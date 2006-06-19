На Увильды с детишками

Идея отправиться на озеро с ночевкой с двумя детьми, младшей из которых 4 месяца, а старшей 4 года, уже сама по себе близка к экстриму. Однако если уж нашему папе что-то втемяшилось в голову, он этого добьется. После многочисленных уговоров, подкрепленных покупкой новой большой палатки, портативной газовой плитки, автокресла для мелкой и прочей дребедени, я наконец согласилась поехать на Увильды всем колхозом.

Сборы - это отдельная песня. Скажу только, что все барахло, собранное в соответствии с двухстраничным списком, еле влезло в наш отнюдь не маленький джип.

Саму поездку (2 часа) мелочь перенесла вполне нормально. Своей привычке спать, как Штирлиц, она по случаю долгой поездки не изменила, проспав положенные 30 минут. Остальное время сидела с директорской важностью в своем новом автокресле и вдумчиво шуршала стоящим рядом мешком с подушками.

Со старшей было хуже, т.к. черт дернул нас предупредить ее, что если ее начнет тошнить, то пусть она нам скажет (прецеденты были, причем именно на этой извилистой дороге, и мы решили подстраховаться). Естественно, она начала вопить на первом же повороте, и мы остановились. Усугубив ситуацию, папа побегал с ней по опушке леса и покидался шишками. После этого она закатывала глаза каждые 5 минут с требованием остановиться и кидаться шишками. Наконец, с грехом пополам добравшись до места, разрулившись с владельцами шлагбаумов на пути к берегу (началось все с 1250 рэ и закончилось 400 рэ с машины за ночь), мы выгрузились на пляже. И тут, как и следовало ожидать, началось.

Мелочь возмутилась, что ей одновременно жарко, голодно и комары кусают, старшая тут же последовала ее примеру, добавив еще, что вокруг нее никто не скачет, а папа убежал ставить свежеприобретенную палатку. Какое-то время я прыгала, пытаясь накормить Юльку сгущенкой из груди, отбиваясь от комаров и гавкая на Таньку. Потом начали подъезжать остальные из нашей компании, и общими усилиями быт был налажен. Естественно, сразу же выяснилось, что мы забыли средство от комаров, и, прежде чем мы его у кого-то взяли, сволочные насекомые славно пообедали. Мелкая, решив, что лимит ее хорошего поведения на день уже исчерпан за время дороги, верещала как потерпевшая.

Отправив Таньку мешать папе устанавливать палатку, я пошла катать коляску по берегу в надежде усыпить мелочь. Удалось не сразу, т.к. приехала еще одна семья с мелкой деточкой (чуть больше года), и она тоже начала с пол-оборота истошно вопить. К тому моменту, когда Юля, наконец, уснула, мне уже было все равно, какой температуры вода в озере, и я с большим удовольствием туда плюхнулась. Вода на самом деле была довольно холодная, но все равно все купались. После купания жить стало значительно легче, и я наконец-то смогла оценить папино приобретение - супер-пуперскую палатку. Это действительно оказался супер-дом, состоящий из двух спальных комнат, каждая из которых закрывалась на молнию, и прихожей между ними. В каждой комнате - надувной матрас, вещь незаменимая для ночевки на природе, особенно с детьми.

Через какое-то время вокруг образовался палаточный городок (всего было 7 машин и столько же палаток), все выползли загорать, купаться и поглощать привезенные с собой припасы. К нашему счастью, одни знакомые приехали с 7-летним сыном, и нам не пришлось развлекать дочку самим непрерывно. По опыту знаю, что один небольшой ребенок способен за непродолжительно время укатать энное количество взрослых дядей и тетей.

На удивление, наша довольно-таки трусливая деточка не побоялась купаться в холодной воде и с удовольствием плескалась. Во время катания на надувном матрасе мальчик изрекал что-нибудь типа: "Сейчас мы приплывем в Аргентину, сойдем на берег, и я поведу тебя в ресторан", тут уж ни одна девушка не устоит.

