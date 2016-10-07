Салаты с тыквой и сыром
Три салата с королевой осени – тыквой! Салат из сырых овощей – свежий и легкий, кладезь витаминов. Салаты с тыквой и жареным адыгейским сыром – более плотный и сытный перекус, вкусный и сохраняющий стройность фигуры. Готовьте и ешьте с удовольствием!
Салат с тыквой и яблоком
|
Понадобится:
Тыква – 300 гр.;
Яблоки – 2 шт.;
Морковь (крупная) – 1 шт.;
Тыквенные семечки или орехи.
Для заправки:
Масло оливковое – 2-3 ст. л.;
Лимон (сок и цедра) – пол-лимона;
Мед – 1/2 ч. л.;
Соль – щепотка;
Смесь перцев – по вкусу.
* Салат с тыквой и яблоками, как и все свежие салаты из сырых овощей готовится «на раз-два-три»: раз – почистить, два – нарезать, три – заправить.
* Выбирайте для этого салата сочные сладкие яблоки и тыкву сладких сортов. Яблоки нарежьте соломкой, тыкву и морковь нужно натереть на крупной терке, длинной стружкой.
* Для заправки смешайте масло, сок лимона, соль и перец, добавьте мед по вкусу и хорошо размешайте - маринад загустеет. Если тыква и яблоки не очень сладкие, можно увеличить количество меда.
* Заправьте салат и посыпьте тыквенными семечками или орешками. Подавайте сразу, пока овощи хрустящие.
Салаты с тыквой и жареным сыром
|
Салат с тыквой, жареным адыгейским сыром и фасолью
Тыква – 300 гр.;
Адыгейский сыр – 300 гр.;
Фасоль белая в собств. соку – 1 банка;
Смесь салатов – 1 пакет (150 гр.);
Зеленый лук – ½ пучка;
Масло растительное для жарки.
Для заправки:
Масло оливковое – 2-3 ст. л.;
Чеснок – по желанию;
Соль – по вкусу;
|
Салат с тыквой, жареным адыгейским сыром и помидорами
Тыква – 300 гр.;
Адыгейский сыр – 300 гр.;
Помидоры свежие – 2-3 шт.;
Руккола – 1 пучок;
Масло растительное для жарки
Для заправки:
Масло оливковое – 2-3 ст. л.;
Соль – по вкусу;
* Для салатов с адыгейским сыром нарежьте тыкву и сыр кубиками примерно одного размера ок. 1,5 см. Разогрейте в сковороде с толстым дном 2-3 ст. л. растительного масла, выложите тыкву и обжарьте до мягкости. Готовую тыкву переложите на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла.
* На сковороду выложите сыр и жарьте, переворачивая, до румяной корочки. Сыр жарится быстро, присматривайте за ним. Так же переложите на бумажные полотенца и дайте впитаться маслу.
* Для сытного варианта этого салата - с фасолью добавьте к сыру и тыкве нарезанный зеленый лук, смесь салатных листьев и белую консервированную фасоль (жидкость слейте. Заправьте салат маслом, соль добавьте по вкусу.
Можно добавить пикантности и остроты салату, если положить чеснок и пряные травы.
* Для более легкого варианта этого салата - с помидорами – крупно нарежьте пучок рукколы и помидоры, смешайте с сыром и тыквой и заправьте оливковым маслом. Посолите по вкусу.
* Выбирайте салаты по настроению, творите, сочиняйте свои рецепты!
Приятного аппетита!