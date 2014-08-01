В мире существует великое множество супов из курицы, а мы, как правило, готовим три-четыре, самых привычных и быстрых. Давайте сварим куриный суп по мотивам китайской кухни? Нам понравилось, попробуйте и вы!

«Дежурным» этот суп не назовешь, но он, безусловно, заслуживает внимания: вкусный, простой в приготовлении, вносит новизну в привычное меню и без лишней экзотики.

Куриный суп по китайским мотивам

Понадобится: Куриное мясо – 500 гр.; Лук репчатый – 1 шт.; Грибы – 200 гр.; Перец зеленый болгарский – 1 шт.; Морковь – 1 средняя; Сельдерей (корень) – ¼ клубня; Рисовая вермишель (или фунчоза) – ок. 50 гр.; Соевый соус – 1-2 ст.л.; Масло для жарки, топленое (очень вкусно!) или растительное; Соль – по вкусу. Мультиварка

* Для приготовления супа нужен хороший куриный бульон, его можно сварить заранее, или непосредственно перед приготовлением. Бульон процедить, отделить мясо от костей, нарезать кубиками и опустить обратно в бульон.

* Ради экономии времени я обошлась без варки бульона: срезала мясо с костей, нарезала кусочками и слегка обжарила в мультиварке в режиме «Выпечка», в небольшом количестве топленого масла.

* Луковицу и белую толстую часть стебля нарезала, добавила к курице и тоже немного обжарила.

* Грибы нарежьте соломкой (у меня шампиньоны, в принципе - можно любые, если есть какие-нибудь шиитаке – берите их, вкус будет интереснее), добавьте в кастрюлю. Шампиньоны сразу дали сок, поэтому обжарить мне не удалось, просто потомились немного вместе с курицей. Влейте кипяток, и можно переключить режим на «Тушение».

* Теперь можно нарезать перец, сельдерей и морковку – все тонкой соломкой – и по очереди добавить в кастрюлю, тушить до мягкости овощей.

* Добавьте одну-две ложки соевого соуса, и после этого, если нужно, посолите.

* Рисовую лапшу я варю отдельно, и добавляю в тарелку – мне нравится, что бульон остается прозрачным, и лапша не раскисает в супе. А вермишель из черного риса, ко всему прочему, еще и окрашивает воду при варке в мутно-серый цвет. Можно заменить рисовую вермишель фунчозой, её готовить еще проще: залил на пару минут горячей водой, и готово.

* Зеленый лук нарежьте тонкими колечками, и добавьте за пару минут до готовности, или посыпьте суп прямо в тарелке.

* Получился лёгкий ароматный суп с приятным, насыщенным вкусом. Разнообразие в меню без лишней экзотики – суп понравился и нам с мужем, и детям.

Приятного аппетита!