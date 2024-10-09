Теплый салат из печеной тыквы со сливами и сыром
Этот рецепт салата из запечённой тыквы порадует вас сочетанием вкусов, сладостью сливы, пикантностью сыра фета и приятным соусом с лёгкой остринкой горчицы, азиатскими нотками соевого соуса и ароматом мёда. Всё самое вкусное - в нашем тёплом салате!
Теплый салат из запеченной тыквы со сливами и сыром
Понадобится:
на 2 порции
- Мякоть тыквы - 250 г;
- Твердые сливы - 250 г;
- Сыр для греческого салата (фета) - 100 г;
Для маринада:
- Зернистая горчица - 2 ст. ложки;
- Оливковое масло - 2 ст. ложки;
- Соевый соус - 2 ст. ложки;
- Мёд - 1 ст. ложка без горки;
- Виноградный сок или сухое вино - 3 ст. ложки;
- бальзамический уксус - 1 ч. ложка;
- черный перец, молотый имбирь, молотая корица - по вкусу.
Приготовление:
1. Подготовьте сливы и тыкву, очищенную тыкву нужно нарезать брусками 2-3 см, толщиной до 1 см. Сливы разрежьте пополам и достаньте косточки.
2. Готовим соус: соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
3. Тыкву и сливы в миске заливаем соусом и оставляем мариноваться на 1 час, перемешивая несколько раз.
4. Перекладываем тыкву и сливу в форму и ставим на верхний ярус духовки, разогретой до 180 градусов, на 15 минут. В это время режем сыр фета кубиками. Тыква должна остаться немного хрусткой.
5. Сливы и тыкву раскладываем по тарелкам, добавляем сыр, поливаем соусом, подаем салат, пока тёплый.
Приятного аппетита!