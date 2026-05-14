Тот самый трендовый салат из помидоров и нежнейшая намазка

Время лёгких салатов из сочных сезонных овощей наконец-то наступило! На рынке уже можно купить любимые овощи и зелень, чтобы готовить из них вкусные, а главное легкие блюда. Сегодня предлагаем вам два интересных рецепта, которые точно не навредят фигуре, а также порадуют своей простотой в приготовлении.

Салат из помидоров и творога

Ингредиенты:

помидоры 350 г;

творожное зёрно в сливках 200 г;

красная луковица 1/2;

кинза;

соус "Песто" 2 ч.л.;

соль;

лимонный сок;

сахар.

1. Салат готовится очень просто: в большую миску нарежьте довольно крупными кусочками хорошие спелые помидоры.

2. Красный лук режем тонкими слайсами, добавляем щепотку сахара и каплю лимонного сока, мнем руками и отправляем к томатам.

3. Туда же добавляем творог. Тут нужно именно творожное зерно в сливках. Если сливок в стакане слишком много, лучше часть их слить, но не все.

4. Отправляем в салат «Песто», нарезанную кинзу и соль по вкусу. Тщательно перемешиваем и даем настояться минут 10-15.

Намазка из творога и зелени

Ингредиенты:

творог в брикете 200 г;

плавленый сырок 80 г;

кабачок 1 шт;

свежая зелень;

соль.

1.Для начала приготовим кабачок. Мы обжарили кабачок на сухой сковороде кубиками без соли до мягкости и золотистого цвета. Можно приготовить кабачок в микроволновке или в духовке.

2. В чашу блендера отправляем творог, плавленый сырок, нарезанные укроп и петрушку, чуть остывший готовый кабачок и соль. Всё тщательно пробиваем до однородной консистенции.

3.Намазка готова. Отправляем ее в холодильник, чтобы она стабилизировалась минут на 30-60.

Подаем просто так или с сухариками. Очень вкусно и нежно, много белка и всего около 80 ккал на 100 г.

Приятного аппетита!