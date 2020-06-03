Форум
Марина Подволоцкая
Выпечка

«Летняя» пицца на основе из кабачка, с салями и помидорами

Готовим пиццу с овощами!

Тесто на основе из кабачков делает этот открытый пирог легким и сочным, и готовится быстрее обычного теста для пиццы.

Если хотите сделать пиццу еще более полезной, замените пшеничную муку цельнозерновой, рисовой или смесью из них.

Понадобится:

Кабачок – 500 гр.,
Яйцо – 2 шт.,
Мука – 80 гр.,
Разрыхлитель –  1 ч. л.,
Соль, перец – по вкусу,
Томатная паста – 50-60 гр.,
Салями – 50 гр.,
Помидоры – 200 гр.,
Шампиньоны – 50–60 гр.,
Моцарелла – 100-120 гр.

Итого: 1170 гр.
Белки 63, жиры 62, углеводы 106, ккал 1235
На 100 гр.: белки 5.4 жиры 5.3, углеводы 9, ккал 105

Приготовление:

* Кабачок натрите на крупной терке, посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы дал сок. После этого отожмите, можно рукой, можно ложкой, и слейте выделившийся сок. Это нужно для того, чтобы во время выпечки основа не получилась сырой внутри.

* Добавьте яйца, размешайте. Положите муку и разрыхлитель, замесите тесто средней густоты, примерно, как на оладьи. Распределите по противню тонким слоем.

* Выпекайте в заранее разогретой духовке, при температуре 210-220 градусов, от 15 до 20 минут, до зарумянивания. Лучше не ставить таймер, а заглядывать почаще, чтобы поймать момент, когда пицца начнет румяниться. 

* Пока основа выпекается, нарежьте начинку – помидоры, грибы, салями, натрите моцареллу на крупной терке.

* Намажьте основу томатой пастой, равномерно положите начинку и посыпьте сыром. Верните противень в духовку, и пеките еще минут 10-15, на 180 градусах, чтобы сыр подрумянился. Или меньше, чтоб только расплавился, как вам больше нравится.

* Готовую «пиццу» посыпьте рукколой или другой любимой зеленью.

Приятного аппетита!

Выпечка
