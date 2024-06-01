Суп-пюре из кабачков с грибами и сыром. Варите сразу в большой кастрюле!
Суп-пюре из кабачков с грибами и плавленым сыром приготовить легко и просто. Кабачок придает супу объем и легкость, а его нежный вкус сливается с грибами и сыром. Если не афишировать этот ингредиент, то суп понравится даже тем капризулям, кто овощные блюда не жалует. Попробуйте! С зеленью, с сухариками или посыпьте тертым пармезаном.
Суп-пюре из кабачка с грибами и сыром
|
Понадобится:
Кабачок – 700-800 г,
Итого: 2000 г
Белки 74, жиры 71, углеводы 134, ккал 1470
На 100 г: белки 4 жиры 4, углеводы 7, ккал 74
Этапы приготовления
1. Суп будет вкуснее, если лук и грибы поджарить.
2. Лук нарежьте кубиками, грибы не очень крупными кусочками. Разогрейте на сковороде пару ложек растительного масла и немного подрумяньте в нем лук. Добавьте грибы и жарьте до готовности. Время приготовления зависит от того, какие грибы вы используете – лесные грибы готовятся дольше, быстрее всего – шампиньоны.
3. Картошку и кабачок очистите, нарежьте крупными кусочками.
4. Залейте водой, чтобы покрывала овощи и тушите на среднем огне под крышкой.
5. Когда овощи станут мягкими, такими, что кусочек можно легко размять вилкой, добавьте грибы с луком и блендером сделайте пюре.
6. Добавьте в пюре сливки, сыр и хорошо размешайте. Попробуйте суп и посолите, если нужно. Прогрейте до кипения и кипятите несколько минут. Готово.
7. Подавайте с сухариками, петрушкой, тертым пармезаном или несколькими каплями тыквенного масла.
Приятного аппетита!
Что еще можно приготовить в сезон кабачков?
Оригинальная запеканка из кабачков - быстро, просто, сытно и экономично!
Суп-пюре из кабачка с "геркулесом" - полезный суп-пюре со сливками может понравиться и вам, если тушеные и жареные кабачки и овсянка в виде каши изрядно надоели.
Запеканка с кабачками и фасолью - вкусно, бюджетно и легко готовится.
Необычная пицца на основе кабачка! Не пробовали? Непременно приготовьте!
Оладьи кабачковые с овсяными хлопьями - мягкие и полезные! Оценят и дети, и взрослые.
Сладкий кекс из кабачков? И такое бывает! Мягкая и влажная начинка, внутри которой...шоколад!
Кексы закусочные с кабачком. Хороши с бульоном, салатом и вместо хлеба.
"Зеленая" галета из пресного теста - открытый овощной пирог для тех, кто следит за фигурой.
А вы ели когда-нибудь сырые кабачки? Нет? Тогда стоит попробовать вкусную и быструю закуску!