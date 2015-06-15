Запеканки – не самые фотогеничные блюда, но, как правило, очень вкусные, при этом легкие в приготовлении, часто бюджетные и поэтому всеми любимые. Запеканку с кабачком и фасолью меня научила делать подруга, и я готовлю её каждое лето: она сочная от кабачков и помидоров, а фасоль делает её сытной без мяса. Сюда можно добавить кружочки вареной картошки – два слоя, на дно и на самый верх, будет тоже вкусно и красиво. Такую запеканку можно есть и в теплом, и в холодном виде, на обед или ужин. Попробуйте и вы!

Запеканка с кабачками и фасолью

Понадобится: Кабачки молодые – 2 шт. (400 гр.);

Фасоль белая – 1 банка (400 гр.);

Помидоры среднего размера – 2-3 шт.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Для заливки:

Яйца – 3 шт.;

Сливки – 350-400 мл;

Сыр – 100-150 гр.;

Соль, черный молотый перец, приправы.

* Если кабачки молодые, с тонкой кожицей и без семян, можно их не чистить. Зрелые кабачки очистите от семян и кожицы. Нарежьте небольшими кусочками-кубиками, примерно 1,5 см. Кабачки я слегка обжариваю для лучшего вкуса, но можно обойтись и без этого. Жарю быстро, в небольшом количестве масла на сильном огне, помешивая и потряхивая – так кабачки подрумянятся, не успев пустить сок (на слабом огне кабачки выпустят сок, и будут не жариться, а тушиться в нем).

* Лук нарежьте некрупно и слегка потушите после кабачков, можно немного подрумянить, если любите, но не зажаривайте сильно – вкус запеканки довольно нежный, и жареный лук будет чувствоваться.

* Помидоры чищу от кожицы, это быстро и легко, и шкурки помидорные не портят вид и вкус запеканки. Нужно надрезать кожицу крест-накрест, положить помидоры в глубокую посудину и залить кипятком на минуту, после чего слить кипяток и окатить помидоры холодной водой. Снять кожицу. Очищенные помидоры режу небольшими кубиками, не крупнее, чем кабачок, и оставляю на доске на 5-10 минут, чтобы стек сок.

* Фасоль можно сварить самостоятельно, а я беру баночную, в собственном соку. Жидкость сливаю. Соединяю фасоль и подготовленные овощи, аккуратно перемешиваю, солю, перчу и добавляю сухие травы (можно без них).

Теперь можно переложить в форму для запекания, залить яично-сливочной смесью и щедро посыпать тертым сыром для золотистой аппетитной корочки.

* Запекаю при 180 градусах примерно полчаса, или больше – яично-сливочная заливка должна полностью запечься, запеканка стать плотной и хорошо подрумяниться. Можно приготовить и в мультиварке, тогда сырной корочки не будет и сыр можно вообще не использовать или добавить в заливку.

* Нам нравится такая запеканка, она сочная за счет кабачка и помидоров, а фасоль делает её сытной, но не тяжелой. Можно подать на обед или ужин, на мой вкус – одной запеканки с зеленым салатом вполне достаточно, но мясоедам можно добавить что-нибудь мясное.

Приятного аппетита!