Не раздавайте кабачки! Сделайте из них оригинальную запеканку!

Запеканка из кабачка - быстро, просто, сытно и экономично. Сам по себе кабачок довольно нейтрален, и поэтому практически незаметен в этом блюде. Если хотите сделать вкус запеканки ярче, добавьте грибы или грибную приправу, или любимые пряности и смеси трав.

Запеканка из кабачка с рисом и сыром

Понадобится: Рис – 150 г,

Кабачок – 800-900 г,

Лук репчатый – 1 шт.,

Сыр – 120 г,

Яйца – 2 шт.,

Растительное масло – 20 г,

Приправы, соль – по вкусу. Итого: 1300 г. Белки 65, жиры 83, углеводы 138, ккал 1554 На 100 гр.: белки 7.5 жиры 10, углеводы 16, ккал 180

Приготовление:

1. Промойте рис, залейте большим объемом кипятка и варите 10 минут при слабом кипении. Слейте воду и откиньте рис на сито или дуршлаг.

2. Пока рис варится, подготовьте овощи.

3. Кабачок очистите от кожуры и семян и натрите на крупной терке.

4. Репчатый лук нарежьте мелко, разогрейте на сковороде растительное масло и потомите лук, слегка подрумяньте, но не зажаривайте сильно.

5. Натрите сыр, отложите 1/3 для того, чтобы посыпать им верх запеканки.

6. Если натертый кабачок дал сок, слейте его. В миске соедините кабачок, жареный лук, рис, 2/3 натертого сыра и яйца. Добавьте соль и приправы. Хорошо перемешайте.

7. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите рисово-кабачковую смесь, разровняйте верх.

8. Запекайте в заранее разогретой до 200 гр. духовке 30 минут. Выньте запеканку и посыпьте верх оставленным сыром. Верните в духовку и готовьте еще некоторое время, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Такую запеканку можно подать и как гарнир, и как самостоятельное блюдо.

Приятного аппетита!