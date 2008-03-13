Суп из шпината с чесночными гренками

Помните мультик про неунывающего морячка Папая? Который и из всяких ситуаций выпутывался, и всех врагов побеждал одной левой, съев баночку шпината? Это все неспроста!

Шпинат – отличная вещь! Во-первых, в нем страсть сколько витаминов. Во-вторых, он содержит 34% белка и 4,58% жира. По содержанию белка шпинат уступает только мясу и некоторым бобовым, и это - при минимуме калорий! Калорийность шпината – всего 17 ккал.

* Листья шпината богаты минеральными солями (калий, кальций), витаминами (А, С, В1, В2, В3, В6, D, E, K, P, PP), провитамином А, каротином, солями железа, йода, фолиевая кислота. Особенность витаминов С и А у шпината - они не разрушаются при варке!

* Шпинат – это отличный источник органически связанного и легкоусвояемого организмом человека железа, потому особенно рекомендуется женщинам, детям и подросткам.

* Шпинат – один из лидеров среди растений по содержанию йода, который необходим для нормальной работы щитовидной железы и предохраняет наш организм от старения.

* Содержащийся в шпинате витамин D (рахиту – нет!), а также хлорофилл, близкий по химическому составу к гемоглобину крови, делают шпинат ценным компонентом диетического питания;

Вот такой он, шпинат. Очень популярен — рецепты блюд из шпината есть практически в любой национальной кухне. Особенно любят шпинат итальянцы, в итальянской кухне существует не менее двух-трех сотен блюд со шпинатом. Предлагаю попробовать шпинатный суп-пюре. Этот простой и легкий в приготовлении супчик не только принесет пользу телу , но и усладит взор - ведь он прекрасного весеннего цвета: нежно-зеленый, как первые клейкие листочки, как только что проклюнувшаяся майская травинка. Солнечного вам настроения!

Суп-пюре из шпината

Легко и быстро - готовится 15-20 минут. Очень весенний супчик!

Понадобится:

Шпинат замороженный – 1 упаковка;

Сливки 25-33% - 200 гр.;

Сыр – 50 гр.;

Белый хлеб – 4-5 ломтиков;

Соль, перец - по вкусу.

Про сыр: Лучше всего подойдет пармезан или какой-нибудь твердый сыр. Из тех, которые при натирании на терке образуют крошки, а не соломку. Дело не во вкусовых акцентах, а в эстетике блюда Мягкий сыр, натертый соломкой, будет потом смешно тянуться из тарелки за ложкой. Мне, правда, нравится ощущать сыр в супе и эти «тянучки» меня не смущают. Как вариант – покрошить брынзу (тогда меньше солите!) или вовсе без сыра обойтись. Вместо сыра можно положить в тарелку яйцо, сваренное «в мешочек» - конечно, очищенное

1. Шпинат, не размораживая, ломаем на кусочки и кладем в кастрюльку. Заливаем стаканом кипятка (не больше 300 мл., лучше потом разбавить немного) и ставим на огонь. Можно вместо кипятка взять куриный бульон. Шпинат должен закипеть, и после закипания повариться 5 минут.

2. А мы в это время сделаем чесночные гренки. Разогреваем сковородку, и в небольшом количестве растительного масла обжариваем нарезанный зубок чеснока. Это 2-3 минуты. Пока жарится чеснок – режем на кубики ломтики батона. Кусочки чеснока вылавливаем ложкой и выбрасываем, а на сковородку в чесночное масло кладем будущие гренки. От чеснока останется только легкий аромат, скорее даже – воспоминание . Будет еще вкуснее, если при обжаривании хлебных кубиков положить в сковородку кусочек сливочного масла. Жарим до зарумянивания и «хрустящего» состояния.

3. Шпинат уже варится 5 минут (можно больше, он не переварится ). Снимаем кастрюльку с огня, и блендером превращаем её содержимое в пюре. Теперь можно влить сливки, посолить, поперчить – по своему вкусу, и вернуть супец на огонь. Доводим до кипения и кипятим 1-2 минуты – готово!

4. При подаче в тарелку положить натертый сыр и гренки.

Приятного аппетита!

P.S. А можно сделать гренки сразу с сыром – в духовке, СВЧ или на сковороде подсушить-поджарить хлеб, и горячий ломтик посыпать натертым сыром. Подать к супу.