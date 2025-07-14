Этот суп мы когда-то сочинили с подружкой, специально для её пятилетнего сына. Мальчишка очень уважал всяческие супчики, ел их на завтрак, обед и ужин, и приходилось проявлять изобретательность, чтоб не слишком часто повторяться. Полезный суп-пюре со сливками может понравиться и вам, если тушеные и жареные кабачки и овсянка в виде каши изрядно надоели.

Овсяные хлопья делают суп более густым и сытным, сливки добавляют нежности, а пряные травки делают вкус более выразительным. Сухарики лучше всего приготовить самостоятельно, и побольше – они и без супа хороши, сами по себе. Пробуйте!

Суп-пюре из кабачка с «геркулесом»

Понадобится: Овсяные хлопья – 1/3 стакана; Вода – 2-2,5 стакана; Лук репчатый – 1 шт.; Чеснок – 2-3 зубка; Кабачок очищенный - 600 гр.; Сливки 10% - ок. 1 стакана; Соль, приправы по вкусу. Растительное масло для жарки. Петрушка или другая свежая огородная зелень; Сухарики (или белый хлеб для сухариков, соль, чеснок, растительное масло).

* Кабачки нужно очистить от кожи и семян (маленькие, «молочные» можно не чистить) и нарезать крупными кубиками. Лук и чеснок тоже кубиками, среднего размера.

* Залейте овсяные хлопья двумя стаканами воды и варите на слабом огне.

* Пока варятся хлопья, разогрейте в глубокой сковороде 2-3 столовые ложки растительного масла и потушите лук и чеснок, немного подрумяньте. Переложите в кастрюлю к овсянке.

* На этой же сковороде слегка обжарьте кабачок, сильно не зажаривая. За это время кабачок наполовину или почти полностью приготовится, это зависит от степени его зрелости. Кабачок тоже переложите в кастрюлю.

* Овсянка к этому времени практически разварится. Нужно довести до полной готовности (до мягкости) и кабачок, и овсянку. Перемешайте, если нужно, добавьте воды – немного, потому что дальше будем разводить его сливками. Добавьте соль и пряные травы на свой вкус.

* Кабачки готовы, когда стали прозрачными и их легко разделить-размять вилкой. Блендером измельчите в однородное пюре. Разведите сливками до нужной густоты, попробуйте, если нужно, еще посолите и приправьте.

* Верните кастрюлю на огонь, помешивая, доведите до кипения, варите 1-2 минуты. Суп готов.

* Для этого супа я сделала сухарики из белого хлеба, это просто. Нужно нарезать хлеб небольшими кубиками, посыпать солью и сухим гранулированным чесноком и сбрызнуть растительным маслом. Я наливаю немного масла на ладони, распределяю равномерно, и перемешиваю хлебные кубики. Сушу в духовке при температуре 200 градусов, время от времени перемешивая. Очень хорошо получаются сухарики из хлеба для тостов – нежные и хрустящие.

* Получился полезный легкий суп, со свежей зеленью и хрустящими гренками - очень хорош. Можно покрошить в него брынзу, если хочется более пикантного вкуса.

Приятного аппетита!