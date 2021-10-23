Форум
Frisco
Выпечка

Брауни с кабачком. Нежно, вкусно, шоколадно…

Осень еще в самом разгаре, поэтому продолжаем использовать овощи в нашем меню. Сегодня предлагаем вам испечь брауни... с кабачком! Да, звучит странно и необычно. Моя семья до приготовления скептически морщила нос и не верила, что это будет съедобно.

Поверьте, это настолько вкусно, что кусок за куском будет исчезать с тарелки. Десерт получился мягкий, нежный, шоколадный и ароматный, а пропитка сделает бисквит влажным и сочным. И готовится очень просто!

Шоколадный брауни с кабачком

Понадобится:

Шоколад горький или темный - 2 плитки (200 г)
Сахар белый - 80 г
Сахар коричневый - 80 г
Кабачок - 200 г
Мука - 150 г
Сливочное масло - 50 г
Подсолнечное масло - 40 г
Яйца - 2 шт.
Какао - 2 ст.л.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Сливки 30-33% жирности - 80 г

Приготовление:

1. Яйца хорошенько взбейте с белым и коричневым сахаром.

2. В полученную массу добавьте муку, разрыхлитель и какао. Все хорошо перемешайте.

3. Растопите сливочное масло и 150 г шоколада до кремового состояния и добавьте в тесто.

4. После влейте подсолнечное масло и добавьте кабачок, натертый на мелкой терке (жидкость из кабачка не отжимать!)

5. Выпекайте бисквит при температуре 165 градусов примерно 35 минут (лучше с конвекцией). Готовность проверьте деревянной шпажкой - она должна быть сухой.

6. Для пропитки-глазури нагрейте (но не до кипения) сливки. Добавьте туда оставшиеся 50 г шоколада, хорошо перемешайте и остудите примерно до комнатной температуры.

7. Полейте верх и края брауни полученной смесью. Сверху по желанию можно украсить посыпкой или тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

Выпечка
