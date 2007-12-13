Форум
Новогодние рецепты: паштет с шампанским и салат «Хлопушка с сюрпризом»

Как бы ни менялась наша жизнь, символы Нового года вечны. А какой у нас новогодний напиток? Конечно, шампанское! Давайте добавим его в ногодние блюда!

Как бы ни менялась наша жизнь, символы Нового года вечны. Это  «С легким паром», оливье и шампанское. А может быть – «Карнавальная ночь», селедка под шубой и шампанское.  Ну, или «Новогодний огонек», икра … :) и все равно  шампанское! –  что еще будет в бокалах, звенящих ем еще  чокаться под  звон курантов,  куда бросать пепел от сожженной бумажки с заветным желанием?! Самый новогодний напиток! Оно играет, пенится, добавляет праздничности, значительности, оно «стреляет» в потолок (осторожно, люстра!). Можно пригубить ледяное (остро кольнет нос), можно задумчиво смотреть, как бегут дорожки пузырьков, вспоминая счастливые мгновения  или  прощаясь с годом  уходящим …

Хоть и знакомый «до последнего пузырька» этот напиток…  предлагаю освежить в памяти то,  что вы знали, но с прошлого Нового года, возможно, забыли!

* Свое имя шампанское получило от названия провинции Шампань во Франции.

* Ежегодно 4 августа французы отмечают День рождения своего шампанского. Они  утверждают, что именно 4 августа 1668 года, монах Дом Периньон изобрел этот игристый напиток.

* Вес полной бутылки объемом 750 мл.  - 1 килограмм 650 граммов.

* Давление внутри бутылки -  6 атмосфер (около 6,3 килограммов на квадратный сантиметр, что примерно в три раза больше, чем в автомобильной шине).

* Проволочка, закрепляющая пробку, называется «мюзле». (Между прочим, многие не знают – можно блеснуть эрудицией за праздничным столом J).  Она действительно для дополнительного крепления пробки. Помешивать ею в бокале, чтобы выпустить пузырьки, не стоит – ведь в пузырьках-то вся соль!

* Кстати, о пузырьках: игра хорошего шампанского в бокале продолжается несколько часов, а лучших шампанских вин до десяти часов!

* Перед подачей шампанское охлаждают до +6-+9°С. «Правильная» форма бокала – «тюльпан». Сужающиеся кверху стенки бокала помогают дольше сохранить температуру, аромат и шипучесть напитка.  Наполнять надо по стенке на 2/3 объема, таким образом пены не будет «через край».

* В состав губной помады входят вещества, которые нейтрализуют самые тонкие и особенно ценные качества шампанского. (Хм!... ну  что, пожертвуем этими нюансами вкуса? :)).

* Шампанское вино было частью коронационных торжеств французских королей.

* Специально изготовленное шампанское подавалось Черчиллю его дворецким в 11 часов утра, когда он просыпался.

* По содержанию сахара шампанское подразделяется на 6 категорий: экстра брют (Extra-brut или Ultra-brut) – менее 6г/л.,  брют (Brut) - до 15 г/л., сухое (Extra-dry или dry) - 15- 25 г/л., полусухое (Sec) - 40-45 г/л., полусладкое (Demi-sec) - 60-65 г/л. и сладкое (Doux)  до 85 г/л.

* Шампанское можно подавать перед  едой в качестве аперитива, если оно сухое, и к десерту, если оно сладкое или полусладкое. Не рекомендуется закусывать шампанское шоколадом и шоколадными конфетами.

* Предлагаю приготовить паштет и салат, которые украсят ваш новогодний стол!  Шампанское, входящее в состав этих блюд, делает их вкус необычным и запоминающимся. 

Паштет из куриной печенки с шампанским

 

Ароматный, пикантный паштет. Шампанское придает ему воздушность и благородство вкуса.

Время на изготовление – 30 минут, на запекание – 30 минут.

Количество порций – 6

Понадобится:

Куриная печень – 500 гр.;

Масло сливочное – 30 гр.;

Чеснок – 2 зубчика;

Сахар – 1 столовая ложка;

Соль, приправа  «Пять перцев» или просто перец;

Сливки 35% - 100 мл.;

Шампанское (желательно брют, или сухое) – 150 мл.

Для украшения – перец душистый, лимон, лавровый лист. 

Куриную печенку надо вымыть, убрать пленки/жилки (хоть там их немного, но лучше чтоб в паштете не болтались :)). Нарезать крупно (пополам или на 3 части каждую). Чеснок порубить ножом на кусочки.

