Суп-пюре из кабачков с грибами и сыром. Варите сразу в большой кастрюле!

Суп-пюре из кабачков с грибами и плавленым сыром приготовить легко и просто. Кабачок придает супу объем и легкость, а его нежный вкус сливается с грибами и сыром. Если не афишировать этот ингредиент, то суп понравится даже тем капризулям, кто овощные блюда не жалует. Попробуйте! С зеленью, с сухариками или посыпьте тертым пармезаном.

Суп-пюре из кабачка с грибами и сыром

Понадобится: Кабачок – 700-800 г,

Картошка – 400 г,

Лук репчатый 1 шт. (прим. 80 г),

Грибы – 300 г,

Плавленый сыр – 200 г,

Сливки 10-20% - 100 мл.,

Масло растительное для жарки – 20 г. Итого: 2000 г Белки 74, жиры 71, углеводы 134, ккал 1470 На 100 г: белки 4 жиры 4, углеводы 7, ккал 74

Этапы приготовления

1. Суп будет вкуснее, если лук и грибы поджарить.

2. Лук нарежьте кубиками, грибы не очень крупными кусочками. Разогрейте на сковороде пару ложек растительного масла и немного подрумяньте в нем лук. Добавьте грибы и жарьте до готовности. Время приготовления зависит от того, какие грибы вы используете – лесные грибы готовятся дольше, быстрее всего – шампиньоны.

3. Картошку и кабачок очистите, нарежьте крупными кусочками.

4. Залейте водой, чтобы покрывала овощи и тушите на среднем огне под крышкой.

5. Когда овощи станут мягкими, такими, что кусочек можно легко размять вилкой, добавьте грибы с луком и блендером сделайте пюре.

6. Добавьте в пюре сливки, сыр и хорошо размешайте. Попробуйте суп и посолите, если нужно. Прогрейте до кипения и кипятите несколько минут. Готово.

7. Подавайте с сухариками, петрушкой, тертым пармезаном или несколькими каплями тыквенного масла.

Приятного аппетита!