Кексы закусочные с кабачком

Каждое лето, в период созревания кабачков, многие хозяйки задаются вопросом «куда бы их пристроить?» - уже и жарили, и парили, запекали, тушили, кабачковое варенье сварили… Кексы пекли? Нет? Давайте попробуем! Соединим приятное с полезным, овощная составляющая в тесте - всегда хорошо. Тем более, что нейтральный по вкусу кабачок как ингредиент совершенно не опознаваем, зато дает кексам влажность и мягкость. Закусочные кексы хороши с бульоном, салатом, вместо хлеба и просто так. А в тесто можно добавлять разные разности: нарядно получится с горошком или кукурузой. С сыром или брынзой будет вкусно, но кексы выйдут более влажные и тяжелые и меньше поднимутся. С жареным луком и копченой грудинкой – очень ароматно. Пикантно – с вялеными помидорами.

Понадобится (на 6 больших кексов):

Тесто: Кабачок – 1 небольшой; Яйца – 2 шт.; Творог мягкий, однородный – 100 гр.; Зелень петрушки, укропа – ½ пучка; Масло сливочное – 60 гр.; Мука – 1 1/2 ст.; Разрыхлитель – 2 ч.л.; Соль – 1/2 ч.л., можно чуть больше;

Для украшения: Помидоры, маслины; Сыр для посыпки верхушки кекса; Или для крошки: Масло – 30 гр.; Мука – 2-3 ст.л.; Пармезан тертый – 4 полных ст. л.; Сухари панировочные тонко смолотые – 2 ст.л.



Приготовление:

Молодой кабачок с тонкой кожицей можно не чистить, зрелый придется от семян и кожуры почистить. Тру его на средне-мелкой терке, чуть отжимаю и сливаю сок. Понадобится стакан с горкой натертой мякоти, по весу это ок. 250 граммов. К кабачку добавляю яйца, растопленное масло, творог, мелко нарубленную зелень, я вместо укропа синий базилик добавила. Перемешиваю.

Разрыхлитель надо соединить с мукой и солью, так он равномернее распределится в тесте.

Добавляю мучную смесь в кабачковую, и теперь надо быстро замесить тесто – тесто получается густое, тяжело падающее с ложки.

Раскладываю в формочки, заполняя примерно на 2/3 или ¾ высоты.

Сверху кладу половинки помидорок-черри и маслины, их слегка вдавливаю в тесто.

Теперь можно просто посыпать тертым сыром, он зарумянится в духовке при выпечке. А можно сделать хрустящую посыпку: соединить растопленное масло, тертый пармезан, панировочные сухарики и муку, и размешать-растереть до образования влажной сыпучей крошки. Приготовить крошку лучше заранее.

Выпекаю в разогретой духовке при 180-190 градусах минут 20-25. После выпечки дайте кексам минут 10 постоять в выключенной духовке. У меня они обычно немного оседают, но при этом все равно остаются пористыми и мягкими.