Суп с сырными фрикадельками. Легко, необычно, вкусно

Если сварить суп по этому рецепту на воде, а не на бульоне, получится вполне диетический супчик, который готовится очень просто и быстро. Сырные фрикадельки добавляют «изюминку» в это блюдо и прекрасно сочетаются с овощами. Сырные фрикадельки похожи на знакомые нам клёцки.

Овощной суп с сырными фрикадельками

Ингредиенты:

- бульон или вода 3 литра;

- картофель 5-6 шт;

- морковь 1 шт.;

- лук 1 шт.;

- помидор 2 шт.;

- сыр 100 г;

- мука 100 г;

- сливочное масло 70 г;

- зелень по вкусу;

- яйцо 1 шт.

Приготовление:

1. Начнём с сырных фрикаделек. Смешайте муку, сливочное масло, яйцо, зелень и сыр, тертый на мелкой тёрке. Готовую смесь убираем в холодильник, пока варится суп.

2. Нарежьте кубиком 1х1 см картофель, лук порубите как можно мельче, морковь натрите на мелкой тёрке. С помидоров нужно снять кожицу, для этого надрежьте сверху крестом, как показано на фото, и опустите в кипяток на 3-5 минут. Как только время прошло, кожица легко снимется. Нарезаем помидоры кубиком.

3. Бульон можно взять куриный или готовить суп просто на воде. Как закипит, опускаем картошку, солим, перчим, добавляем любимые приправы. На сковородке обжариваем лук и морковь, когда лук станет мягким, добавьте помидоры, немного потушите и уберите с огня.

4. Картошка почти сварилась, достаём из холодильника тесто и катаем из него шарики диаметром 1-1,5 см, больше не нужно, они увеличатся в размере при варке.

5. Слепили все фрикадельки? Отправляем их в кастрюлю, следом кидаем зажарку и варим ещё минут 7-10.

Все готово, приятного аппетита!