Брауни с кабачком. Нежно, вкусно, шоколадно…

Осень еще в самом разгаре, поэтому продолжаем использовать овощи в нашем меню. Сегодня предлагаем вам испечь брауни... с кабачком! Да, звучит странно и необычно. Моя семья до приготовления скептически морщила нос и не верила, что это будет съедобно.

Поверьте, это настолько вкусно, что кусок за куском будет исчезать с тарелки. Десерт получился мягкий, нежный, шоколадный и ароматный, а пропитка сделает бисквит влажным и сочным. И готовится очень просто!

Шоколадный брауни с кабачком

Понадобится: Шоколад горький или темный - 2 плитки (200 г)

Сахар белый - 80 г

Сахар коричневый - 80 г

Кабачок - 200 г

Мука - 150 г

Сливочное масло - 50 г

Подсолнечное масло - 40 г

Яйца - 2 шт.

Какао - 2 ст.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Сливки 30-33% жирности - 80 г

Приготовление:

1. Яйца хорошенько взбейте с белым и коричневым сахаром.

2. В полученную массу добавьте муку, разрыхлитель и какао. Все хорошо перемешайте.

3. Растопите сливочное масло и 150 г шоколада до кремового состояния и добавьте в тесто.

4. После влейте подсолнечное масло и добавьте кабачок, натертый на мелкой терке (жидкость из кабачка не отжимать!)

5. Выпекайте бисквит при температуре 165 градусов примерно 35 минут (лучше с конвекцией). Готовность проверьте деревянной шпажкой - она должна быть сухой.

6. Для пропитки-глазури нагрейте (но не до кипения) сливки. Добавьте туда оставшиеся 50 г шоколада, хорошо перемешайте и остудите примерно до комнатной температуры.

7. Полейте верх и края брауни полученной смесью. Сверху по желанию можно украсить посыпкой или тертым шоколадом.

Приятного аппетита!