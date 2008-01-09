Холодно, горячо… Оригинальные рецепты салатов

Холодным зимним утром, стоя возле умывальника и глядя на смеситель с холодной и горячей водой, мне пришла в голову идея моего завтрака. Так система горячего и холодного водоснабжения способствовала развитию моих кулинарных талантов!

Вообще проблема завтрака всегда остро стоит передо мной… Не проснувшийся до конца организм не понимает, чего, собственно говоря, ему хочется – с одной стороны чего-то легкого, фруктового, а с другой стороны - чего-то мясного и горячего. Вот такая вот кулинарная диалектика… Чтобы не вступать в бесплодные споры со своим желудком, решено было приготовить и то, и другое. И помог нам в этом, как обычно, волшебный журнал «Гастрономъ», из недр которого были почерпнуты следующие рецепты.

«Апельсиновый салат с черным перцем»

Для его создания требуется всего ничего, а именно:

апельсин – 4 шт

сладкая луковица – 1шт

зеленые оливки без косточек – ½ банки

черный перец

соль

щепотка кумина

оливковое масло – 2 ст.л.

апельсиновый сок – 3 ст.л.

Перво-наперво работаем с луком. Важно отметить, что лук должен быть именно сладкий. Сладкий лук может быть либо белым, либо модного в нынешнем сезоне фиалкового цвета. Итак, берем луковицу и режем ее тонкими-тонкими кольцами. Естественно, делать это лучше очень острым ножом.

Апельсины очищаем от кожуры и нарезаем кольцами толщиной примерно в один сантиметр.

Далее занимаемся расслоением общества. Для чего на плоское блюдо выкладываем апельсины, посыпаем их кумином и черным перцем.

Так вот на посыпанные апельсины кладем сверху колечко лука и порезанные опять же колечками зеленые оливки. Все это закольцованное великолепие заливаем заправкой. Кухонная АЗС предлагает вашему вниманию отличное топливо – оливковое масло смешиваем с апельсиновым соком и солью.

Для тех, кто в танке – кумин, в принципе, та же желтая очень пачкучая хрень типа карри и шафрана. Ну вот, собственно, и все. Салатег готов. Быстро, просто, оригинально!

Второй салат не такой стремительный, но зато содержит мясо. И называется он:

«Горячий салат из свинины с виноградом»

Чтобы сотворить это блюдо вам понадобится:

свинина нежирная – 400 гр

сливочное масло - 2 ст. л.

чеснок - 2 зубчика

виноград белый без косточек - 400 гр

растительное масло - 2 ст. л.

соевый соус - 1 ст. л.

мед - 2 ст. л.

цедра 1 лимона

горсть арахиса

соль, белый перец

Свинское мясо режем кубиками по 1,5 см. Чеснок давим и вместе со свининой обжариваем на сливочном масле на сильном огне до готовности мяса. По мере готовности солим и добавляем белый перец. Выключаем огонь и оставляем мясо в тепле.

Вторым этапом по кулинарному этапу идет виноград. Разогреваем на сковороде растительное масло. Кидаем туда виноград и быстро обжариваем.

Готовим аццкую смесь для винограда. Для чего смешиваем соевый соус, мед и измельченную цедру лимона.

Аццкую смесь вливаем в виноград и готовим, помешивая, пока виноград не покроется глазурью.

На этапе образования глазури добавляем арахис и жарим это все еще около минуты. Смешиваем мясо, арахис и глазированный виноград.

Красиво оформляем в салатнице, можно добавить зелени для нарядности.

Ставим перед собой две салатницы и чутко прислушиваемся к своему организму: какой из салатов он выберет? А можно и не прислушиваться. А тупо попробовать оба! Чего вам и желаем! И почаще смотрите на предметы быта! Они вдохновляют…

Приятного аппетита!