Смело худей! Ешь сельдерей!

Как будто бы на Урале наступила весна и народ стал активно открывать шашлычно-дачный сезон. Обильная тяжелая пища и не менее обильные возлияния не могли не сказаться на фигуре вечнохудеющих естествоиспытателей, и, поэтому, в очередной раз дав себе зарок типа «нувотвсеточноспонедельниканеемпосле6иващезанимаюсьспортом!» наши кулинары, прошерстив необъятные просторы рунета, отыскали таки чудодейственный способ если не похудеть, то хотя бы схуднуть. Сразу оговорюсь – мы против всяких таблеток, порошков, чаев и прочей фигни, которую с успехом втюхивают доверчивым покупателем пвсевдоаптекари из рекламы или публичные личности за определенный гонорар. Все эти «летящие ласточки», «изящные пингвины» и пр. имеют один и тот же состав, в котором, как правило, лидирует волшебная трава сена, которая по сути является банальным слабительным. Ну речь сейчас не об этом. Как известно науке и нашим естествоиспытателям, натуральным сжигателем жира является ананас. Да-с, банальный ананас. Но, поскольку, мы живем отнюдь не в южных широтах, где вышеозначенный ананас является не роскошью, а средством пропитания, то для нас с вами ежедневное поглощение оного фрукта всеьма недешевое удовольствие. Но возрадуйтесь неимущие! Советская наука не дремлет и ею же было научно доказано, что подобными свойствами обладает не менее банальный сельдерей. А сельдерей, как известно, в отличие от ананаса, способна взрастить на своем приусадебном участке любая мало-мальская садистка.

Но жевать один сельдерей – это моветон. Как опять же гласит советская наука о вкусной и здоровой пище, основой рационального питания для русского человека является суп. Поэтому сегодня мы с вами будем варить суп из сельдерея особый похудательный. Фишка данного блюда состоит в том, что его можно есть сколько угодно и когда угодно (ну, разумеется, только без хлеба!). В оригинале он правда заявлен и без соли, но это уж кто как может. Мы лично использовали соевый соус.

Вобщем, состав чудо-супа следующий:

собссна сельдерей (можно брать и корень, и листья, а можно и то, и другое)

(можно брать и корень, и листья, а можно и то, и другое) перец болгарский (можно взять разноцветный –тогда суп будет более нарядный)

(можно взять разноцветный –тогда суп будет более нарядный) капуста белокочанная (для любителей кисленького –можно квашенную)

(для любителей кисленького –можно квашенную) помидоры они же томаты (опять же придают некую кислинку)

(опять же придают некую кислинку) зелень

Технология варки проста до безобразия. Берем кастрюлю воды (объем побольше ибо есть будете много и только его). Доводим воду до кипения. В кипящую воду бросаем мелко порубленную капусту. Пока капуста варится, режем перец соломкой. У нас опять же фигурировал перец из заморозки, поэтому сие свободное время мы посвятили прочтению пару тем на u-mama. По мере дохождения капусты до готовности, кидаем туда же перец. В зависимости от толщины порезанного вами перчика, следим за его готовностью. В принципе те, кто любит, чтоб на зубах что-то похрустывало, могут особенно долго не заморачиваться. И в последнюю очередь закидываем корень сельдерея и помидоры, порезанные кубиками. Обращаю ваше внимание, что сельдерей варится достаточно быстро, поэтому отслеживайте степень его готовности с помощью шумовки. В последний момент снимаем волшебный суп с огня , засыпаем в него мелко порубленную зелень (кто какую любит) и плотно закрываете крышкой, дав настояться. Для сидящих дома, некормящих и лиц с хроническим насморком могу посоветовать добавить туда давленный чеснок. Вот и все. Употреблять на завтрак, обед и ужин в любом количестве, как ваша душа пожелает! Знающие люди говорят, что чем больше съешь этого супа, тем больше похудеешь. И не забывайте –больше ничего есть нельзя! В этом главная засада этой «диеты». Если очень хочется, можете пить зеленый чай. И еще, учтите, что сельдерей имеет специфический запах и вкус, поэтому для начала просто понюхайте сей плод. Если вам категорически не нравится, то лучше не рисковать и придумать себе какое-нибудь иное диетическое блюдо. И не забывайте хоть изредка заниматься физкультурой! Продержитесь для начала хотя бы неделю и будет вам счастье! Стройных вам тел и веселого расположения духа!