«Καλημέρα!» или На Крит с малышом

«- На море?! С грудничком?... Нет, не слышали...»

А мы слышали мы видели! Мы побывали !

Как же так? - спросите вы. Ответим всем и каждому – легко! На одном дыхании… с замиранием сердца окунулись мы в сказку, имя которой - Греция.

Как все начиналось

Наверное, вам, дорогой читатель, в первую очередь интересно узнать, как же так мы решились? Нам ведь еще и полутора лет нет . А когда мы побывали на Крите, нам едва-едва было 8 месяцев…

Итак, по порядку. Когда Данечке было 8 месяцев, мы решили всей семьей оздоровиться летом, отдохнуть от загазованного городского воздуха - съездить на море. Стали мы выбирать варианты, стараясь учесть все критерии для максимально комфортного и безопасного отдыха с ребенком:

1. Страна. Климат должен не сильно отличаться от нашего лета (для первого путешествия с крохой мы сочли этот критерий архиважным!!!) плюс/минус 5-7 градусов отклонения от нашего обычного лета. Море должно быть с пологим песчаным входом в воду (как вариант – песчано-галечный пляж).

2. Питание. Хоть мы и питались маминым молочком, но прикорм был введен уже, что говорится, по-полной Поэтому место летнего морского отдыха должно было быть таким по нашему мнению, где можно либо в супермаркетах раздобыть качественное детское питание, либо в отеле/гостинице - должно было быть качественное питание (например, каши).

3. Проживание. В идеале – неподалеку от моря, в пешей доступности, чтобы при необходимости в любую минуту можно было сходить домой. Самостоятельную аренду жилья, например, на нашем юге, мы сразу как-то неохотно рассматривали, в том числе и из санитарных соображений – хотелось, во-первых, отдохнуть от бесконечных уборок, мытья пола, стирок и прочих декретных прелестей , во-вторых, в отеле на море априори условия проживания комфортнее, удобнее и лучше для семьи с восьмимесячным ребенком, чем где-то в «домике тети Маши» .

4. Время отдыха. Отпуск нашего дорогого папочки-кормильца не случайно взяли в июне: погода на море еще не такая жаркая, как в августе и конце июля, но при этом море уже не прохладное, как, например, в мае месяце. Длительность отдыха… этот вопрос долго обсуждали . Супруг утверждал, что раньше, будучи еще неженатым, когда он ездил на море на две недели, ему после семи дней уже становилось ну просто оооочень скучно и он ждал отправления домой отлично отдохнувший.

На эти слова я отвечала тем,что ранее была совсем другая жизнь, мы могли себе позволить лежать под солнышком 14 дней и от этого можно было (вы только вдумайтесь в слова!) – устать!! Поездка на море с малышом, безусловно, такого безмятежного «лежания» не подразумевает, и вполне может быть, что нам 14 дней просто не хватит, чтобы самим почувствовать, что мы В ОТПУСКЕ))))) Мои же аргументы (еще и как педагога по образованию), сводились к тому, что летний детский отдых должен быть не менее 21 дня. Если вы вспомните из детства свои поездки в оздоровительные детские лагеря, стандартная смена – 21 день! А почему? Да потому, что ребенку для адаптации в новой среде, новом климате, новом окружении и т.д. нужно 5-7 дней. По прошествии первой недели жизнь только более-менее наладится, а дите еще и отдыхать-то не начало – как уже домой пора! И это правда… Для оздоровления организма рекомендуется детский отдых не менее двух недель, чем больше – тем лучше . Конечно, все лето проживать на море мы себе позволить не можем, да и месяц прожить – с трудом, поэтому остановились на сроке в 21 день.

Папа одобрил!!!!!! Урааааа!!!!! мы еееедеееем!!!!!!!!

