Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Администрация
Салаты и закуски

Рулет из кабачка с творожным сыром и рыбой

Сезон кабачков не заканчивается! Делимся с вами рецептом холодной закуски из кабачков с творожным сыром, авокадо и слабосолёной рыбой. 

Понадобится:

  • кабачки (2 среднего размера);
  • морковь 1 шт.;
  • яйцо 3 шт.;
  • мука 2/3 ст.;
  • соль (по вкусу);
  • творожный сыр 220 г;
  • авокадо 1 шт.;
  • любая слабосоленая красная рыба 150 г.

 

1. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и дать время постоять. После этого хорошо отжать.

2. Морковь натереть на мелкой терке.

3. Смешать кабачок, морковь, добавить яйца и муку, посолить. Массу выложить на пергамент слоем высотой 0,5 см. !Важно, чтобы пергамент был хорошим, корж должен легко отходить от него после выпечки.

4. Выпекать корж 20 минут при температуре 180°С, затем достать и остудить.

5. На тёплый корж намазать творожный сыр, положить нарезанный авокадо и кусочки рыбы. Завернуть в рулет с помощью пергамента или пищевой пленки. 

6. Оставить в холодильнике минимум на 2 часа. 

Приятного аппетита!

Оставить комментарий
Реклама
Салаты и закуски
Реклама
Реклама