Куда сходить с ребенком в Казани? ТОП-10 интересных мест

Вы собрались посетить Казань с ребёнком? У нас есть подсказки, куда именно стоит сходить с детьми.

Музей чак-чака

Двухэтажный старинный дом, внутри воссоздан быт богатой татарской семьи 19-го века. Убранство дома – всё из того времени. У многих возникает ощущение, что домик с утварью прошел сквозь года в неизменном виде. Абсолютно все можно потрогать руками. Теплая, домашняя атмосфера. Впечатление, что вы здесь не на экскурсии (1,5 часа), а в гостях.

Радушные хозяева покажут дом, поделятся легендой о том, как появился чак-чак (татарское блюдо с медом), поделятся рецептами. А в конце напоят чаем с домашним чак-чаком и баурсаком (татарский пончик).

Желающие могут остаться на мастер-класс по приготовлению этого лакомства. Музей пользуется популярностью, поэтому записываться на экскурсии и мастер-классы нужно заранее.

Родная деревенька –Туган Авылым

В центре города, посреди казанских высоток — колоритная деревянная татарская деревня. Летом территория утопает в зелени и цветах. В бревенчатых избах – музеи, кафешки, лавочки, мастерские, зверинец. Здесь можно просто прогуляться по улочкам, поиграть на детских площадках (вход свободный), сфотографироваться. Или сходить в музей игрушек «Мишкин дом», на мастер-класс или отведать в ресторанчике традиционные татарские блюда.

Планетарий

Находится на базе действующей астрономической обсерватории казанского федерального университета. Расположена обсерватория, как и полагается таким объектам, вдали от «светового загрязнения» города. В живописном месте.

Добраться сюда можно на собственном авто или такси. В посещение планетария входит экскурсия по необычным экспонатам, мини-лекция и просмотр полнокупольного фильма с ощущением, что находишься в космосе, среди звёзд и планет.

В обсерватории 12 телескопов, посмотреть в них можно вечером и ночью, так как днем звезды не видны. На такие просмотры нужно записываться и бронировать места заранее.

Дом занимательной науки и техники

Веселясь и играя, дети здесь знакомятся с явлениями окружающего мира и устройством техники. Экскурсоводы могут дурачиться и шутить, рассказывая об экспонатах, показывая их работу и предлагая детям попробовать самим. Заставить воду примагничиваться, создать комнатную молнию и зажигать с ее помощью лампочки, поднять себя в воздух. А еще посидеть в кабине самолета-истребителя и понажимать любые кнопочки. Потрогать настоящую капсулу, в которой спустились в 2014 году космонавты и многое другое. 2-3 часа пролетают незаметно. Здесь же ежедневно проводятся различные мастер-классы и научные шоу.

Аквапарки

Водные развлечения в любом месте воспринимаются детьми на ура. Казани есть что предложить в этом плане – два городских аквапарка.

Маленький «Барионикс» больше подойдет для детей помладше, ростом до 120 см. Заранее предупредим, что большинство аттракционов «Барионикса» для детей, взрослым тут может быть скучновато. Зато почти нет очередей и суматохи.

«Ривьера» – современный, большой и более популярный аквапарк. Пятьдесят аттракционов, от детских (рост от 120 см) до самых экстремальных взрослых. Часть аквапарка находится под открытым небом. Однако тут, как правило, много народу и большие очереди на горки.

Веревочный парк «Паутина»

Самый крупный и необычный веревочный городок Казани. Более 100 препятствий в лесу на высоте до 20 метров. Все предыдущие парки покажутся лайт-версией. Не переживайте, что не справитесь. В отведённое время можно лазать на разных уровнях, самостоятельно менять высоту, упрощая или усложняя этапы.

Много интересных трасс для детей, в том числе до 5 лет. Из забавного – езда на санках и на велосипеде по тонким тросам, «полет» в самолете и качели на высоте. А 100-метровый троллей (спуск по круто натянутому тросу) позволит почувствовать себя летящей птицей.

Казанский ипподром

Считается одним из лучших в России и Европе. Огромная территория, простор, ухоженные лошади, чистота и порядок. Для животных здесь делается максимум из возможного: качественные корма, просторные конюшни, наличие круглосуточного ветеринарного центра, бассейн для того, чтобы лошадей можно было купать в холодное время года.

Гости ипподрома могут посетить скачки (проводятся раз в неделю), сходить в музей, пройти в конюшни и покормить лошадок сахаром. И, конечно, покататься верхом.

Семейный парк активного отдыха «Tики Вики»

2000 квадратных метров развлечений для любого возраста. Трехэтажный лабиринт, канатная трасса, тюббинг, батуты, всевозможные горки, зона для малышей и др. Родители тоже могут принимать активное участие в веселье! Главное, смотрите, чтобы ваш вес не превышал нормы для конкретного аттракциона: на каких-то 60 кг, на некоторых 80 кг, где-то без ограничений. По выходным проводятся творческие, спортивные или кулинарные мастер-классы. Все аттракционы и мастер-классы входят в стоимость билета.

Новый казанский зоопарк «Река Замбези»

К слову, старый зооботсад продолжает работать, его тоже можно посетить. В нем много животных, но недостаточно условий для их комфорта. Тем интереснее будет увидеть новый казанский зоопарк «Река Замбези», который открылся недавно и продолжает расширяться.

Это будущее зоопарков. Здесь очень много места для животных, территория большинства смотрится так, как будто они находятся в естественной среде обитания. Звери прекрасно выглядят, похоже, что многократное увеличение «жилплощади» хорошо сказалось на их настроении. У нового зоопарка современное оформление, есть где посидеть и чем заняться, помимо рассматривания зверей. Игровые площадки для детей, кафе, небанальные зоны для фотографирования, необычно поданы факты о питомцах.

У «Реки Замбези» есть возможности для расширения владений. Поэтому, будем надеяться, что у новых обителей тоже будут просторные вольеры и условия, приближенные к природным.

Музей естественной истории Татарстана

Большинство детей музеи не жалуют. Но не этот. Экспозиции музея наглядно рассказывают и показывают развитие планеты с момента зарождения и Татарстана в частности. Все логично, увлекательно, много интерактива. Не будем рассказывать обо всем, перечислим лишь некоторые фишки музея. Экспозиция метеоритов, разных по структуре и размеру (есть огромные), многие найдены в России. Коллекция минералов (добываются в Татарстане) больших размеров, есть такие, что занимают по целой полке. Витрина с колбочками с нефтью из разных стран. Оказывается, нефть везде разная: по составу, цвету и свойствам. В Татарстане нефть тоже добывают.

Скелеты древних животных, в том числе динозавров очень впечатляют детей. Здесь же можно заняться раскопками, с помощью кисточек откопать из песка древние кости вымерших рептилий.