А куда?? Вопрос так вопрос. Выбирали между вариантами сначала юга нашей необъятной Родины: Анапа, Лазаревское, много других вариантов. Стали рассматривать Абхазию. Но все как-то что-то было «не то»… Вроде бы остановились на Анапе. Стали смотреть перелет (поездом трое суток с восьмимесячным Данькой – конечно нет) до Анапы, как вариант – до Краснодара. Смотрели заранее – в декабре на июнь, т.к. ранее удавалось купить авиабилеты задолго до вылета по низкой цене. На Анапу-Краснодар-Геленджик таких предложений не было. Цена была на двоих в оба конца такая, что мы стали уже было подумывать о загранице…

Подумали-подумали, а почему нет?! Глянула цены на июнь на все варианты сразу – первыми по цене вышла Турция и о.Крит (Греция). Стоимость на 14 дней с перелетами в оба конца, страховками, отелем 4*, питанием завтрак+ужин на двоих взрослых (дети до 2 лет летают и проживают бесплатно) на Крите отличалась по стоимости авиабилетов до Анапы и Геленджика (да-да, вы не поверите!) на 15тысяч рублей ! Вот так цены! Летай, что называется, на наш юг – ни в чем себе не отказывай))) Шутка . Люблю наш юг и наше море… но все же. Доход нашей семьи на тот момент подразумевал выбор оптимального по цене отдыха и, конечно же, было решено ехать туда, куда выгоднее. Подсчитали все возможные траты в Анапе/Геленджике/Адлере/Гаграх/еще где-то (перелеты, жилье, питание, медицина), и решено было: июнь, о. Крит! и пренепременно три недели !

Предвкушение

Тур мы забронировали еще в феврале по акции раннего бронирования, и потому как до отпуска было еще немыслимое количество времени, мне до последнего не верилось – а наступит ли он (июнь) вообще? Весна наступила незаметно – мы научились вставать, сидеть, ползать, кушать пюре и кашки. Мы с мужем радовались каждому новому открытию сына и ждали отпуска .

Май… начала собирать потихоньку аптечку. Много здесь писать не стану – всем в помощь интернет, положили в нашу аптечку перевязочный материал, жаропонижающие, противопростудные и противоожоговые средства, антиаллергенные препараты, глазные капли Альбуцид, мазь от ушибов или синяков, для профилактики кишечных расстройств взяли ромашку в чайных пакетиках и желудочно-кишечные препараты на случай отравления. И, конечно же, электронный градусник, Калгель и Холисал (для помощи при прорезывании зубов, Отривин Беби (для облегчения дыхания при насморке…

Препаратов набралось достаточно, все-таки впервые с таким крохой едем, да еще и так далеко от дома! Названия не указываю, т.к. у всех детки разные, и, возможно, то, что подошло нашему Боботику –совсем не понравится вашему .

Готовность №1

Чемоданы собраны… То самое чувство, когда отпуск очень желанный и заслуженный)) ну, мне так кажется – что заслужила))) Кстати, о чемоданах .

Багажа получилось два места – для нас с мужем взяли туристический рюкзак на 100 литров (т.к. брать два чемодана и коляску с ребенком не самый удобный вариант) и небольшой чемодан на колесиках, в который было аккуратно уложено все детское питание (взяли растворимые каши и несколько баночек «кабачок-молоко» на первое время, пока не доберемся до супермаркета), памперсы и аптечка.

Коляску взяли трость (у нас Jetem Concept – подошла для моря идеально), а также эрго-рюкзачек, чтобы удобно было Даньке спать в самолете и на экскурсиях. Плюс ко всему - небольшая ручная кладь, в которой фотоаппарат, документы, бутылочка с водой для нашего Боботика.

«Мам, а покажи мне небо!»

…с изумленными глазками тянулся Данька к иллюминатору, в котором менялись земные ландшафты с лесов и полей на горы и моря с островами. И что бы мы ни делали с папой, как бы мы ни убаюкивали нашего мужчинку – сон пропал и ничего не поделать с этим.

«Новое помещение все-таки! Огооо! С креслами и окошками! И много-много новых знакомых! И каждый почему-то подходит, здоровается и о чем-то спрашивает маму и папу…» - наверное об этом думал Данька, когда мы то и дело успевали отбиваться от вопросов – куда летите? (на Крит, стало быть, как и вы, коль уж оказались с вами в одном воздушном судне – Ойййй, а сколько же вам?? Ойй, какие маленькие и летите? Не боитесь?? (мы взрослые совсем стали – нам 8!!!! месяцев

И на многие-многие другие вопросы пришлось еще не раз нам отвечать любопытным и заботливым туристам за время нашего отдыха в Греции. Ну а кто не боится? Боимся, конечно. Точнее – опасаемся. Но верим, что все будет у нас хорошо!

