Оладьи кабачковые с овсяными хлопьями
Еще один вариант кабачковых оладий! Муки здесь совсем чуть-чуть, зато много кабачка и полезной овсянки. Получаются мягкие толстенькие оладьи, вкусные, румяные. Я сделала несладкие, с солью, и ела со сметаной. Если любите сладкие, добавьте в тесто больше сахара. Любителям овсянки, думаю, понравятся!
Оладьи из кабачков с овсянкой
|
Понадобится:
Кабачки – ок. 600 гр.;
Яйцо – 3 шт.;
* Кабачки зрелые нужно почистить от кожуры и семян, молодые годятся целиком. Натрите кабачок на крупной терке и оставьте на 15-20 минут. За это время кабачок даст сок, сок слейте и немного отожмите кабачковую массу.
* Положите сахар, соль, яйца, овсяные хлопья. Перемешайте.
* Добавьте муку с разрыхлителем, размешайте еще раз и оставьте на 5-7 минут, чтобы хлопья набухли. Муки может понадобиться больше или меньше, потому что кабачки попадаются разной сочности.
* Выкладывайте на заранее разогретую сковороду, слегка смазанную растительным маслом, и жарьте на среднем огне, сначала под крышкой, переверните и допеките вторую сторону, уже не накрывая.
* Оладьи получаются мягкими, не оседают после выпечки. Со сметаной очень вкусно! Мне больше нравятся горячими, но и в холодном виде они неплохи. Делала сладкий вариант (больше сахара в тесто) и несладкий, второй интереснее. Пробуйте!
Приятного аппетита!