Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
миссис Пампкин
Супы

Суп щавелевый холодный (рецепт с видео)

С огурчиком, редиской и разной огородной зеленью, заправленный сметаной. Он и насытит, и освежит, и жажду утолит!

Есть ли в вашем арсенале летних супов холодный суп со щавелем? С огурчиком, редиской и разной огородной зеленью, заправленный сметаной. Он и насытит, и освежит, и жажду утолит. Давайте приготовим!

Холодный щавелевый суп

Понадобится:

Картошка – 3 шт.;

Щавель – большой пучок;

Огурец – 1 шт.;

Редис – 6-7 шт.;

Лук зеленый;

Пучок огородной зелени (петрушка,  укроп, сельдерей и пр.) – 1 пучок;

Яйцо – 2-3 шт.;

Соль, перец.

Сметана.

 

Примечание. Если найдется молодая свекольная ботва – сварите её вместе со щавелем.  В суп можно добавить вареную нежирную говядину, нарезав её небольшими кубиками.

 

·        Основу для супа можно приготовить заранее. Щавель вымойте и нарежьте соломкой.  Вскипятите воду. Картошку нарежьте кубиками, положите в кипящую воду, когда сварится до мягкости – добавьте щавель, посолите и доведите до кипения, варите одну минуту. Теперь можно выключить и охладить – это и будет основа для холодного щавелевого супа. 

 

 

·        Её можно немного загустить – часть картошки и щавеля из супа вынуть, блендером измельчить в пюре и вернуть обратно, но это не обязательно, а для любителей густых супов.

·         Теперь нужно приготовить «салат», как на окрошку - нарезать мелкими кубиками огурец, яйцо, редиску, нашинковать зелень и зеленый лук. 

 

 

Перед подачей соедините «салат» и холодную основу, в тарелку кладите сметану по вкусу, а для пикантности и остроты можно добавить хрен. 

 

 

Приятного аппетита!

Видеоверсия рецепта

 

 

Оставить комментарий
Реклама
Супы
Реклама
Реклама