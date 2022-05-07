Салат Нисуаз с консервированным тунцом по рецепту Александра Бельковича
Знаменитый рецепт салата Нисуаз с тунцом из французского города Ницца, в исполнении шеф-повара Александра Бельковича. Салат имеет необычный пряный вкус за счёт заправки из лимона и горчицы. Легкий, вкусный, виртуозный. Предлагаем повторить его в домашних условиях - это просто!
Салат Нисуаз
Ингредиенты на 2-3 порции:
- листья салата 100 г;
Приготовление:
1. Картофель очистить и нарезать тонкими слайсами (кружочками), обжарить на сковороде до готовности.
2. Яйца нужно сварить всмятку, для этого аккуратно опустите их на 3 минуты в кипящую подсоленную воду, затем сразу окуните их в холодную воду.
3. Тунец достньте из банки (без соуса) и разделите его на маленькие кусочки вилкой.
4. Помидорки разрезаем пополам. Лук нарезаем кольцами или полукольцами, как вам больше нравится.
5. Для заправки смешайте в отдельной миске горчицу, лимонный сок, масло, соль и перец (до однородного состояния).
6. Приступим к сборке. На дно тарелки кладём листья салата, на них выкладываем помидорки, картофель, оливки, лук и тунец. Аккуратно чистим яйцо, разрезаем его пополам и кладём сверху. Поливаем заправкой и все, салат готов.
! Делайте салат порционно, так будет удобнее и его можно красиво подать.
! Изменяйте количество ингредиентов по вкусу, тут нет строгого канона.
Приятного аппетита!