Салаты и закуски

Теплый салат из печеной тыквы со сливами и сыром

Этот рецепт салата из запечённой тыквы порадует вас сочетанием вкусов, сладостью сливы, пикантностью сыра фета и приятным соусом с лёгкой остринкой горчицы, азиатскими нотками соевого соуса и ароматом мёда. Всё самое вкусное - в нашем тёплом салате!

Теплый салат из запеченной тыквы со сливами и сыром

Понадобится:

на 2 порции

  • Мякоть тыквы - 250 г;
  • Твердые сливы - 250 г;
  • Сыр для греческого салата (фета) - 100 г;

Для маринада:

  • Зернистая горчица - 2 ст. ложки;
  • Оливковое масло - 2 ст. ложки;
  • Соевый соус - 2 ст. ложки;
  • Мёд - 1 ст. ложка без горки;
  • Виноградный сок или сухое вино - 3 ст. ложки;
  • бальзамический уксус - 1 ч. ложка;
  • черный перец, молотый имбирь, молотая корица - по вкусу.

 

Приготовление:

1. Подготовьте сливы и тыкву, очищенную тыкву нужно нарезать брусками 2-3 см, толщиной до 1 см. Сливы разрежьте пополам и достаньте косточки.

2. Готовим соус: соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

3. Тыкву и сливы в миске заливаем соусом и оставляем мариноваться на 1 час, перемешивая несколько раз.

4. Перекладываем тыкву и сливу в форму и ставим на верхний ярус духовки, разогретой до 180 градусов, на 15 минут. В это время режем сыр фета кубиками. Тыква должна остаться немного хрусткой.

5. Сливы и тыкву раскладываем по тарелкам, добавляем сыр, поливаем соусом, подаем салат, пока тёплый.

Приятного аппетита!