А может, он думал о чем-то своем? Конечно, нам не сказал он. Но был рад-радехонек!!! Весь сиял! А мы радовались тому, что ребенок рад, что родился .

P.S. Подытожим. Летели 5 ч 40 мин, перелет прошел незаметно, брали с собой новые игрушки в салон самолета, немного подустал ребенок под конец полета – наверное, из-за слишком ограниченного пространства («Ну никакой свободы!!!» - он то и дело изображал на лице и рвался ползти в проход или пытался перелезть в кресла летящих рядом пассажиров). Приземлились в Ираклионе мягко .

«Καλημέρα!»

- шептало ласковое утреннее критское солнышко!

«Калимеееераааа!!! Йасас!! Калимееераааа!!» - восклицали приветливые греки, встречая нас в аэропорту. Нужно ли объяснение для этих теплых слов? – это пожелание доброго утра, доброго дня и доброго здоровья всем живущим на белом свете! Конечно, утро доброе!!! А каким еще может быть утро на Крите?

И вот, мы в автобусе.

Нетерпение… Какая ты, Греция?

Пока за окном только мелькающие пейзажи, но – «Вот он! Крит! мы едем к тебе, море!!! Мы предвкушаем знакомство!» - пела душа.

Ожидание… Ура! Можно выдохнуть. У нас ключи от номера, бегом-бегом одеться полегче, ведь солнышко ждать не будет! Прокопошимся – сядет!

Немного передохнули с дороги, привели себя в порядок, накормили дите и отправились на поиски воды и песочка! В первый день отдыха сами мы решили купанием не увлекаться, чтобы поберечься с дороги, а Даньку и вовсе окунать не стали. Просто позагорали пару часиков, обильно смазавшись кремом. Да и волны после вчерашнего шторма, как рассказали местные жители, еще не совсем успокоились... Но даже песочек и бескрайняя свобода Даньку однозначно впечатлили!!!

Так как в первый день мы решили на пляже провести минимальное время, то когда дневной зной пошел на спад, мы отправились на автобусе осмотреть окрестности. А именно - в г. Ретимно (наш отель располагался в 5-7 минутах езды до него). Позднее мы стали прогуливаться туда частенько после дня, проведенного на пляже, – побродить по узким и тихим улочкам построенного в венецианском стиле морского городка-порта.

P.S. Автобусная остановка находилась прямо возле нашего отеля, билет на одну поездку стоил что-то около 1 евро, автобусы курсируют в город и обратно весь день, с 7 до 00 часов. Поэтому ездить на прогулки не составляло особого труда.

«Грамвусик» и «Карпузик»

Боботику нравились наши автобусные вечерние прогулки. И мы открывали для себя все новые и новые уголки Крита. Так, в частности, побывали на некоторых экскурсиях. Выбор, безусловно, был огромен. Много исторических мест и памятников есть на о. Крит: Кносский Дворец, Долина Лассити (пещера Зевса), о. Спиналонга и о. Санторини, ущелье Самария и множество других.

Для экстремальной семьи, решившей поехать с еще даже не годовалым ребенком на море, тоже, как ни странно, нашлись хорошие варианты – экскурсии с купанием (продолжительные, как правило, на весь день). Мы остановились на варианте о. Грамвуса (который омывает три моря – Эгейское, Ионическое и Ливийское), и заливе Балос. Сказать, что это райское местечко – не сказать ничего!!!

