковое – 2-3 ст. л.; Соль – по вкусу;

* Для салатов с адыгейским сыром нарежьте тыкву и сыр кубиками примерно одного размера ок. 1,5 см. Разогрейте в сковороде с толстым дном 2-3 ст. л. растительного масла, выложите тыкву и обжарьте до мягкости. Готовую тыкву переложите на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла.

* На сковороду выложите сыр и жарьте, переворачивая, до румяной корочки. Сыр жарится быстро, присматривайте за ним. Так же переложите на бумажные полотенца и дайте впитаться маслу.

* Для сытного варианта этого салата - с фасолью добавьте к сыру и тыкве нарезанный зеленый лук, смесь салатных листьев и белую консервированную фасоль (жидкость слейте. Заправьте салат маслом, соль добавьте по вкусу.

Можно добавить пикантности и остроты салату, если положить чеснок и пряные травы.

* Для более легкого варианта этого салата - с помидорами – крупно нарежьте пучок рукколы и помидоры, смешайте с сыром и тыквой и заправьте оливковым маслом. Посолите по вкусу.

* Выбирайте салаты по настроению, творите, сочиняйте свои рецепты!

Приятного аппетита!