Наша Адриатика: Хорватия, Черногория и немного Боснии и Герцеговины

В июне прошлого года, когда в очередной раз встал вопрос «куда?», пришел неожиданный ответ от компании Аэрофлот, которая собственно и предложила нам, уральцам, посетить прекрасные город Дубровник по более чем привлекательной цене. Изучив визовые вопросы, цены туроператоров, предложения от отелей, мной буквально в течение пары дней было принято волевое решение принять предложение. И были забронированы 4 билета, на всю нашу семью.

После этого были долгие месяцы на букинге, где я выбирала отели, апартаменты, виллы. Мониторинг цен доказал, что проживание в соседней Черногории заметно дешевле, чем в Хорватии, при этом детских сервисов в отелях предлагается больше. Так как Хорватия все-таки показалась более интересной, было принято решение забронировать равное количество дней в каждой стране.

Отель в Хорватии я выбрала сразу. Это был первый приглянувшийся мне отель. А вот в Черногории выбирала очень долго, в итоге был забронирован Иберостар в Бечичи, так как у нас был ранний обратный вылет, и я искала отель не сильно удаленный от аэропорта. Кстати, цены на бронирование этого отеля на сайте, в ночное время были на 10-15 % ниже, чем в дневное время на те же даты.

Перелет у нас был с восьмичасовой стыковкой в Москве. Я заранее купила в Ашане надувные подушки на всю семью, и мы просто спали на скамейках. От Москвы до Дубровника лететь всего пару часов, самолет был полупустой, несмотря на цену билетов, в самолете тоже спали. Дети, как мне показалось, перенесли стыковку даже лучше взрослых.

До отеля оставалось чуть больше двухсот километров. Для этого, еще из Екатеринбурга, в компании Avis, без предоплаты, но по безумной цене 6000 кун за две с половиной недели был забронирован Опель Астра. Прилетели мы в 7.10, а прокат начинал работать только с 8.00. Работник проката приехал минута в минуту. Сказал, что Опеля астры нет, есть Хундай акцент. Оформление договора заняло считанные минуты, подключили навигацию на сотовом и поехали вдоль берега на север, к первому отелю.

Сначала проехали Дубровник: мощный город, даже издалека впечатляет.

Дубровник

Дальше была граница с Боснией и Герцеговиной, небольшая пробка, проверка паспортов пограничниками, спрашивают куда едешь, и пропускают. Транзитным путешественникам виза не нужна. Больших городов на пути нет, но видно, что прибрежная зона освоена: стоят рыболовные сети, а вот пляжей и прибрежных отелей там очень мало. Минут 15-20 до границы с Хорватией, вновь пробка, проверка, и финишная прямая к отелю. Надо сказать, что дорога вдоль моря идет узкая, двусторонка, не автобан, поэтому ехали долго.

Спустя пару часов пейзаж переменился, появились пушистые сосны, склоненные над морем – мы въехали в Среднюю Далмацию.

До Тучепи добрались к обеду, оставили машину на отельной парковке возле входа. Заселили нас мгновенно. Отель Neptun Хорватской цепочки Bluesun предлагал питание по системе все включено, большую территорию с бассейнами и размещение номерах семейного типа, расположенных в аннексах. Нам достался номер на первом этаже в первом дополнительном корпусе, самом ближайшем к морю, ресторану и бассейну. Сам номер просторный, метров пятьдесят, в том числе две изолированные комнаты, одна из которых с балконом. Внутреннее убранство напоминает турбазу советских времен.

Отель Нептун

Наш корпус

Я всегда стараюсь на первые двои суток бронировать отель по ближе к морю, с полным пансионом, чтобы просто спать отдыхать, а не проводить время в поисках пляжа и еды. Кстати, в наше все включено входило не только мороженое, но и алкоголь: красное и белое вино и пиво.

В отеле так же было мини-диско. Несколько вялое, так как детей очень мало.

