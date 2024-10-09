Теплый салат из печеной тыквы со сливами и сыром

Этот рецепт салата из запечённой тыквы порадует вас сочетанием вкусов, сладостью сливы, пикантностью сыра фета и приятным соусом с лёгкой остринкой горчицы, азиатскими нотками соевого соуса и ароматом мёда. Всё самое вкусное - в нашем тёплом салате!

Теплый салат из запеченной тыквы со сливами и сыром

Понадобится: на 2 порции Мякоть тыквы - 250 г;

Твердые сливы - 250 г;

Сыр для греческого салата (фета) - 100 г; Для маринада: Зернистая горчица - 2 ст. ложки;

Оливковое масло - 2 ст. ложки;

Соевый соус - 2 ст. ложки;

Мёд - 1 ст. ложка без горки;

Виноградный сок или сухое вино - 3 ст. ложки;

бальзамический уксус - 1 ч. ложка;

черный перец, молотый имбирь, молотая корица - по вкусу.

Приготовление:

1. Подготовьте сливы и тыкву, очищенную тыкву нужно нарезать брусками 2-3 см, толщиной до 1 см. Сливы разрежьте пополам и достаньте косточки.

2. Готовим соус: соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

3. Тыкву и сливы в миске заливаем соусом и оставляем мариноваться на 1 час, перемешивая несколько раз.

4. Перекладываем тыкву и сливу в форму и ставим на верхний ярус духовки, разогретой до 180 градусов, на 15 минут. В это время режем сыр фета кубиками. Тыква должна остаться немного хрусткой.

5. Сливы и тыкву раскладываем по тарелкам, добавляем сыр, поливаем соусом, подаем салат, пока тёплый.

Приятного аппетита!