 

 

На сковороде разогреваем сливочное масло и выкладываем печень – сразу всю. Сначала на большом огне – чтобы «схватилась» корочка, через минуту - полторы огонь убавляем и жарим на среднем. Помешивая, жарим 5 минут. Через 5 минут туда же отправляется чеснок.

 

 

Дадим им 2 минуты – жарим вместе на небольшом огне,  помешиваем, затем выключаем газ и пусть стоят, остывают. :) Получилась сочная, зажаристая снаружи печенка с аппетитным чесночным запахом.  Главное – обжарить, но не пересушить, поэтому 5+2 минуты вполне достаточно (потом паштет будем запекать).

Остывшую печенку выложить в чашу комбайна (блендера), вместе с соком, который образовался при жарке. Измельчить в фарш, в пюре.  Добавить сахар, соль, перец.

 

 

Еще немножечко погудеть комбайном. Влить сливки и взбить. (О сахаре: Кладите всю порцию сахара, если у вас шампанское – или брют, или сухое. Если же полусухое/полусладкое, то сахара  положите неполную ложку.)

 

 

Переложить получившееся пюре (почти паштет уже :)) в миску. Пришла пора шампанского! Добавляем порциями – влить примерно треть, оно запенится :) и хорошенечко размешать-втереть. Когда смесь станет однородной – ввести еще треть, размешать до однородности и так же поступить с последней частью благородного напитка.  Пузырьки шампанского придадут паштету легкость, воздушность.

 

 

Разогреть духовку до 190 градусов. Паштет выложить в форму, смазанную маслом. (О формах:  В идеале  нужна  небольшая огнеупорная прямоугольная форма с крышкой,  керамическая или фаянсовая.  В ней же удобно подавать на стол – очень достойно выглядит. Или стеклянная огнеупорная для СВЧ – тоже можно подать прямо в ней.  За неимением таковой сгодится  формочка для кексов-маффинов, силиконовая или металлическая  – будет порционный паштет.) Я попробовала, и  мне понравился «порционный вид» паштета – такие маленькие башенки. 

Получилось 4 штуки. Это хорошая  большая порция, можно взять формочки меньшего размера. Такого количества паштета хватит на 6 средних порций.

 

 

Выпекать под крышкой 30 минут. Если форма без крышки – накройте фольгой, плотно прижав края – иначе паштет может немного подсохнуть сверху. Но на вкусе это не скажется, если только на декоративности блюда.

Остудить паштет, если надо – вынуть из формы. Украсить лимоном, душистым перцем, лаврушкой.  Подать  к паштету  свежий  хрустящий багет  или теплые поджаристые гренки.

 

Приятного аппетита!

Салат «Хлопушка с сюрпризом»

Сочный необычный вкус. Аромат праздника!

Понадобится:

Креветки (можно крабовые палочки) – 200 гр.;

Рис (отваренный) – столько же по объему, сколько креветок;

Перец  болгарский разных цветов  – 250-300 гр.;

Лук репчатый – половинка небольшой головки;

Яйца - 3 шт.

Морковь свежая – одна средняя морковка;

Огурцы маринованные  - примерно 150 – 200 гр. (в нарезанном виде – ок. половины от объема креветок); 

Для заправки:

Шампанское брют – 1/4 стакана

Масло оливковое;

Соль.

В этом салате главное – правильно нарезать компоненты :).  На кубики примерно одинакового размера – 0,5*0,5 см.  Креветки можно не резать – так красивее :) и вкуснее.

Морковку нарезать еще мельче :)

 

 

Смешать все компоненты, посолить и заправить маслом и шампанским. :) 

 

 

Украсить «серпантином» и фигурками из перца. Фигурки можно вырезать маленькими формочками для печенья. 

 

 

Важно: Шампанское лучше взять «брют» или сухое.

 

Приятного аппетита и с Новым годом!

P.S. – Блеснуть умением открывать бутылку шампанского (не разлив три четверти бутылки на стол и рядом сидящих гостей :)) можно, если следовать нехитрой последовательности: 

Снять фольгу;

Обхватить рукой пробку;

Ослабить, но не снимать проволоку, удерживающую пробку (мюзле!);

Крепко взять пробку в проволоке в руку, и затем поворачивать бутылку (а не пробку), держа ее у основания; это должно помочь пробке легко выйти из бутылки.

 