Залив и вправду оказался с розовым песком, хрустящим под ногами, и уезжать оттуда совсем не хотелось!!! Добавлю: дорога на эту экскурсию заняла около часа утром на автобусе от отеля (Ретимно) до порта Киссамос Каваниси заняла около 40минут, + паром не спеша плыл до Грамвусы около часа (обратная дорогая – такая же, только вечером). Под приятную спокойную музыку мы насладились красотой природы, а также услышали подробную информацию об истории здешних мест. Эти морские прогулки – прекрасны и незабываемы. Именно здесь мы открыли для себя один из самых лучших маршрутов на острове Крит, который сочетает в себе великолепные пейзажи, посещение археологического памятника (мощный бастион на вершине острова, со стен которого греки оборонялись от турков), морской отдых, пешую прогулку…

Кстати, многие известные личности считали за честь посетить неповторимый район северо-западного Крита. Среди них принц Чарльз и принцесса Диана, бросившие якорь в чистые воды бухты Балос во время медового месяца . К сожалению, это все, что я смогла запомнить из речей гида во время плавания))) Настолько увлекательным было путешествие!

Немного отдохнув на следующий день (просто лежа на пляже), мы отправились к нашему бессменному продавцу экскурсий и просто Данькиному другу – милой девушке Дане (Дана и Даня). Она очень полюбила Боботика, и, каждый раз, когда мы проходили мимо ее киоска с экскурсиями, старалась его чем-нибудь обязательно угостить!) например, арбузом (по-гречески - «карпузи»), из-за чего Даню мы и прозвали Карпузик) или грушей. Такие вот гостеприимные люди там живут и работают Все очень любят детей! Благодаря Данюшке – нам всегда и везде были очень-очень рады, всячески угощали нас и развлекали нашего парня).

Дана открыла для нас еще один способ прекрасного времяпрепровождения: в часы полуденной жары и во время вечернего отдыха отправляется ежедневно из Ретимно «Желтый Паровозик» («Yellow Train») по самым разнообразным маршрутам. Это и высокогорные православные монастыри, коих там превеликое множество, это и Черепашье озеро, это глухие колоритные деревеньки с радушными местными жителями, это оливковые рощи и много другого. Паровозик в начале своего пути собирает народ по нескольким станциям – это очень здорово, ведь можно выбрать место, где вам удобнее на него сесть. В нашем случае остановка паровозика была прямо возле нашего отеля. Наверное, лучше экскурсий и не придумать. Во-первых, не утомительно: за 3-4 часа путешествия на свежем воздухе на паровозике и пешком, вы познакомитесь с жизнью людей и природой Крита, во-вторых, недорого: стоимость билета 7 – 15 евро.

Данюшке паровоз пришелся по душе, и мы на нем посетили много экскурсий. Все они не сильно длинные по времени – самая продолжительная составляет около 4 часов. Ехать на паровозике одно удовольствие!! Он то поднимает вас в горы, то спускает в ущелье, свежий ветерок с моря обдувает, а в горах все заполнено приятным запахом цветущего разнотравья… и дышится полной грудью! Дышишь и не можешь надышаться…

На паровозике мы побывали в горах в монастыре Аркади, в горной деревне, укрытой в оливковой роще, посмотрели, как живут местные жители, посетили деревенский музей, ну и на обзорную экскурсию в Ретимно мы сьездили аж два раза, т.к. ребенок был в восторге от катания на паровозике!

И даже на пиратском корабле «Капитан Барбаросса» мы сплавали в открытое море на поиски дельфинов, и Даня получил почетную грамоту .

«Ту гаридес энд ту фраппе, плиз»

О еде. Таверны – самое популярное и повсеместное место для наслаждения греческой кухней. Что тут еще напишешь… правы те, кто восторгается сочными фруктами, спелыми овощами и, конечно же, морепродуктами, оливками и винами Крита!!! Нам по душе пришлись местные креветки (по-гречески «гаридес»), осьминоги («октопус») и запивали мы всю эту вкуснятину ледяным кофе (да-да! в Греции так пьют его!) с молоком, сахаром и льдом («фраппе»). В принципе, наше меню изо дня в день мало отличалось – уж очень вкусны были креветочки) И вот, перешагнув порог очередной таверны, волей-неволей с губ срывалось: «Ту гаридес энд ту фраппе, плиз » (и мы вновь заказывали две порции креветок и холодного кофе.

