Щи из квашеной капусты с сушеными грибами получаются ароматными, с насыщенным вкусом. Дополните их свежей зеленью – петрушкой, зеленым луком - и подавайте со свежим ржаным хлебом.

Варите в мультиварке! И зажарка овощей, и тушение – все в одной посуде, это удобно!

Щи постные из квашеной капусты с грибами в мультиварке

Понадобится: Капуста квашеная – 500-600 гр.

Грибы сушеные – 40 гр.; Морковь крупная - 1 шт.; Лук репчатый – 1 шт.; Помидоры – 1-2 шт.; Сельдерей стеблевой – 1-2 черешка, или корневой – ¼ клубня; Картошка – 2-3 шт.; Лавровый лист 1 шт.

Масло растительное – 3-4 ст. л.; Соль, перец черный, лавровый лист, чеснок (по желанию).

* За 2-3 часа до готовки сушеные грибы нужно замочить. Сначала залейте их водой на 2-3 минуты, чтобы отмокли песчинки/соринки, промойте и воду слейте. Снова залейте чистой питьевой водой и оставьте, чтобы стали мягкими.

* И варить, и обжаривать овощи можно в мультиварке – это удобно, все в одной посуде. Режу мелко луковицу и соломкой – морковь.

* На режиме «Выпечка» разогреваю 3-4 ст. ложки растительного масла и обжариваю овощи, не зажаривая их.

* Помидоры ошпарьте кипятком, облейте холодной водой и снимите кожицу.

* Нарежьте небольшими кусочками. Стебли сельдерея очистите от грубых волокон и нарежьте кубиками. Квашеную капусту нужно промыть питьевой водой и отжать. Капустный рассол не понадобится.

* Грибы к этому времени уже набухли, стали мягкими. Выньте их из воды (воду, в которой они замачивались, сохраните) и нарежьте соломкой или кусочками средней величины.

* Капусту и грибы положите в мультиварку к морковке и смените режим на «Тушение». Добавьте соль, лавровый лист, перец, если хотите – и чеснок.

* Тушите минут 20 - 30, перемешайте пару раз. Капуста должна стать почти готовой. Я люблю, чтобы капуста не разваривалась в кашу, а оставалась слегка упругой. Пробуйте, и делайте по своему вкусу.

* Примерно в середине тушения добавьте в кастрюлю помидоры и сельдерей, им хватит этого времени, чтобы приготовиться.

* Картошку почистите и нарежьте соломкой или кубиками. Когда капуста будет почти готова, поменяйте режим мультиварки на «Выпечку», положите картошку и залейте кипятком.

* Добавьте воду, в которой замачивали грибы (по желанию), это добавит вкуса, но и сделает суп темнее.

* Варите до готовности картошки. Свежую зелень петрушки нарежьте, и добавляйте в тарелку. Можно подавать!

Приятного аппетита!