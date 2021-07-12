Оладьи кабачковые с овсяными хлопьями

Еще один вариант кабачковых оладий! Муки здесь совсем чуть-чуть, зато много кабачка и полезной овсянки. Получаются мягкие толстенькие оладьи, вкусные, румяные. Я сделала несладкие, с солью, и ела со сметаной. Если любите сладкие, добавьте в тесто больше сахара. Любителям овсянки, думаю, понравятся!

Оладьи из кабачков с овсянкой

Понадобится: Кабачки – ок. 600 гр.; Яйцо – 3 шт.;

Овсяные хлопья – полстакана;

Сахар – 1 ст. л.;

Соль – 0,5 - 1 ч. л.;

Мука пшеничная – 80-100 гр.;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Масло растительное для жарки.

* Кабачки зрелые нужно почистить от кожуры и семян, молодые годятся целиком. Натрите кабачок на крупной терке и оставьте на 15-20 минут. За это время кабачок даст сок, сок слейте и немного отожмите кабачковую массу.

* Положите сахар, соль, яйца, овсяные хлопья. Перемешайте.

* Добавьте муку с разрыхлителем, размешайте еще раз и оставьте на 5-7 минут, чтобы хлопья набухли. Муки может понадобиться больше или меньше, потому что кабачки попадаются разной сочности.

* Выкладывайте на заранее разогретую сковороду, слегка смазанную растительным маслом, и жарьте на среднем огне, сначала под крышкой, переверните и допеките вторую сторону, уже не накрывая.

* Оладьи получаются мягкими, не оседают после выпечки. Со сметаной очень вкусно! Мне больше нравятся горячими, но и в холодном виде они неплохи. Делала сладкий вариант (больше сахара в тесто) и несладкий, второй интереснее. Пробуйте!

Приятного аппетита!