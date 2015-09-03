Рецепты из кабачков. Вкуснейший кекс с кабачком и шоколадной крошкой
Очень вкусная получается выпечка с ароматом корицы и пряностей. Попробуйте этот кекс, у него рассыпчатая хрустящая корочка и мягкая серединка, с кусочками шоколада и изюмом. Кабачок делает кекс влажным и мягким, и совсем не распознается в тесте.
Кусок ароматного кекса с чашкой горячего чая – как раз по погоде!
Кекс с кабачком, яблоком и шоколадной крошкой
|
Понадобится:
Кабачок – 1 маленький (150 гр. чистого веса);
Яблоко – 1 небольшое яблоко (50 гр. без кожуры и семечек);
Сахарный песок – 120 гр.;
Яйцо – 2 шт.;
Масло сливочное – 100 гр.;
Мука пшеничная – 250 гр.;
Разрыхлитель – 12 гр.;
Изюм – 70 гр.;
* Кабачок и яблоко вымойте, если надо – очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Я очистила только яблоко, кожура у кабачка была тонкая и нежная. Если кабачок даст много сока – слейте его. Возьмите 150-160 гр. натертого кабачка и 50 гр. яблока, вместе по объему это примерно 2 стакана.
* Изюм хорошо промойте, если сухой и твердый – залейте теплой водой минут на 15 или больше, чтобы стал мягче (сильно не распаривайте), затем воду слейте и обсушите изюм на бумажном полотенце.
* Шоколад нарежьте/нарубите ножом.
* Положите в миску изюм и шоколад, добавьте столовую ложку муки и потрясите/перемешайте, так, чтобы все изюминки и кусочки шоколада полностью были покрыты мукой. Это делается для того, чтобы добавка равномерно распределилась в тесте.
* Взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой кремообразной массы. Добавьте растопленное теплое (не горячее!) масло, аккуратно перемешайте, масло должно соединиться со взбитыми яйцами полностью.
* Смешайте муку с разрыхлителем и пряностями, соедините с масляно-яичной смесью.
* Добавьте кабачок и яблоко, хорошо перемешайте. Всыпьте подготовленные изюм и шоколад, еще раз перемешайте.
* Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Прямоугольную форму для кексов выстелите полоской пекарской бумаги, оставляя свободные края (за них удобно вынимать кекс).
* Пеките 60-70 минут, готовность проверяйте деревянной шпажкой, проткнув кекс в самой середине. Если кекс готов, палочка выйдет сухой, без налипших крошек или остатков сырого теста.
* В этот кекс можно добавить орехи, изюм заменить другими сухофруктами или цукатами. Мне нравится именно с горьким шоколадом – он дает четкий вкус без приторности.
* Хороший осенний кекс: не слишком сладкий, внутри немного влажный, пряный аромат и хрустящая рассыпчатая корочка, чашка чая или кофе так и «просятся» к нему. Пробуйте, экспериментируйте!
Приятного аппетита!