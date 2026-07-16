Идеально вкусный сэндвич без хлеба

В 2026 году, кажется, научились адаптировать практически любое блюдо для тех, кто следит за фигурой. И это здорово! Теперь можно наслаждаться любимой едой, но с гораздо меньшей калорийностью. Самое приятное — по вкусу такие блюда ничуть не уступают классическим вариантам.

Сегодня готовим необычные кабачковые лепёшки, которые станут отличной основой для сэндвича или тортильи. Получается очень вкусно, сытно и невероятно просто!

Ингредиенты (на 4 лепёшки):

Для лепёшек:

кабачок — 500 г;

твёрдый сыр — 60 г;

мука — 30 г;

желток — 1 шт.;

свежая зелень;

соль;

кунжут.

Для начинки:

творожный сыр — 100 г;

ветчина — 100 г;

слабосолёный лосось — 100 г;

огурец — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

помидоры черри — 3–5 шт.;

бальзамический соус.

1. Готовим лепёшки. Кабачок натрите на крупной тёрке, слегка посолите и оставьте на 5 минут. Затем тщательно отожмите лишнюю жидкость — после этого его объём уменьшится почти вдвое, останется около 250 г. Добавьте к кабачку натёртый сыр, муку, желток и большое количество мелко нарезанной зелени. Хорошо перемешайте.

2. Выпекаем. Разогрейте духовку до 180 °C. На качественный пергамент выложите кабачковую массу тонким слоем, формируя круглые лепёшки. На одном противне обычно помещаются две заготовки. Посыпьте их кунжутом и выпекайте около 15 минут, пока лепёшки не станут золотистыми и хорошо не подрумянятся.

3. Начинку можно выбрать любую. В качестве основы отлично подходит творожный сыр. Первый вариант — ветчина, свежие овощи и творожный сыр. Второй — слабосолёный лосось, авокадо и творожный сыр. Для пикантности добавьте немного бальзамического соуса. Также прекрасно подойдёт соус из греческого йогурта с чесноком и зеленью.

4. Готовым лепёшкам дайте остыть 5 минут — после этого они легко снимутся с пергамента.

5. Переверните лепёшку румяной стороной вниз, выложите начинку на одну половину, сложите пополам — и готово! Получается сочный, сытный и очень вкусный низкокалорийный сэндвич, который можно приготовить с любой любимой начинкой.

Приятного аппетита!