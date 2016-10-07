Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
миссис Пампкин
Салаты и закуски

Салаты с тыквой и сыром

Салат из сырых овощей — свежий и легкий. С тыквой и жареным адыгейским сыром — более плотный и сытный перекус, вкусный и сохраняющий стройность фигуры.

Три салата с королевой осени – тыквой! Салат из сырых овощей – свежий и легкий, кладезь витаминов. Салаты с тыквой и жареным адыгейским сыром – более плотный и сытный перекус, вкусный и сохраняющий стройность фигуры. Готовьте и ешьте с удовольствием!

Салат с тыквой и яблоком

Понадобится:

 

Тыква – 300 гр.;

Яблоки – 2 шт.;

Морковь (крупная) – 1 шт.;

Тыквенные семечки или орехи.

 

Для заправки:

 

Масло оливковое – 2-3 ст. л.;

Лимон (сок и цедра) – пол-лимона;

Мед – 1/2 ч. л.;

Соль – щепотка;

Смесь перцев – по вкусу.

* Салат с тыквой и яблоками, как и все свежие салаты из сырых овощей готовится «на раз-два-три»: раз – почистить, два – нарезать, три – заправить.

* Выбирайте для этого салата сочные сладкие яблоки и тыкву сладких сортов. Яблоки нарежьте соломкой, тыкву и морковь нужно натереть на крупной терке, длинной стружкой.

* Для заправки смешайте масло, сок лимона, соль и перец, добавьте мед по вкусу и хорошо размешайте - маринад загустеет.  Если тыква и яблоки не очень сладкие, можно увеличить количество меда.

* Заправьте салат и посыпьте тыквенными семечками или орешками. Подавайте сразу, пока овощи хрустящие.

Салаты с тыквой и жареным сыром

Салат с тыквой, жареным адыгейским сыром и фасолью

Тыква – 300 гр.;

Адыгейский сыр – 300 гр.;

Фасоль белая в собств. соку – 1 банка;

Смесь салатов – 1 пакет (150 гр.);

Зеленый лук – ½ пучка;

Масло растительное для жарки.

 

Для заправки:

Масло оливковое – 2-3 ст. л.;

Чеснок – по желанию;

Соль – по вкусу;

Салат с тыквой, жареным адыгейским сыром и помидорами

 

Тыква – 300 гр.;

Адыгейский сыр – 300 гр.;

Помидоры свежие – 2-3 шт.;

Руккола – 1 пучок;

Масло растительное для жарки

 

Для заправки:

 

Масло оливковое – 2-3 ст. л.;

Соль – по вкусу;

 

* Для салатов с адыгейским сыром нарежьте тыкву и сыр кубиками примерно одного размера ок. 1,5 см. Разогрейте в сковороде с толстым дном 2-3 ст. л. растительного масла, выложите тыкву и обжарьте до мягкости. Готовую тыкву переложите на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла.

* На сковороду выложите сыр и жарьте, переворачивая, до румяной корочки. Сыр жарится быстро, присматривайте за ним. Так же переложите на бумажные полотенца и дайте впитаться маслу.

* Для сытного варианта этого салата - с фасолью добавьте к сыру и тыкве нарезанный зеленый лук, смесь салатных листьев и белую консервированную фасоль (жидкость слейте. Заправьте салат маслом, соль добавьте по вкусу.

Можно добавить пикантности и остроты салату, если положить чеснок и пряные травы.

 

* Для более легкого варианта этого салата - с помидорами – крупно нарежьте пучок рукколы и помидоры, смешайте с сыром и тыквой и заправьте оливковым маслом. Посолите по вкусу.

* Выбирайте салаты по настроению, творите, сочиняйте свои рецепты!  

Приятного аппетита!

Оставить комментарий
Реклама
Салаты и закуски
Реклама
Реклама