Вкусная и быстрая закуска из кабачков

Это блюдо из молодых кабачков легко приготовить, и само по себе оно очень легкое: ничего не нужно жарить, никакого майонеза, только овощи, зелень и творожный сыр. Замечательная закуска или оригинальный гарнир, сплошная польза и витамины. Кабачки нужны молоденькие, маленькие, сладкие и с тонкой кожурой, травы по вашему вкусу – неострая пряная смесь (ароматно) или микс с чесноком и перцем (пикантно), или густой бальзамический крем (богатый кисло-сладкий вкус). Открываем сезон блюд из кабачка!

Легкая и быстрая закуска из кабачков

Кабачки молодые – 1-2 шт.; Сыр творожный – 150-200 гр.; Лимонный сок, Соль, черный молотый перец, смесь пряных трав (типа «Прованская», «Средиземноморская», «Греческая», «Итальянские травы», «Дачная грядка и пр.); Свежая зелень – например, листья салата, петрушка, укроп, базилик, руккола.

* Кабачки нужны молодые и нежные, с тонкой кожицей и хрустящей сладковатой мякотью. Вымойте их и очень тонко нарежьте вдоль. Для этого нужен хороший острый нож или шинковка для овощей с возможностью нарезки тонкими пластинками.

* Разложите ломтики в один слой, посолите и слегка полейте лимонным соком. Оставьте промариноваться на 10 минут, кабачки пропитаются лимонным ароматом и солью, и станут эластичными, то есть будут хорошо гнуться и не ломаться.

* Стряхните выделившийся сок, слегка промокните салфеткой. На середину ломтика выкладывайте полоской творожный сыр, примерно чайную ложку или чуть больше, в зависимости от размера кабачка. Посыпьте молотым черным перцем, пряными травами – какие любите, у меня три варианта рулетов: совсем без приправ, с неострой смесью «Средиземноморский микс» и более пикантной «Кавказский гриль».

* Сворачивайте рулетом, слегка прижимая – скалывать шпажкой не обязательно, разве что для красоты, так как рулетики хорошо держат форму. Украсьте свежей зеленью, листьями салата, овощной нарезкой.

* Готовить лучше незадолго до подачи, потому что кабачки все равно будут выделять сок, хоть и не очень много, а если все же приготовили заранее – держите в холодильнике в закрытой посуде, слейте выделившийся сок и сервируйте прямо перед тем, как поставить на стол.

* Очень вкусная, дважды «легкая» (в приготовлении и по калориям) закуска. Можно подать как лёгкий перекус, как закуску, как часть сложного гарнира к мясному блюду, к шашлыку, например – просто прекрасно! Я люблю просто так, с кусочком лаваша и помидором, и очень рекомендую попробовать с бальзамическим кремом (густой соус из бальзамического уксуса).



Приятного аппетита!