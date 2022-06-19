Автопутешествие с детьми. Полезные советы, как подготовиться

Путешествие с детьми на машине – прекрасная возможность сменить обстановку и зарядиться новыми впечатлениями. Оно в любом случае будет незабываемым. А чтобы эмоции были только положительными, к автопутешествию с ребенком стоит подготовиться. Для того, чтобы все прошло как можно лучше, на многих этапах лучше заранее «подстелить соломки».

Вы точно готовы? А ребёнок?

Для тех, кто еще раздумывает.

Проверьте, готов ли малыш к длительным поездкам на машине, малыми расстояниями. Как он реагирует на долгое сидение в кресле, на смену картинки? Его укачивает, тошнит? Он плачет и капризничает? Если большую часть мини-путешествий что-то идет не так, то нужно хорошенько подумать, не отложить ли идею с автопутешествием еще на годик. Потому что в длительной поездке проблем может быть в разы больше.

И если малышонок не готов, то рисковать не стоит. Чревато не только вашим плохим настроением и усталостью, но и ухудшением самочувствия детеныша.

Особенности возрастов

От нуля до года. Часто малютки такого возраста оказываются самыми неприхотливыми путешественниками. Они много спят и могут подолгу находиться в автомобильной люльке. Не все, конечно. Но многие. Главное – вовремя кормить, менять памперсы. Еще проще будет тем, кто на грудном вскармливании. Мамина грудь – это и еда, и успокоение, и антиукачивание, и легкое засыпание.

1-2 года. А вот с этими крошками будет уже посложнее. В кресле сидеть не хотят. Предпочитают родительские ручки или ползать/ходить. Спят гораздо меньше, увлечь чем-то надолго маловероятно. Нужно будет гораздо больше остановок, чтобы малыш размялся и отдохнул от кресла.

3-4 года. С такими любопытышами немного полегче, ведь им многое интересно. Могут уже слушать сказки, петь песенки, играть самостоятельно. Они уже и лепят, и рисуют, и книжки смотрят. Как только им надоедает одно занятие, предлагать что-то другое.

От 4 лет. Большинство деток уже не доставляют особых проблем родителям в дороге. Если для чада созданы все комфортные условия (удобство, еда, остановки вовремя, игры).

Прорабатываем маршрут, остановки, ночевки

Нужно тщательно спланировать каждый этап. Спонтанность в поездке с ребенком неприемлема, доказано много раз. Не спешите!! Если нужно быть в определенном месте "ко времени", выезжайте намного заранее, потому что количество остановок в пути вы предсказать не сможете.

Самое первое. Решите, во сколько выезжать. Бывалые путешественники советуют в 5-7 утра, тогда дети будут еще досыпать 2-3 часа в машине. И в утренние часы дороги еще пусты, не будет проблем выехать из города.

Дни недели тоже имеют значение. Так, где-то загруженность больше в пятницу и субботу, на некоторых территориях – в субботу и воскресенье. Чтобы не встать в пробку, рассчитайте нужное время старта с помощью специальных приложений, например, Яндекс.карты. Кстати, последнее покажет и ремонтные работы на участке.

Продумайте, когда, по какой трассе, через какие города и села вы поедете. Прикиньте, где можете остановиться, поесть, размяться, сходить в туалет, заправить автомобиль на «хорошей» АЗС (знакомых известных брендов).

С малышами придется останавливаться через каждые 2-4 часа хотя бы на полчаса. Четырехлетки и постарше могут ехать без остановок и дольше. Если поездка рассчитана на несколько дней, то нужны и длительные остановки, и полноценные ночевки. Кстати, выгодно спланировать стоянку в городах с парками развлечений, интересными детям достопримечательностями, аквапарками и т.д. Но не гонитесь за количеством впечатлений, ведь ваша цель не устать, а получить удовольствие.

Номера в гостинице, семейные комнаты в хостелах, квартиру посуточно лучше бронировать заранее. В интернете можно найти отзывы. Если заблаговременно не озаботиться этим, то случается, что часть вечера приходится тратить на поиск подходящей гостиницы и свободного номера в ней.

Возьмите с собой подушечку, постельное и любимую игрушку для малыша. Ему проще будет заснуть с привычными вещами в незнакомом месте.

Кстати, не стоит полностью полагаться на технику в пути. Навигатор должен быть, но и актуальная бумажная карта с отмеченными заранее остановками и местами ночевки тоже. Также распечатайте информацию с возможными адресами гостиниц и квартир, телефонами, схемой проезда.

Также важно продумать вопрос с питанием. Если собираетесь питаться в придорожных кафе, то изучите прежде отзывы на сайтах и форумах автопутешественников. Имеет смысл взять с собой термосумку, которая сохранит нужную температуру (вода, сок, чай, баночки с детским питанием и др).

А наличие переносного мини-холодильника с электропитанием от автомобильной сети позволит взять любую еду для малышни. Также некоторые возят с собой газовую горелку, чтобы была возможность самостоятельно приготовить еду.

Вода и соки предпочтительнее в упаковках с дозаторами или трубочками. Запаситесь также легким перекусами: вареные яйца и картошка, крекеры, печенье, пряники, сушки, хлебцы, орешки, фрукты, овощи и т.д.

