Новогодние рецепты: паштет с шампанским и салат «Хлопушка с сюрпризом»

Как бы ни менялась наша жизнь, символы Нового года вечны. Это «С легким паром», оливье и шампанское. А может быть – «Карнавальная ночь», селедка под шубой и шампанское. Ну, или «Новогодний огонек», икра … и все равно шампанское! – что еще будет в бокалах, звенящих ем еще чокаться под звон курантов, куда бросать пепел от сожженной бумажки с заветным желанием?! Самый новогодний напиток! Оно играет, пенится, добавляет праздничности, значительности, оно «стреляет» в потолок (осторожно, люстра!). Можно пригубить ледяное (остро кольнет нос), можно задумчиво смотреть, как бегут дорожки пузырьков, вспоминая счастливые мгновения или прощаясь с годом уходящим …

Хоть и знакомый «до последнего пузырька» этот напиток… предлагаю освежить в памяти то, что вы знали, но с прошлого Нового года, возможно, забыли!

* Свое имя шампанское получило от названия провинции Шампань во Франции.

* Ежегодно 4 августа французы отмечают День рождения своего шампанского. Они утверждают, что именно 4 августа 1668 года, монах Дом Периньон изобрел этот игристый напиток.

* Вес полной бутылки объемом 750 мл. - 1 килограмм 650 граммов.

* Давление внутри бутылки - 6 атмосфер (около 6,3 килограммов на квадратный сантиметр, что примерно в три раза больше, чем в автомобильной шине).

* Проволочка, закрепляющая пробку, называется «мюзле». (Между прочим, многие не знают – можно блеснуть эрудицией за праздничным столом J). Она действительно для дополнительного крепления пробки. Помешивать ею в бокале, чтобы выпустить пузырьки, не стоит – ведь в пузырьках-то вся соль!

* Кстати, о пузырьках: игра хорошего шампанского в бокале продолжается несколько часов, а лучших шампанских вин до десяти часов!

* Перед подачей шампанское охлаждают до +6-+9°С. «Правильная» форма бокала – «тюльпан». Сужающиеся кверху стенки бокала помогают дольше сохранить температуру, аромат и шипучесть напитка. Наполнять надо по стенке на 2/3 объема, таким образом пены не будет «через край».

* В состав губной помады входят вещества, которые нейтрализуют самые тонкие и особенно ценные качества шампанского. (Хм!... ну что, пожертвуем этими нюансами вкуса? ).

* Шампанское вино было частью коронационных торжеств французских королей.

* Специально изготовленное шампанское подавалось Черчиллю его дворецким в 11 часов утра, когда он просыпался.

* По содержанию сахара шампанское подразделяется на 6 категорий: экстра брют (Extra-brut или Ultra-brut) – менее 6г/л., брют (Brut) - до 15 г/л., сухое (Extra-dry или dry) - 15- 25 г/л., полусухое (Sec) - 40-45 г/л., полусладкое (Demi-sec) - 60-65 г/л. и сладкое (Doux) до 85 г/л.

* Шампанское можно подавать перед едой в качестве аперитива, если оно сухое, и к десерту, если оно сладкое или полусладкое. Не рекомендуется закусывать шампанское шоколадом и шоколадными конфетами.

* Предлагаю приготовить паштет и салат, которые украсят ваш новогодний стол! Шампанское, входящее в состав этих блюд, делает их вкус необычным и запоминающимся.

Паштет из куриной печенки с шампанским

Ароматный, пикантный паштет. Шампанское придает ему воздушность и благородство вкуса.

Время на изготовление – 30 минут, на запекание – 30 минут.

Количество порций – 6

Понадобится:

Куриная печень – 500 гр.;

Масло сливочное – 30 гр.;

Чеснок – 2 зубчика;

Сахар – 1 столовая ложка;

Соль, приправа «Пять перцев» или просто перец;

Сливки 35% - 100 мл.;

Шампанское ( желательно брют , или сухое) – 150 мл.

Для украшения – перец душистый, лимон, лавровый лист.

Куриную печенку надо вымыть, убрать пленки/жилки (хоть там их немного, но лучше чтоб в паштете не болтались ). Нарезать крупно (пополам или на 3 части каждую). Чеснок порубить ножом на кусочки.

