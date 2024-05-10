Не раздавайте кабачки! Сделайте из них оригинальную запеканку!
Запеканка из кабачка - быстро, просто, сытно и экономично. Сам по себе кабачок довольно нейтрален, и поэтому практически незаметен в этом блюде. Если хотите сделать вкус запеканки ярче, добавьте грибы или грибную приправу, или любимые пряности и смеси трав.
Запеканка из кабачка с рисом и сыром
|
Понадобится:
Рис – 150 г,
Итого: 1300 г.
Белки 65, жиры 83, углеводы 138, ккал 1554
На 100 гр.: белки 7.5 жиры 10, углеводы 16, ккал 180
Приготовление:
1. Промойте рис, залейте большим объемом кипятка и варите 10 минут при слабом кипении. Слейте воду и откиньте рис на сито или дуршлаг.
2. Пока рис варится, подготовьте овощи.
3. Кабачок очистите от кожуры и семян и натрите на крупной терке.
4. Репчатый лук нарежьте мелко, разогрейте на сковороде растительное масло и потомите лук, слегка подрумяньте, но не зажаривайте сильно.
5. Натрите сыр, отложите 1/3 для того, чтобы посыпать им верх запеканки.
6. Если натертый кабачок дал сок, слейте его. В миске соедините кабачок, жареный лук, рис, 2/3 натертого сыра и яйца. Добавьте соль и приправы. Хорошо перемешайте.
7. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите рисово-кабачковую смесь, разровняйте верх.
8. Запекайте в заранее разогретой до 200 гр. духовке 30 минут. Выньте запеканку и посыпьте верх оставленным сыром. Верните в духовку и готовьте еще некоторое время, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
Такую запеканку можно подать и как гарнир, и как самостоятельное блюдо.
Приятного аппетита!
|
|
Что еще можно приготовить в сезон кабачков?
Запеканка с кабачками и фасолью - вкусно, бюджетно и легко готовится.
Необычная пицца на основе кабачка! Не пробовали? Непременно приготовьте!
Оладьи кабачковые с овсяными хлопьями - мягкие и полезные! Оценят и дети, и взрослые.
Сладкий кекс из кабачков? И такое бывает! Мягкая и влажная начинка, внутри которой...шоколад!
Кексы закусочные с кабачком. Хороши с бульоном, салатом и вместо хлеба.
"Зеленая" галета из пресного теста - открытый овощной пирог для тех, кто следит за фигурой.
А вы ели когда-нибудь сырые кабачки? Нет? Тогда стоит попробовать вкусную и быструю закуску!