А на следующее утро мы пошли на пляж. Пляж в Тучепи – самый лучший на Адриатике: склоненные над морем пушистые сосны и бирюзовое море. Он тянется начиная от отеля Нептун, через весь поселок и до пристани, откуда, кстати, можно сплавать на близлежащие острова Хвар и Брач.

На набережной есть обмен валюты и торговая улица. На ней собственно говоря мы и купили обувь для купания на галечных пляжах на всю семьи по 6-8 евро за пару.

Набережная Тучепи

Море там чудесное, теплое, несмотря на сентябрь, с пологим ровным входом и прозрачной водой.

Пляж в Тучепи

Мы с мужем решили, что морская прогулка непременно должна понравиться детям, и отправились в однодневное плавание на острова, за 50 евро на 4-х, включая обед. Острова очаровательны, чайки кружатся надо кораблем, в общем непередаваемое ощущение восторга.

Остров Хвар

Кроме того, я обязательно хотела посмотреть знаменитый пляж Златни Рат. Остановка на острове Брач в городе Бол занимала 3 часа, от пристани Бола до пляжа Златни Рат прокатились на паровозике – детям понравилось. Два часа было на купание и загар. Водичка там конечно бодрящая, галька крупная, зато загар прилипает просто мгновенно. Двух часов более чем достаточно, учитывая обеденное время. В обратный путь отправились на катере, опять же с развлекательной целью.

Остров Брач, пляж Златни Рат

А еще на острове Брач самое вкусное в мире мороженое. И очень много сортов, в каждом лотке разное.

Всю обратную дорогу к Тучепи, компания из трех десятков молодых американок отплясывала под музыку, включенную капитаном на верхней палубе. Тут я и рассмотрела новую коллекцию купальников Виктории Сикрет в полном ассортименте.

В последующие дни мы съездили на север: в Сплит, Тогир и Шибеник. Дорога до каждого занимает не более вдух часов, дети легко переносят. Кроме того, к северу начинается автобан, что еще более облегчает путешествие.

А через неделю над горой Биоково повисли тучи, пошел дождь, подул ветер и температура воздуха опустилась ниже 20 градусов. В тот день мы не купались даже в бассейне, просто погуляли по ближайшему городку Макарске, а дети наконец-то побывали в мини-клубе.

Макарска ривьера

Вечером я заплатила 10 евро за интернет на ресепшин и ночью, по минимальным ценам, забронировала отель Иберостар Эпидариус в Цавтате. Утром погода не изменилась и после завтрака мы отправились на юг, уже километров через сто тучи остались позади, вновь засветило теплое хорватское солнышко.

Южная Далмация

По пути к отелю опять проезжали Дубровник, в этот раз открывался вид со стороны Полуострова Бабин Кук и порта, где были пришвартованы громадные круизные лайнеры, поражающие своим размером и манящие индивидуальными террасами люксовых кают. И мы решили, что следующее путешествие - однозначно круиз.

Полуостров Бабин Кук

Как оказалось, забронировала отель по интернету я не зря, стоимость отличалась процентов на 30 в меньшую сторону. Номер нам достался дуплекс, на втором этаже и с видом на море. Кроме того из отеля был виден старый город Дубровник, так что мы сразу же запланировали экскурсию туда на следующий день.

Цавтат необычайно красивое место, просто жемчужина. Правда пляжей с пологим входом там немного, купаются с платформ и скал, что даже придает ему особое очарование.

Вид на отель Иберостар Эпидариус

Набережная

Наш отель находился на самом краю, в оной из бухт. Во второй бухте были пришвартованы яхты. У многих хозяева из России. И вообще, в Цавтате русских гораздо больше, чем в Тучепи.

И вот, спустя неделю, мы добрались до главной цели нашего путешествия – Дубровника. Выехали в девять утра, но несмотря на то, что от отеля до Дубровника не более десяти километров, все парковки на подъездах к старому городу были уже заняты, через полчаса кружения в плотном потоке по старинным мощеным улицам, удалось найти платную парковку в паре километров от самой крепости.

