Рулет из кабачка с творожным сыром и рыбой

Сезон кабачков не заканчивается! Делимся с вами рецептом холодной закуски из кабачков с творожным сыром, авокадо и слабосолёной рыбой.

Понадобится: кабачки (2 среднего размера);

морковь 1 шт.;

яйцо 3 шт.;

мука 2/3 ст.;

соль (по вкусу);

творожный сыр 220 г;

авокадо 1 шт.;

любая слабосоленая красная рыба 150 г.

1. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и дать время постоять. После этого хорошо отжать.

2. Морковь натереть на мелкой терке.

3. Смешать кабачок, морковь, добавить яйца и муку, посолить. Массу выложить на пергамент слоем высотой 0,5 см. !Важно, чтобы пергамент был хорошим, корж должен легко отходить от него после выпечки.

4. Выпекать корж 20 минут при температуре 180°С, затем достать и остудить.

5. На тёплый корж намазать творожный сыр, положить нарезанный авокадо и кусочки рыбы. Завернуть в рулет с помощью пергамента или пищевой пленки.

6. Оставить в холодильнике минимум на 2 часа.

Приятного аппетита!