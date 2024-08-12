Рулет из кабачка с творожным сыром и рыбой
Сезон кабачков не заканчивается! Делимся с вами рецептом холодной закуски из кабачков с творожным сыром, авокадо и слабосолёной рыбой.
Понадобится:
- кабачки (2 среднего размера);
- морковь 1 шт.;
- яйцо 3 шт.;
- мука 2/3 ст.;
- соль (по вкусу);
- творожный сыр 220 г;
- авокадо 1 шт.;
- любая слабосоленая красная рыба 150 г.
1. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и дать время постоять. После этого хорошо отжать.
2. Морковь натереть на мелкой терке.
3. Смешать кабачок, морковь, добавить яйца и муку, посолить. Массу выложить на пергамент слоем высотой 0,5 см. !Важно, чтобы пергамент был хорошим, корж должен легко отходить от него после выпечки.
4. Выпекать корж 20 минут при температуре 180°С, затем достать и остудить.
5. На тёплый корж намазать творожный сыр, положить нарезанный авокадо и кусочки рыбы. Завернуть в рулет с помощью пергамента или пищевой пленки.
6. Оставить в холодильнике минимум на 2 часа.
Приятного аппетита!