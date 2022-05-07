Салат Нисуаз с консервированным тунцом по рецепту Александра Бельковича

Знаменитый рецепт салата Нисуаз с тунцом из французского города Ницца, в исполнении шеф-повара Александра Бельковича. Салат имеет необычный пряный вкус за счёт заправки из лимона и горчицы. Легкий, вкусный, виртуозный. Предлагаем повторить его в домашних условиях - это просто!

Салат Нисуаз

Ингредиенты на 2-3 порции: - листья салата 100 г;

- тунец консервированный 200 г;

- половинка красного лука;

- помидорки черри 1 упаковка;

- картофель 2-3 шт.;

- яйцо 2-3 шт.;

- оливки 1 банка;

Для заправки:

- лимонный сок 2 ст.л.;

- горчица 1 ст.л.;

- оливковое масло 2 ст.л.;

- соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Картофель очистить и нарезать тонкими слайсами (кружочками), обжарить на сковороде до готовности.

2. Яйца нужно сварить всмятку, для этого аккуратно опустите их на 3 минуты в кипящую подсоленную воду, затем сразу окуните их в холодную воду.

3. Тунец достньте из банки (без соуса) и разделите его на маленькие кусочки вилкой.

4. Помидорки разрезаем пополам. Лук нарезаем кольцами или полукольцами, как вам больше нравится.

5. Для заправки смешайте в отдельной миске горчицу, лимонный сок, масло, соль и перец (до однородного состояния).

6. Приступим к сборке. На дно тарелки кладём листья салата, на них выкладываем помидорки, картофель, оливки, лук и тунец. Аккуратно чистим яйцо, разрезаем его пополам и кладём сверху. Поливаем заправкой и все, салат готов.

! Делайте салат порционно, так будет удобнее и его можно красиво подать.

! Изменяйте количество ингредиентов по вкусу, тут нет строгого канона.

Приятного аппетита!