Кроме нас мелких детей было еще двое (одному 9 мес, другой год). В моменты хорошего настроения всех детишек у нас была абсолютно умильная картина - 3 карапуза с мамами на надувном матрасе посреди полянки, и двое старших вокруг бегают.

К вечеру погода испортилась, и, как это часто у нас бывает после жаркого дня, разразился дождь с грозой. Все попрятались по палаткам, часть народу забилась в наш "дворец", и мы славненько переждали дождь (всю еду и выпивку стащили именно в нашу палатку, как в самую большую).

После дождя был удивительной красоты вечер с закатом над озером и кваканьем лягушек в камышах. Младшая деточка на удивление без проблем устаканилась и была отправлена спать в палатку, старшая без особого успеха приставала ко всем с призывами побегать, а мы сидели у костра и курили кальян.

На второй день было чуть холоднее, утром опять пошел дождь, но днем распогодилось, и опять можно было загорать и купаться. Как положено, готовили картошку с тушенкой, которую наши слегка зажравшиеся мужья лопали с бОльшим удовольствием, чем ужин в дорогом ресторане, пекли ее же на углях, поджаривали на решетке хлеб с колбасой сомнительной свежести (очень вкусно получилось, и никто не умер). Пытались рыбачить, но безрезультатно, так что уха не состоялась.

На следующее утро резко похолодало, и я порадовалась, что не зря взяла целую сумку теплой одежды. Оставаться не имело смысла, поэтому быстренько попили чайку, погрузили обратно в машину весь скарб (почему-то места оказалось еще меньше, хотя продукты все съели) и вернулись домой.

В целом могу сказать, что я ухитрилась даже получить какое-то удовольствие от поездки. По крайней мере, искупалась, пообщалась с кучей народу (этого так не хватает, когда сидишь дома с ребенком), и отдохнула от домашнего быта, заменив его другим.

Наши советы тем, кто собирается на природу с ночевкой с мелкими детишками:

Если есть возможность - покупайте большую палатку. Нам было очень удобно в разных отсеках: папа со старшей в одном, я с мелкой в другом.

Берите много теплой одежды, даже если в момент приезда стоит палящий зной. Самоходному ребенку обязательно как минимум 2 пары обуви, носок и штанов - промочат обязательно. Вечером и ночью у воды всегда прохладно, а с нашей переменчивой погодой легко можно уснуть при +20, а проснуться при +5.

Лучше ехать несколькими семьями, предпочтительно с детьми вашего возраста. В этом случае детишки никого не раздражают, старшие могут играть вместе, не напрягая взрослых, а развлекать младших будет не столь одиноко.

Полезные вещи (помимо очевидных, разумеется):

Надувная кровать. Ночью можно на ней спать в палатке, а днем валяться в тенечке или загорать. Спальные мешки. У нас их не было, и я замучилась укутывать мелкую в одеяло, чтоб она не мерзла, особенно второй ночью, когда похолодало. А так - застегнулись бы на молнию и спали спокойно. Маленькая газовая плитка, работающая от баллончика. Сама плитка размером с толстую книжку, баллончик - как лак для волос. Позволяет в считанные минуты согреть еду детям (и взрослым) или вскипятить чай. Причем в дождь еду можно готовить даже в палатке, если позволяют ее размеры. Портативный холодильник. Первое время в нем можно хранить скоропортящиеся продукты, а в дальнейшем - те, которые нужно хранить при комнатной температуре. Впитывающие пеленки для мелкого ребенка. Влажные салфетки - для всего на свете. Протереть руки, лицо, ту же попу, наконец. Горшок для ребенка дошкольного возраста. Даже если деть может делать все под куст, по непонятной нам причине им обязательно приспичивает именно тогда, когда начинается ливень и надо прятаться в палатке. Как вариант - ночью в ливень.

Если у вас еще не отпало желание - удачных вам поездок!