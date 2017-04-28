Суп с фрикадельками и гречкой

Суп с фрикадельками вне времени и вне возраста, его я любила в детстве, люблю сейчас, его с удовольствием едят мои дети и дети моих друзей, и большие, и маленькие. Для разнообразия иногда заправляю его гречневой крупой, с ней суп получается по-особенному уютным, домашним, сытным и вкусным. Готовить легко!

Понадобится: Фарш куриный – 500 гр.;

Гречневая крупа – ½ стакана;

Картошка – 2-3 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Лук репчатый – 1 луковица;

Масло топленое (или растительное) – 2 ст. л.;

Соль, перец, зеленый лук, укроп, петрушка.

1. Сначала варю фрикадельки. В фарш добавляю только соль и перец, вымешиваю, чтоб хорошо лепился, не рассыпался. Два литра воды довожу до кипения, убавляю нагрев до среднего – чтоб только чуть побулькивало, бурное кипение фрикаделькам не нужно, развалятся, да и бульон станет мутный. Делаю шарики размером с грецкий орех или немного меньше: мокрой чайной ложкой набираю фарш, этой же ложкой на ладони катаю-формирую шарик, и опускаю в чуть кипящую воду.

И так, пока не кончится фарш. Опустили последнюю фрикадельку, и еще минут 10 варите.

2. Пока мясо варится, чищу-режу морковь, картошку, лук. Гречку нужно перебрать и промыть.

3. Овощи подготовлены, фрикадельки сварились. Теперь фрикадельки переложите в миску, а бульон процедите и снова поставьте на огонь, доведите до кипения.

4. Пока бульон закипает, разогрейте сковороду с двумя ложками топленого (можно растительного) масла, положите лук и морковку и потушите, до мягкости и легкого изменения цвета.

5. В закипевший бульон опускайте гречку, когда бульон снова закипит – кладите картошку. Доведите до кипения, посолите и поперчите, варите при слабом кипении до готовности картошки.

6. Положите морковку и лук, опустите фрикадельки. Осталось еще раз довести до кипения – суп готов!

7. Мелко нарезанный зелёный лук, укроп/петрушку добавляйте в тарелку, по желанию – ложку холодной сметаны. Очень душистый и нежный получился суп, простой и вкусный.

Приятного аппетита!