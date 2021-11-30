Форум
Frisco
Супы

Осенний немецкий суп-айнтопф с тыквой, перцем и кукурузой

Варим густой яркий суп.

Айнтопф - это популярное немецкое блюдо: густой суп, что-то среднее между первым и вторым. Готовится айнтопф на курином бульоне, с тыквой, болгарским перцем и консервированной кукурузой. Получается яркое и ароматное блюдо - минимум времени и масса витаминов!

Айнтопф

Понадобится:

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Помидор -1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Консервированная кукуруза – 100 г

Тыква – половинка.

Курица – голени или бедро 2 шт.

Зелень, приправы

Приготовление:

1. Готовим бульон: отвариваем куриную голень до готовности в 1 литре воды.

2. Пока варится бульон, очистим и нарежем кубиками тыкву, перец, морковь, картофель и лук. Затем обжарим эти ингредиенты на растительном масле примерно 7 минут.

3. Из готового бульона убираем голени и кладём туда обжаренную овощную смесь. Добавляем кукурузу и картофель, соль и перец по вкусу.

4. Помидор также нарезаем кубиками, чтобы затем добавить в суп.

5. Доводим до кипения и варим около 10-12 минут на небольшом огне (до готовности картофеля).

6. Далее кладем зелень, сухой чеснок (можно свежий) и мясо (я предварительно отделила его от костей), варим еще пару минут.

Суп готов!

Приятного аппетита!

