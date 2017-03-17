Щи постные из квашеной капусты с грибами в мультиварке
Щи из квашеной капусты с сушеными грибами получаются ароматными, с насыщенным вкусом. Дополните их свежей зеленью – петрушкой, зеленым луком - и подавайте со свежим ржаным хлебом.
Варите в мультиварке! И зажарка овощей, и тушение – все в одной посуде, это удобно!
Понадобится:
Капуста квашеная – 500-600 гр.
Морковь крупная - 1 шт.;
Лук репчатый – 1 шт.;
Помидоры – 1-2 шт.;
Сельдерей стеблевой – 1-2 черешка, или корневой – ¼ клубня;
Картошка – 2-3 шт.;
Лавровый лист 1 шт.
Соль, перец черный, лавровый лист, чеснок (по желанию).
* За 2-3 часа до готовки сушеные грибы нужно замочить. Сначала залейте их водой на 2-3 минуты, чтобы отмокли песчинки/соринки, промойте и воду слейте. Снова залейте чистой питьевой водой и оставьте, чтобы стали мягкими.
* И варить, и обжаривать овощи можно в мультиварке – это удобно, все в одной посуде. Режу мелко луковицу и соломкой – морковь.
* На режиме «Выпечка» разогреваю 3-4 ст. ложки растительного масла и обжариваю овощи, не зажаривая их.
* Помидоры ошпарьте кипятком, облейте холодной водой и снимите кожицу.
* Нарежьте небольшими кусочками. Стебли сельдерея очистите от грубых волокон и нарежьте кубиками. Квашеную капусту нужно промыть питьевой водой и отжать. Капустный рассол не понадобится.
* Грибы к этому времени уже набухли, стали мягкими. Выньте их из воды (воду, в которой они замачивались, сохраните) и нарежьте соломкой или кусочками средней величины.
* Капусту и грибы положите в мультиварку к морковке и смените режим на «Тушение». Добавьте соль, лавровый лист, перец, если хотите – и чеснок.
* Тушите минут 20 - 30, перемешайте пару раз. Капуста должна стать почти готовой. Я люблю, чтобы капуста не разваривалась в кашу, а оставалась слегка упругой. Пробуйте, и делайте по своему вкусу.
* Примерно в середине тушения добавьте в кастрюлю помидоры и сельдерей, им хватит этого времени, чтобы приготовиться.
* Картошку почистите и нарежьте соломкой или кубиками. Когда капуста будет почти готова, поменяйте режим мультиварки на «Выпечку», положите картошку и залейте кипятком.
* Добавьте воду, в которой замачивали грибы (по желанию), это добавит вкуса, но и сделает суп темнее.
* Варите до готовности картошки. Свежую зелень петрушки нарежьте, и добавляйте в тарелку. Можно подавать!
Приятного аппетита!