На сковороде разогреваем сливочное масло и выкладываем печень – сразу всю. Сначала на большом огне – чтобы «схватилась» корочка, через минуту - полторы огонь убавляем и жарим на среднем. Помешивая, жарим 5 минут. Через 5 минут туда же отправляется чеснок.

Дадим им 2 минуты – жарим вместе на небольшом огне, помешиваем, затем выключаем газ и пусть стоят, остывают. Получилась сочная, зажаристая снаружи печенка с аппетитным чесночным запахом. Главное – обжарить, но не пересушить, поэтому 5+2 минуты вполне достаточно (потом паштет будем запекать).

Остывшую печенку выложить в чашу комбайна (блендера), вместе с соком, который образовался при жарке. Измельчить в фарш, в пюре. Добавить сахар, соль, перец.

Еще немножечко погудеть комбайном. Влить сливки и взбить. ( О сахаре: Кладите всю порцию сахара, если у вас шампанское – или брют, или сухое. Если же полусухое/полусладкое, то сахара положите неполную ложку.)

Переложить получившееся пюре (почти паштет уже ) в миску. Пришла пора шампанского! Добавляем порциями – влить примерно треть, оно запенится и хорошенечко размешать-втереть. Когда смесь станет однородной – ввести еще треть, размешать до однородности и так же поступить с последней частью благородного напитка. Пузырьки шампанского придадут паштету легкость, воздушность.

Разогреть духовку до 190 градусов. Паштет выложить в форму, смазанную маслом. ( О формах: В идеале нужна небольшая огнеупорная прямоугольная форма с крышкой, керамическая или фаянсовая. В ней же удобно подавать на стол – очень достойно выглядит. Или стеклянная огнеупорная для СВЧ – тоже можно подать прямо в ней. За неимением таковой сгодится формочка для кексов-маффинов, силиконовая или металлическая – будет порционный паштет.) Я попробовала, и мне понравился «порционный вид» паштета – такие маленькие башенки.

Получилось 4 штуки. Это хорошая большая порция, можно взять формочки меньшего размера. Такого количества паштета хватит на 6 средних порций.

Выпекать под крышкой 30 минут. Если форма без крышки – накройте фольгой, плотно прижав края – иначе паштет может немного подсохнуть сверху. Но на вкусе это не скажется, если только на декоративности блюда.

Остудить паштет, если надо – вынуть из формы. Украсить лимоном, душистым перцем, лаврушкой. Подать к паштету свежий хрустящий багет или теплые поджаристые гренки.

Приятного аппетита!

Салат «Хлопушка с сюрпризом»

Сочный необычный вкус. Аромат праздника!

Понадобится:

Креветки (можно крабовые палочки) – 200 гр.;

Рис (отваренный) – столько же по объему, сколько креветок;

Перец болгарский разных цветов – 250-300 гр.;

Лук репчатый – половинка небольшой головки;

Яйца - 3 шт.

Морковь свежая – одна средняя морковка;

Огурцы маринованные - примерно 150 – 200 гр. (в нарезанном виде – ок. половины от объема креветок);

Для заправки :

Шампанское брют – 1/4 стакана

Масло оливковое;

Соль.

В этом салате главное – правильно нарезать компоненты . На кубики примерно одинакового размера – 0,5*0,5 см. Креветки можно не резать – так красивее и вкуснее.

Морковку нарезать еще мельче

Смешать все компоненты, посолить и заправить маслом и шампанским.

Украсить «серпантином» и фигурками из перца. Фигурки можно вырезать маленькими формочками для печенья.

Важно: Шампанское лучше взять «брют» или сухое.

Приятного аппетита и с Новым годом!

P.S. – Блеснуть умением открывать бутылку шампанского (не разлив три четверти бутылки на стол и рядом сидящих гостей ) можно, если следовать нехитрой последовательности:

Снять фольгу;

Обхватить рукой пробку;

Ослабить, но не снимать проволоку, удерживающую пробку (мюзле!);

Крепко взять пробку в проволоке в руку, и затем поворачивать бутылку (а не пробку), держа ее у основания; это должно помочь пробке легко выйти из бутылки.