Брауни с кабачком. Нежно, вкусно, шоколадно…
Осень еще в самом разгаре, поэтому продолжаем использовать овощи в нашем меню. Сегодня предлагаем вам испечь брауни... с кабачком! Да, звучит странно и необычно. Моя семья до приготовления скептически морщила нос и не верила, что это будет съедобно.
Поверьте, это настолько вкусно, что кусок за куском будет исчезать с тарелки. Десерт получился мягкий, нежный, шоколадный и ароматный, а пропитка сделает бисквит влажным и сочным. И готовится очень просто!
Шоколадный брауни с кабачком
Понадобится:
Шоколад горький или темный - 2 плитки (200 г)
Приготовление:
1. Яйца хорошенько взбейте с белым и коричневым сахаром.
2. В полученную массу добавьте муку, разрыхлитель и какао. Все хорошо перемешайте.
3. Растопите сливочное масло и 150 г шоколада до кремового состояния и добавьте в тесто.
4. После влейте подсолнечное масло и добавьте кабачок, натертый на мелкой терке (жидкость из кабачка не отжимать!)
5. Выпекайте бисквит при температуре 165 градусов примерно 35 минут (лучше с конвекцией). Готовность проверьте деревянной шпажкой - она должна быть сухой.
6. Для пропитки-глазури нагрейте (но не до кипения) сливки. Добавьте туда оставшиеся 50 г шоколада, хорошо перемешайте и остудите примерно до комнатной температуры.
7. Полейте верх и края брауни полученной смесью. Сверху по желанию можно украсить посыпкой или тертым шоколадом.
Приятного аппетита!