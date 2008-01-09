Холодно, горячо… Оригинальные рецепты салатов
Холодным зимним утром, стоя возле умывальника и глядя на смеситель с холодной и горячей водой, мне пришла в голову идея моего завтрака. Так система горячего и холодного водоснабжения способствовала развитию моих кулинарных талантов!
Вообще проблема завтрака всегда остро стоит передо мной… Не проснувшийся до конца организм не понимает, чего, собственно говоря, ему хочется – с одной стороны чего-то легкого, фруктового, а с другой стороны - чего-то мясного и горячего. Вот такая вот кулинарная диалектика… Чтобы не вступать в бесплодные споры со своим желудком, решено было приготовить и то, и другое. И помог нам в этом, как обычно, волшебный журнал «Гастрономъ», из недр которого были почерпнуты следующие рецепты.
«Апельсиновый салат с черным перцем»
Для его создания требуется всего ничего, а именно:
апельсин – 4 шт
сладкая луковица – 1шт
зеленые оливки без косточек – ½ банки
черный перец
соль
щепотка кумина
оливковое масло – 2 ст.л.
апельсиновый сок – 3 ст.л.
Перво-наперво работаем с луком. Важно отметить, что лук должен быть именно сладкий. Сладкий лук может быть либо белым, либо модного в нынешнем сезоне фиалкового цвета. Итак, берем луковицу и режем ее тонкими-тонкими кольцами. Естественно, делать это лучше очень острым ножом.
Апельсины очищаем от кожуры и нарезаем кольцами толщиной примерно в один сантиметр.
Далее занимаемся расслоением общества. Для чего на плоское блюдо выкладываем апельсины, посыпаем их кумином и черным перцем.
Так вот на посыпанные апельсины кладем сверху колечко лука и порезанные опять же колечками зеленые оливки. Все это закольцованное великолепие заливаем заправкой. Кухонная АЗС предлагает вашему вниманию отличное топливо – оливковое масло смешиваем с апельсиновым соком и солью.
Для тех, кто в танке – кумин, в принципе, та же желтая очень пачкучая хрень типа карри и шафрана.
Ну вот, собственно, и все. Салатег готов. Быстро, просто, оригинально!
Второй салат не такой стремительный, но зато содержит мясо. И называется он:
«Горячий салат из свинины с виноградом»
Чтобы сотворить это блюдо вам понадобится:
свинина нежирная – 400 гр
сливочное масло - 2 ст. л.
чеснок - 2 зубчика
виноград белый без косточек - 400 гр
растительное масло - 2 ст. л.
соевый соус - 1 ст. л.
мед - 2 ст. л.
цедра 1 лимона
горсть арахиса
соль, белый перец
Свинское мясо режем кубиками по 1,5 см. Чеснок давим и вместе со свининой обжариваем на сливочном масле на сильном огне до готовности мяса. По мере готовности солим и добавляем белый перец. Выключаем огонь и оставляем мясо в тепле.
Вторым этапом по кулинарному этапу идет виноград. Разогреваем на сковороде растительное масло. Кидаем туда виноград и быстро обжариваем.
Готовим аццкую смесь для винограда. Для чего смешиваем соевый соус, мед и измельченную цедру лимона.
Аццкую смесь вливаем в виноград и готовим, помешивая, пока виноград не покроется глазурью.
На этапе образования глазури добавляем арахис и жарим это все еще около минуты. Смешиваем мясо, арахис и глазированный виноград.
Красиво оформляем в салатнице, можно добавить зелени для нарядности.
Ставим перед собой две салатницы и чутко прислушиваемся к своему организму: какой из салатов он выберет? А можно и не прислушиваться. А тупо попробовать оба! Чего вам и желаем! И почаще смотрите на предметы быта! Они вдохновляют…
Приятного аппетита!