Сам город тоже впечатляет, вот где расположились респектабельные и дорогие отели. Сам старый город очень большой и хорошо сохранился. Только одну крепостную стену обходить не менее часа. Сам город очень дорогой: парковки, еда, сувениры все как минимум в 2 раза дороже, чем в других районах страны.

На следующий день мы поехали в Montenegro. От Иберостара Цавтата до Иберостара Бельвью не более 70 километров по дороге вдоль моря. На границе попались весьма дотошные пограничники, которые внимательно изучали все докменты, вплоть до договора аренды авто и прав. После границы надо было переправиться через Которскую бухту на пароме. Паром ходит каждые полчаса, стоимость четыре евро с машины, плывет минут десять. А дальше, от Тивата до Будвы ехать не более четверти часа.

Уже в Игало стало ясно, что мы выехали из Хорватии: появились рекламные щиты на русском языке, рекламирующие все, начиная от апартаментов на продажу, заканчивая услугами русскоговорящего детского врача. И вообще Черногория – сплошная стройка апартаментов на продажу для русских. Здесь нереально много агентств недвижимости, предлагающих аренду, продажу или долевое участие в строительстве.

Будва. Пляж в старом городе

Отель нашли сразу, хотя подробной карты Черногории в навигаторе не было, только основные трассы. Расселили нас сразу же, хотя мы прибыли намного раньше положенных 14.00, забронирован был номер загадочной категории Джойнт пойнт. Номер нам достался огромный, трехкомнатный, метров, наверное, 80, в главном корпусе. Вот они прелести бронирования по интернету. Как только мы вышли на улицу, к детям сразу же подошли аниматоры. Рассказали во сколько открывается мини-клуб, когда начинается мини-диско, где вывешено расписание дневных анимационных программ. Так же сказали, что можно брать в мини-клубе пластмассовые игрушки на пляж, в любое время и самим записывать в журнале, что взяли и номер комнаты. Так же сказали, что работают они до последнего ребенка в отеле: будет один, будут развлекать одного. Вообще отель, хоть и не турецкий, но с бассейнами, системой питания "все включено", анимационными программами и собственным песчаным пляжем. По вечерам, после мини-диско, к детям выходил аниматор, в костюме медвежонка Смайли, а в последний вечер перед отъездом каждого ребенка дарил ему подарок. О дате отъезда аниматоры из мини-клуба узнавали заранее.

Иберостар Бельвью

В Черногории съездили в столицу Подгорицу, старую столицу – Цетинье, на Плитвицкие озера и даже к острогу. Проехали вдоль моря до южной границы с Албанией и совершили трехчасовое пешее восхождение в крепость на вершине скалы в Которе.

Котор вообще чудесный, красивый город, с очень большой древней частью, маленькими сувенирными магазинчиками и огромной пристанью, к которой также пристают круизные лайнеры.

Котор

Жемчужина Черногории – остров-отель Свети Стефан, к которому подъезжают редкие гости на дорогих автомобилях. Можно искупаться на пустынном пляже отеля Свети Стефана, заплатив 50 евро за пользование парой шезлонгов. Чуть выше на горе апартаменты – совершенно другой ценовой категории, а вот покушать совершенно негде. Нашли только ресторанчик выше поселка, на трассе, с видом на красивый остров.

Свети Стефан

Обратный вылет у нас был ранний, в 8.00, поэтому в 7.00 мы просто бросили в почтовый ящик проката ключи от машины и оставили ее на стоянке аэропорта. В Москве была восьмичасовая стыковка, но так как выехали ночью и не выспались – то пошли в «Капсул отель», в терминале Д Шереметьево, который по факту оказался самым обычным отелем с маленькими комнатками, отличающимся от обычного только почасовой оплатой. Это был самый дорогой отель в нашем путешествии на Адриатику.