Готовим машину

Вы должны быть стопроцентно уверены в полной исправности авто перед поездкой. Не лишним будет пройти полный техосмотр. Проверить в том числе блокировку дверей и стекол, контроль температуры, все ремни безопасности.

Хорошо бы повесить на окна шторки на липучках или наклеить специальную пленку (с ней салон не нагревается и солнце не так слепит), но можно использовать подручные средства, например, закрепить пеленку или полотенце поднятым стеклом.

Постарайтесь разместить в автомобиле все так, чтобы лишний раз не отвлекаться. Лишнее должно быть убрано в багажник и не загораживать обзор. А необходимое (перекус, вода, игрушки, памперсы и др), наоборот, должно быть под рукой. Вещи, которые могут понадобиться в дороге (термосумка, запас памперсов, коляска-трость) пусть лежат в багажнике в быстром доступе. Вещи для ночевки стоит упаковать в отдельные сумки или пакеты – проще будет найти и достать.

Если укачает и затошнит

Ребенка может укачать и стошнить во время длительной поездки, даже если раньше он ездил в авто, и было все в порядке. Поэтому под рукой держите герметичные пакетики. Как снизить риск укачивания и что сделать, если уже укачало:

– надеть специальный браслет от укачивания;

– по возможности избегать извилистых дорог;

– открыть окно или включить кондиционер;

– чаще проветривать салон автомобиля;

– переместить ребенка на переднее сидение в автолюльке/автокресле/бустере в зависимости от возраста;

– дать леденец, жевательную резинку, сухарик;

– отвлечь дитятко (посмотреть собачек, найти 5 красных машин или 5 предметов зеленого цвета и др). Предложить вместе спеть песню;

– дать таблетки от укачивания, которые можно детям;

– сделать остановку и хорошенько отдохнуть, покушать, погулять. И заранее перед посадкой в автомобиль надеть браслет или выпить лекарство от укачивания.

Список вещей

Его нужно составить обязательно, чтобы ничего не забыть. Вот очень примерный и неполный:

– документы на взрослых и детей (паспорта, водительские права, свидетельства о рождении, медицинские полисы);

– наличные и банковские карты;

– гаджеты, зарядка к ним и провода для подключения к машине (телефоны, навигатор, переносной аккумулятор, планшеты и т.д);

– заранее закачанные аудиосказки, мультики и песенки, игры, рисовалку на планшет или телефон;

– горшок дорожный (если малыш приучен);

– накладки на унитаз;

– сменное белье, теплые вещи, подгузники, пеленки;

– коляска-трость или складная;

– дорожная аптечка (в нее, помимо прочего, должны войти средства от укачивания, аллергии, диареи, жаропонижающие и т.д.);

– термосумка/сумка-холодильник/горелка;

– вода и еда;

– средства гигиены для детей и взрослых;

– одноразовые мусорные пакеты;

– игры и занятия в машине.

Чем занять ребёнка в дороге

Очень-очень важный пункт для сборов. Те, кто «проваливают» его, кусают потом локти.

Для малышей не забудьте взять любимую игрушку (это обязательно) и много новых. Ниже список идей без учета возраста.

Можно выбрать, что подойдет именно вашим детям:

– дорожные бизиборды;

– волшебный мешочек непрозрачный, в который положить разные «сокровища»: связка старых ключей, грецкий орех, колокольчик, шишка, кольцо, ракушка, катушка ниток, ластик и др.;

– замок с ключом в красивой коробочке;

– новые книжки;

– кубик Рубика;

– бинокль;

– миниатюрные куклы, машинки, фигурки животных (но не слишком мелкие, чтобы не потерялись);

– магнитные пазлы;

– «вечные пупырки» – игрушки наподобие Pop-it;

– музыкальные игрушки, «микрофоны» (караоке) и «телефоны» с песенкам и т.п.;

– бусы-шнуровка с животными, птицами, фруктами, геометрическим фигурами и т.д. Бывают из пластмассы и дерева;

– наборы наклеек и книжки с наклейками;

– пальчиковые игрушки (разыгрывать сценки с ребенком);

– игры на липучках;

– тесто для лепки;

– лабиринты;

– мозаика;

– раскраски и карандаши/фломастеры/восковые мелки/цветные ручки.

С детьми постарше можно играть в словесные игры. Их очень много. Вот некоторые:

– «Вы поедете на бал» – нельзя использовать в ответе «да», «нет» и «черное», «белое».

– «Увидеть первым» – загадываем предмет/животное и кто первым его увидит, тот выиграл

– «Ассоциации» – один называет слово, другие придумывают к нему ассоциации.

– Подбор синонимов и антонимов к названному слову.

– Угадывание загаданного животного с помощью наводящих вопросов.

А иногда можно просто слушать аудиокниги или музыку.

Планшет или телефон с заранее установленными детскими приложениями и мультиками должен быть обязательно. Но даем его только тогда, когда все остальное уже надоело!

Длительный просмотр мультиков и компьютерные игры плохо действуют на нервную систему некоторых детей – они становятся плаксивыми и капризными. Сама поездка уже стресс для организма бебика, так что перегружать дополнительно не стоит.