Тот самый трендовый салат из помидоров и нежнейшая намазка
Время лёгких салатов из сочных сезонных овощей наконец-то наступило! На рынке уже можно купить любимые овощи и зелень, чтобы готовить из них вкусные, а главное легкие блюда. Сегодня предлагаем вам два интересных рецепта, которые точно не навредят фигуре, а также порадуют своей простотой в приготовлении.
Салат из помидоров и творога
Ингредиенты:
- помидоры 350 г;
- творожное зёрно в сливках 200 г;
- красная луковица 1/2;
- кинза;
- соус "Песто" 2 ч.л.;
- соль;
- лимонный сок;
- сахар.
1. Салат готовится очень просто: в большую миску нарежьте довольно крупными кусочками хорошие спелые помидоры.
2. Красный лук режем тонкими слайсами, добавляем щепотку сахара и каплю лимонного сока, мнем руками и отправляем к томатам.
3. Туда же добавляем творог. Тут нужно именно творожное зерно в сливках. Если сливок в стакане слишком много, лучше часть их слить, но не все.
4. Отправляем в салат «Песто», нарезанную кинзу и соль по вкусу. Тщательно перемешиваем и даем настояться минут 10-15.
Намазка из творога и зелени
Ингредиенты:
- творог в брикете 200 г;
- плавленый сырок 80 г;
- кабачок 1 шт;
- свежая зелень;
- соль.
1.Для начала приготовим кабачок. Мы обжарили кабачок на сухой сковороде кубиками без соли до мягкости и золотистого цвета. Можно приготовить кабачок в микроволновке или в духовке.
2. В чашу блендера отправляем творог, плавленый сырок, нарезанные укроп и петрушку, чуть остывший готовый кабачок и соль. Всё тщательно пробиваем до однородной консистенции.
3.Намазка готова. Отправляем ее в холодильник, чтобы она стабилизировалась минут на 30-60.
Подаем просто так или с сухариками. Очень вкусно и нежно, много белка и всего около 80 ккал на 100 г.
Приятного аппетита!
Кто пробовал?)
Что-то смущает
Очень аппетитно! Попробую)
Выгляди вкусно, забрала в закладки
Творог? Кабачок?