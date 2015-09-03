Рецепты из кабачков. Вкуснейший кекс с кабачком и шоколадной крошкой

Очень вкусная получается выпечка с ароматом корицы и пряностей. Попробуйте этот кекс, у него рассыпчатая хрустящая корочка и мягкая серединка, с кусочками шоколада и изюмом. Кабачок делает кекс влажным и мягким, и совсем не распознается в тесте.

Кусок ароматного кекса с чашкой горячего чая – как раз по погоде!

Кекс с кабачком, яблоком и шоколадной крошкой

Понадобится: Кабачок – 1 маленький (150 гр. чистого веса); Яблоко – 1 небольшое яблоко (50 гр. без кожуры и семечек); Сахарный песок – 120 гр.; Яйцо – 2 шт.; Масло сливочное – 100 гр.; Мука пшеничная – 250 гр.; Разрыхлитель – 12 гр.;

Шоколад горький – 60-70 гр.; Изюм – 70 гр.;



Для ароматизации теста – корица, смесь пряностей для пряников или масла для чая, или ванильный сахар (все вместе или что-то одно, по желанию), ½ чайной ложки.

* Кабачок и яблоко вымойте, если надо – очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Я очистила только яблоко, кожура у кабачка была тонкая и нежная. Если кабачок даст много сока – слейте его. Возьмите 150-160 гр. натертого кабачка и 50 гр. яблока, вместе по объему это примерно 2 стакана.

* Изюм хорошо промойте, если сухой и твердый – залейте теплой водой минут на 15 или больше, чтобы стал мягче (сильно не распаривайте), затем воду слейте и обсушите изюм на бумажном полотенце.

* Шоколад нарежьте/нарубите ножом.

* Положите в миску изюм и шоколад, добавьте столовую ложку муки и потрясите/перемешайте, так, чтобы все изюминки и кусочки шоколада полностью были покрыты мукой. Это делается для того, чтобы добавка равномерно распределилась в тесте.

* Взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой кремообразной массы. Добавьте растопленное теплое (не горячее!) масло, аккуратно перемешайте, масло должно соединиться со взбитыми яйцами полностью.

* Смешайте муку с разрыхлителем и пряностями, соедините с масляно-яичной смесью.

* Добавьте кабачок и яблоко, хорошо перемешайте. Всыпьте подготовленные изюм и шоколад, еще раз перемешайте.

* Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Прямоугольную форму для кексов выстелите полоской пекарской бумаги, оставляя свободные края (за них удобно вынимать кекс).

* Пеките 60-70 минут, готовность проверяйте деревянной шпажкой, проткнув кекс в самой середине. Если кекс готов, палочка выйдет сухой, без налипших крошек или остатков сырого теста.

* В этот кекс можно добавить орехи, изюм заменить другими сухофруктами или цукатами. Мне нравится именно с горьким шоколадом – он дает четкий вкус без приторности.

* Хороший осенний кекс: не слишком сладкий, внутри немного влажный, пряный аромат и хрустящая рассыпчатая корочка, чашка чая или кофе так и «просятся» к нему. Пробуйте, экспериментируйте!

Приятного аппетита!