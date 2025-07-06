Это может пригодиться! Мелочи, которые сделают поездку с детьми комфортнее

Малыши могут внезапно испачкаться, захотеть в туалет в самый неподходящий момент или заскучать в дороге. В отеле не всегда есть удобные розетки, а сушить белье порой негде. Чтобы отдых прошел без стресса, стоит продумать мелочи, которые сделают поездку комфортнее.

Список полезных вещей, которые пригодятся в путешествии с детьми.

Для малышей до 3 лет

Для комфорта в дороге

Гамак-удлинитель сиденья – поддержит ноги ребенка в автокресле или самолете.

Надувная подушка под ноги – поможет удобно спать в транспорте.

Сетка-манеж для поезда – создаст безопасное пространство на верхней полке.

Дорожный столик или столик для завтрака(с мягким основанием) – пригодится для перекусов и рисования.

Мягкие наушники – защитят от шума в самолете или поезде.

Для туалета и гигиены

Одноразовые сиденья на унитаз – удобны в общественных туалетах.

Дорожный писсуар или складной горшок – выручат в долгой поездке.

Сменные пакеты для горшка – гигиенично и удобно.

Влажная туалетная бумага в индивидуальных упаковках – компактно и практично.

Для питания

Термометр-наклейка для бутылочек – быстро проверит температуру смеси.

Складной стакан с трубочкой – удобен для питья в дороге.

Термос-непроливайка – сохранит напиток теплым и не даст пролиться.

Для детей любого возраста

Для чистоты и гигиены

Карандаш-пятновыводитель – быстро справится с пятнами от еды.

Веревка и прищепки – помогут сушить вещи в номере. А ещё с ними можно отлично играть (примеры игр здесь, и не только с прищепками!)

Листовое мыло – не займет места и не разольется.

Мини-бутылочки с дезинфектором – для обработки рук и поверхностей.

Для прогулок и развлечений

Штатив с селфи-палкой – поможет запечатлеть семейные моменты.

Дождевик – компактне зонта и защитит от внезапного ливня.

Складная бутылка для воды – займет мало места в сумке.

Карточные игры или мини-раскраски – скрасят ожидание.

В отеле пригодится

Тройник и адаптер для розетки – если розеток мало или они другой формы.

Фумигатор – защитит от комаров в номере.

Переносной ночник – поможет ребенку не бояться темноты.

На всякий случай

Фломастер с зеленкой или перекисью – удобно обрабатывать царапины.

Термометр-карточка на жидких кристаллах – не бьется и компактен.

Стяжка для ран – заменит пластырь в экстренной ситуации.

Мини-аптечка с жаропонижающим и антигистаминным – на случай аллергии или температуры.

Дополнительные лайфхаки

Фольгированная подложка под простынь – если ребенок не всегда просыпается в туалет ночью.

Многоразовые пакеты с zip-застежкой – для хранения влажных вещей или грязной обуви.

Собирая чемодан, проверьте список — и путешествие пройдет без лишних хлопот!