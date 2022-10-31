Сливочный крем-суп из печеных овощей

Овощной крем-суп со сливками - это одновременно и вкусно, и очень необычно. Сочетание вкуса печеных овощей и нежности сливок - удовольствие для гурманов. А сделать такой суп очень просто! Подавайте его в горшочках с крышечкой из теста - так будет и красиво, и ещё более интересно.

Крем-суп из печеных овощей со сливками

Ингредиенты:

- помидоры 800 г;

- болгарский перец 2-3 шт.;

- чеснок 3-4 зубчика;

- красный лук 1 шт.;

- тимьян 5-6 веточек;

- базилик 30 г;

- масло подсолнечное или оливковое 50 мл;

- мясной бульон 1,5 литра (или сухой бульон 2 ст. л. или 2 кубика);

- тесто слоеное дрожжевое 1/2 упаковки (250 г) ;

- яйцо 1 шт.;

- сливки 20% или 33% 200 мл.

Приготовление:

Возьмите половину упаковки слоёного теста и поставьте на расстойку в тёплое место.

1. Помидоры и перец режем крупными кусками, лук полукольцами, чеснок кружками. Кладем овощи в миску и смешиваем с маслом.

Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и отправляем в духовку на 20-25 минут, при 200°, до мягкости перца.

Если хотите добиться слегка копченого вкуса супа, перец можно разрезать на четвертинки-лодочки, запечь отдельно под грилем (минут 20-30), подпалив шкурку. Затем перец нужно положить в пакет, завязать и оставить минут на 10. За это время кожица отделится от мякоти, и её можно будет легко снять.

2. Овощи перекладываем в кастрюлю, заливаем бульоном, чтобы уровень воды был на пару сантиметров выше, чем овощи. Добавляем веточки тимьяна. Если используете домашний бульон, добавьте в него специи (петрушку, куркуму, лавровый лист, мускатный орех). Провариваем 10-15 минут после закипания.

3. Удаляем тимьян. Перекладываем суп в блендер, измельчаем до однородной массы. Можно сделать это прямо в кастрюле, погружным блендером. Добавляем листочки базилика, сливки, соль и перец по вкусу.

!Важно: перед тем, как добавить сливки, остудите суп до комнатной температуры, иначе сливки свернутся.

Суп готов, и его уже можно есть! Но ведь нам хочется почти ресторанной подачи?

4. Достаем горшочки. Раскатываем тесто толщиной 5 мм и вырезаем из него кружки-крышки, по диаметру они должны быть на 2-3 сантиметра больше, чем диаметр горлышка горшка.

5. Разливаем суп в горшочки и накрываем их тестом, хорошо прижимая края. Взбиваем яйцо и смазываем тесто. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку до «золотистой шапочки» из теста.

Наш крем-суп готов, приятного аппетита!