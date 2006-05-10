Смело худей! Ешь сельдерей!
Как будто бы на Урале наступила весна и народ стал активно открывать шашлычно-дачный сезон. Обильная тяжелая пища и не менее обильные возлияния не могли не сказаться на фигуре вечнохудеющих естествоиспытателей, и, поэтому, в очередной раз дав себе зарок типа «нувотвсеточноспонедельниканеемпосле6иващезанимаюсьспортом!» наши кулинары, прошерстив необъятные просторы рунета, отыскали таки чудодейственный способ если не похудеть, то хотя бы схуднуть. Сразу оговорюсь – мы против всяких таблеток, порошков, чаев и прочей фигни, которую с успехом втюхивают доверчивым покупателем пвсевдоаптекари из рекламы или публичные личности за определенный гонорар. Все эти «летящие ласточки», «изящные пингвины» и пр. имеют один и тот же состав, в котором, как правило, лидирует волшебная трава сена, которая по сути является банальным слабительным. Ну речь сейчас не об этом. Как известно науке и нашим естествоиспытателям, натуральным сжигателем жира является ананас. Да-с, банальный ананас. Но, поскольку, мы живем отнюдь не в южных широтах, где вышеозначенный ананас является не роскошью, а средством пропитания, то для нас с вами ежедневное поглощение оного фрукта всеьма недешевое удовольствие. Но возрадуйтесь неимущие! Советская наука не дремлет и ею же было научно доказано, что подобными свойствами обладает не менее банальный сельдерей. А сельдерей, как известно, в отличие от ананаса, способна взрастить на своем приусадебном участке любая мало-мальская садистка.
Но жевать один сельдерей – это моветон. Как опять же гласит советская наука о вкусной и здоровой пище, основой рационального питания для русского человека является суп. Поэтому сегодня мы с вами будем варить суп из сельдерея особый похудательный. Фишка данного блюда состоит в том, что его можно есть сколько угодно и когда угодно (ну, разумеется, только без хлеба!). В оригинале он правда заявлен и без соли, но это уж кто как может. Мы лично использовали соевый соус.
Вобщем, состав чудо-супа следующий:
- собссна сельдерей (можно брать и корень, и листья, а можно и то, и другое)
- перец болгарский (можно взять разноцветный –тогда суп будет более нарядный)
- капуста белокочанная (для любителей кисленького –можно квашенную)
- помидоры они же томаты (опять же придают некую кислинку)
- зелень
Технология варки проста до безобразия. Берем кастрюлю воды (объем побольше ибо есть будете много и только его). Доводим воду до кипения. В кипящую воду бросаем мелко порубленную капусту. Пока капуста варится, режем перец соломкой. У нас опять же фигурировал перец из заморозки, поэтому сие свободное время мы посвятили прочтению пару тем на u-mama. По мере дохождения капусты до готовности, кидаем туда же перец. В зависимости от толщины порезанного вами перчика, следим за его готовностью. В принципе те, кто любит, чтоб на зубах что-то похрустывало, могут особенно долго не заморачиваться. И в последнюю очередь закидываем корень сельдерея и помидоры, порезанные кубиками. Обращаю ваше внимание, что сельдерей варится достаточно быстро, поэтому отслеживайте степень его готовности с помощью шумовки. В последний момент снимаем волшебный суп с огня , засыпаем в него мелко порубленную зелень (кто какую любит) и плотно закрываете крышкой, дав настояться. Для сидящих дома, некормящих и лиц с хроническим насморком могу посоветовать добавить туда давленный чеснок. Вот и все. Употреблять на завтрак, обед и ужин в любом количестве, как ваша душа пожелает! Знающие люди говорят, что чем больше съешь этого супа, тем больше похудеешь. И не забывайте –больше ничего есть нельзя! В этом главная засада этой «диеты». Если очень хочется, можете пить зеленый чай. И еще, учтите, что сельдерей имеет специфический запах и вкус, поэтому для начала просто понюхайте сей плод. Если вам категорически не нравится, то лучше не рисковать и придумать себе какое-нибудь иное диетическое блюдо. И не забывайте хоть изредка заниматься физкультурой! Продержитесь для начала хотя бы неделю и будет вам счастье! Стройных вам тел и веселого расположения духа!