P.S. порции в тавернах огромные. Тому, о чем читали заранее в отзывах, мы не поверили, и когда первый раз побывав в таверне заказали зачем-то «первое, второе и компот», как говорится, то после того, как увидели какие там тарелищща (иначе не назовешь их!))), были, мягко говоря, в шоке… Ели долго и упорно, кормили Даню – не помогло)) все равно пришлось половину оставить на тарелках)

Еду мы как-то специально не фотографировали, попали в кадр пару раз фраппе, греческий шашлык в лепешке («зувлаки») и те самые «гаридес». Заказали пару раз мясное ассорти… Ребята! Мяса принесли нам тазик))) Пришлось брать в отель. А что касается питания в отеле – у нас был отель 4*, и в ресторане было все очень разнообразно, голодными никого греки не оставят – уж очень они хлебосольны! Фрукты, много видов мяса и рыбы, всяческие национальные сладости, ну и, конечно же, греческие оливки и салат... Даже ребенка всегда было чем накормить!!!

Если в двух словах, то пища просто приготовленная и очень вкусная. В ресторане на завтраках легко можно было заметить, как меняется состав проживающих – «новеньких» можно было отличить от «бывалых» невооруженным глазом по белой коже или по облезлым красным носам. Люди приезжали/уезжали, а мы с Данькой все ходили и ходили на завтраки и ужины, провожая в путь-дорогу очередную пару новых друзей-соотечественников или улыбчивых европейцев. Как же все таки здорово быть на море дольше всех))) Все уезжающие просили нас окунуться в море еще разочек, и мы покорно исполняли просьбы .

В свободное от купания и еды время мы гоняли греческих кошек… ну или просто гоняли воздух .

Слава Богу, за почти месяц пребывания на море, никто из нас ни разу не чихнул, не кашлянул. Всю аптечку мы привезли с собой обратно. В следующую поездку обязательно возьмем ее снова – ведь так бывает, что если расслабишься и положишься «на авось», то именно в тот раз, когда аптечки случайно не окажется с собой, что-нибудь да приключится.

Результат оздоровления и наше гордое достижение – мы привезли из Греции три новых зубика! Приехали с одним, а уезжали с четырьмя! Мамы меня поймут, какое это чувство, когда считаешь, как растут твои «сантиметры и граммы», появляются первые зубки. Появились они у нас на второй неделе и без каких-либо неприятных «зубных» симптомов . Мы списали это на акклиматизацию Спасибо жаркому солнышку и теплому ласковому морю за это!

Все прошло, как по маслу… точнее не прошло, а пролетело. Ускользнуло от нас незаметно нежное критское лето Ух ты, почти стихотворение…

«Он улетел, но обещал вернуться!» (с)

Что привезти с собой в подарок близким? Мы особо не задавались этим вопросом, ведь для тех, кто едет с малышом , самое важное – привезти себя обратно домой в целости и сохранности! Мы так и сделали.

А еще захватили (кроме себя любимых) оливковое масло (лучше купить в дьюти-фри в аэропорту, цена там точно такая же, как и везде, зато его вес уже не будут считать к вашему багажу), кожаные изделия (кошельки, сандалии, сумки – все в изобилии есть в любом курортном местечке Крита, вино и ракомеллу (греческая национальная водка на меду, которой вас стараются угостить в каждой лавочке-магазинчике дружелюбные греки) – сами мы не балуемся таким, а вот Данька для дедушки любимого прихватил бутылочку ракомеллы .

Так быстро пролетело время… Пора прощаться !

Еще немного Греции вам, друзья:

Post Scriptum: Может, кому-то поможет наш маленький путеводитель под названием «-C ребеночком? За границу? - ЗАПРОСТО!»

De facto:

- аптечка не пригодилась, но если вы едете с детьми, вы просто обязаны ее иметь;

- подгузники и питание можно было не везти из России: в супермаркетах местных все дешевле и качественнее, а супермаркеты там всюду;

- если у вас нет сланцев и купальника, на месте купить тоже будет гораздо дешевле, чем у нас дома.

- после удачного морского оздоровления в июне/июле 2013 г никто из нас не болел зимой 2013/2014. Надеюсь, продолжим в том же духе . А мне, сидящей в декрете маме, остается думать, что всё-таки отпуск был заслуженным для меня, коль всё столь благополучно завершилось! (шутка)

«До» и «После»

И маленькая шалость напоследок Не могу удержаться Вот такого негритенка мы привезли домой!