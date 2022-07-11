Суп в грузинском стиле «По мотивам харчо»

Харчо - национальный грузинский суп, очень пряный, острый, с обилием чеснока и зелени. Классический харчо готовится из говядины. Он намного гуще, чем прочие супы, к которым применяется правило «в супе должна быть половина жидкости».

У этого супа, как и у борща, есть много вариаций. Хочу поделиться с вами моим рецептом, довольно простым и очень вкусным. И более бюджетным!

Харчо. Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

- мясо 600 г;

- рис 150 г;

- лук 2 шт.;

- чеснок 1 головка;

- лавровый лист;

- перец горошком;

- картофель 3-4 шт. (по желанию!);

- кинза;

- помидоры 3 шт.;

- томатная паста 3-4 ст. л.;

- соус ткемали 1 ст. л.;

- острый перец (по желанию);

- хмели-сунели 2 ч. л.;

- перец 1 ч. л.

Приготовление:

1. Для начала сварите бульон, традиционно этот суп варят из говядины (нужно взять грудинку с косточкой). Мой вариант более бюджетный - из свинины (и получилось тоже очень вкусно!). После закипания первую воду вместе с пеной слейте. Бульон варите с головкой лука и половинкой моркови, примерно через час после варки добавьте перец горошком и лавровый лист (потом всё это нужно достать и выбросить).

Если вы хотите острый суп, на этом этапе добавьте в бульон острый перец, периодически пробуйте, как только бульон стал нужной остроты, доставайте перец.

Свинину для супа можно сразу нарезать небольшими кубиками, так она сварится намного быстрее и отдаст аромат бульону. Как только мясо приготовилось, достаньте его. На медленном огне начинаем варить суп.

2. Промойте рис. Подготовьте овощи. Картошка добавляется по желанию, если хотите придать супу больше аутентичности, не добавляйте - в классическом рецепте харчо ее нет.

Картофель нарежьте брусочками, лук мелким кубиком. С помидоров нужно снять шкурку, для этого залейте их кипятком на 3-5 минут - так они легко очистятся от кожуры, и нарежьте мелким кубиком.

3. Закладываем в бульон картошку и рис.

4. В сковороде обжарьте лук, когда он станет прозрачным, добавьте помидоры и потушите 2-3 минуты, после чего добавьте томатную пасту, ткемали, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты. Отставьте в сторону.

5. Рис почти готов? Добавляйте в бульон лук с помидорами, хорошо перемешайте, посолите, поперчите и добавьте хмели-сунели.

6. Кинзу мелко нарежьте, чеснок мелко порубите или пропустите через пресс. Добавьте зелень и чеснок в суп, верните мясо и варите еще 2-3 минуты.

7. Закройте кастрюлю крышкой и дайте харчо настояться минут 15.

Приятного аппетита!