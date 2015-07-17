Открытый пирог. «Зеленая» галета

В последнее время очень популярны открытые пироги-галеты, из пресного теста и с разнообразной начинкой. Вообще, «галета» – вид сухого печенья, такой твердый ломкий крекер, пресный, со слоистой структурой и может храниться месяцами и даже годами, своего рода «хлебные консервы». А пироги окрестили «галетами» за тонкую хрустящую корочку из пресного теста, напоминающую нежный крекер.

Я приготовила летний, «дачный» вариант галеты: с сочной «зеленой» начинкой из брокколи, кабачка и разной огородной зелени (руккола, шпинат, салат и петрушка). Начинку можно менять на свой вкус, добавить зеленую фасоль, горошек, молодую капусту, например. Тесто пресное сдобное, из ржаной и пшеничной муки, нежное, рассыпчато-хрустящее.

Кстати, очень хороши из этого теста «Шаньги с картошкой», обязательно попробуйте!

«Зеленая» галета

Понадобится (на 2 штуки): Тесто:

Масло сливочное - 150 г

Сметана – 200 г

Мука пшеничная – 150 г

Мука ржаная – 150 г

Разрыхлитель – 1\2 чайной ложки

Соль – 1\2 чайной ложки

Сухая смесь пряных трав

Начинка: Брокколи – 700-800 г

Кабачок молодой – 1 шт.;

Большой пучок огородной зелени (руккола, шпинат, мангольд, петрушка, и пр.)

Сыр (типа моцареллы, сулугуни) – ок. 200 г;

Соль, черный молотый перец.

Растительное масло для жарки.

* Приготовить тесто проще простого: хорошо перемешайте сметану и мягкое растаявшее масло, добавьте сухие травы и муку, просеянную с солью и разрыхлителем. Замесите тесто, оно мягкое, пластичное и не липнет к рукам. Накройте тесто и уберите на холод примерно на полчаса.

Нюанс: сметану и масло легче смешать, если они комнатной температуры. Достаньте их из холодильника заранее, чтобы согрелись, и масло размягчилось примерно до густоты сметаны. Если на это нет времени, масло можно нарезать кусочками и подогреть в микроволновке.

* Для начинки нарежьте небольшими кусочками кабачок (если молодой и без семян, можно не чистить). Брокколи разберите на соцветия, верхушки более нежные, их можно оставить крупными кусочками, ножки-стебельки нарежьте мельче.

Зелень вымойте и тонко нарежьте. Я взяла большой пучок рукколы, и понемногу салата, шпината и петрушки. Руккола дает легкую пикантную горчинку, если вам такое не по вкусу, уменьшайте количество или заменяйте её на более нейтральные по вкусу травы.

* В сковороде с толстым дном разогрейте масло, на среднем огне под крышкой готовьте брокколи с кабачком, до полуготовности (слегка похрустывающая серединка дойдет до полной готовности в духовке). Можно слегка подрумянить, по желанию. Добавьте соль и перец. Снимите с огня и положите нарезанную зелень, перемешайте и закройте крышкой.

* Тесто разделите на две части. Посыпьте муки на рабочую поверхность, чтоб не прилипало, и раскатайте одну часть теста в лепешку диаметром ок. 30 см. Тесто очень нежное, поэтому на противень его переносить лучше всего при помощи скалки (а если позволяют размеры противня, можно раскатывать прямо на нем).

* Ровным слоем выложите половину начинки, не доходя до краев 6-7 см. Посыпьте тертым сыром или выложите тонкие сырные ломтики сверху, и заверните на начинку свободные края теста.

* Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180-200 градусов, примерно 20 минут или до зарумянивания верхушки пирога.

* Получился нежный и ароматный пирог, с сочной начинкой и хрустящей рассыпчатой корочкой, такой уютный, летний, «дачный». Взрослым я подала к пирогу салат из свежих помидоров, чуть сбрызнутых оливковым маслом, а дети попросили по стакану холодного молока. Всем понравилось!

Приятного аппетита!