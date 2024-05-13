С детьми на поезде. Лайфхаки и полезные советы

Советы родителей, кто уже неоднократно совершал путешествия с детьми именно на поезде: выбор мест в поезде, какую брать еду для ребёнка, чем занять ребёнка в поезде и много другое. Лучшие лайфхаки для поездок в отпуск с детьми.

Выбираем места

Чтобы ехать с удобствами, нужно выбрать «правильные» места. Имейте в виду, что во всех типах поездов нечётные места — это нижние, а чётные — верхние. В поездах, не оснащённых кондиционерами, для поездок в жару не подходят 3 и 6 купе, т. к. окна в них не открываются. В плацкартных вагонах места с 37 по 54 — это боковые полки, расположенные на проходе и плохо подходящие для поездок с детьми. Причём 37 и 38 — и вовсе находятся рядом с туалетом.

Пора в дорогу

Как бы ни хотелось взять в путь всё необходимое, придётся провести строгий отбор. Для начала составьте список вещей, а потом нещадно вычеркните всё, что относится к категории «хочется», а не «необходимо». В пути очень помогут:

• Крепкая детская коляска. Она возьмёт «на борт» не только своего седока, но и ещё много нужных или тяжёлых вещей.

• Детские чемоданы на колёсах. Дети от 4-5 лет вполне могут справиться с личными чемоданами. Более того — как показывает опыт, такая ответственность очень дисциплинирует маленьких путешественников.

Обустраиваемся в поезде

Все вещи, которые будут нужны в поезде, лучше сложить в отдельную сумку. Тогда вы сможете сразу убрать чемоданы, освободив место для маневров. Без должной подготовки время в пути может превратиться в непрекращающийся кошмар. Поэтому лучше предусмотреть всё и даже чуть больше.

Что пригодится в поезде:

• одеяло или покрывало, которые вы сможете стелить на пол (если едете в купе), чтобы малыш мог ползать;

• пакеты на колёса коляски, чтобы дети не хватались за них;

• одноразовые пелёнки (если ребёнок уже спит без «страховочного» подгузника, но ещё довольно мал, обязательно стелите их на матрасы);

• средства для дезинфекции (особенно, если у вас малыш, который постоянно тянет ручки в рот), влажные и обычные салфетки;

Лекарства в дорогу Не забудьте подготовить аптечку в дорогу! Наличие ее в путешествии снимет множество возможных проблем. Читать дальше

• сменная одежду (не испачкаться в пути — это про каких-то не «всамделишных» детей, настоящие непременно испачкаются, обольются, срыгнут и т. д.);

• накладки на унитаз (они пока есть не во всех поездах);

• термос для горячих блюд с широкой чашей (в ней можно хранить кипяток, подогревать еду/сохранять ее горячей и мыть в чаше фрукты/овощи).

• заряженный аккумулятор (для гаджетов), лучше пользоваться им, а не штатными розетками, поскольку напряжение может быть нестабильным; другой вариант — сетевой фильтр с предохранителем, который убережёт вашу технику при скачке напряжения;

• пригодятся наушники, чтобы малыш мог послушать аудиосказку;

• портативная колонка - поможет весело потанцевать-размяться, если вы включите с телефона любимые песенки малыша.

Спим в поезде

К сожалению, далеко не все дети хорошо переносят дорогу и крепко спят. Но всё равно нужно постараться обеспечить им комфортный сон. В большинстве поездов есть приспособления, препятствующие падению детей с полок во время сна. Малышей, если позволяет место и не возражают соседи по купе, можно укладывать спать прямо в коляске: люльку от классической модели несложно снять и поставить на полку, а большинство прогулочных колясок прекрасно помещаются в проходе (правда, спать в них несколько ночей кряду всё же не слишком удобно).

Другой вариант - специальная сетка-манеж для поезда. Её можно как купить (стоимость новой — в среднем от 1000 до 2000 руб.), так и взять в прокат (в Екатеринбурге - от 300 руб. за неделю).

Манеж для поезда своими руками А если покупать или брать в прокат манеж вы не хотите, то можно сшить это приспособление самим. Изготовить его несложно. Смотрите подробный мастер-класс.

В качестве ограничителей можно использовать и толстые книги, вертикально вставленные между матрасом и краем полки.

Едим в поезде

В фирменных поездах в стоимость билета может входить и питание. Однако это предусмотрено далеко не всегда, и меню не рассчитано на маленьких детей. А вот в вагоне-ресторане есть детское меню для детей от трёх лет.

Но можно справиться и своими силами. Например, так:

• Путешествие с грудничком — идеальный вариант, поскольку в дороге с естественным вскармливанием по удобству и доступности не сравнится ничто.

• Кормление младенца-искусственника несколько усложнит жизнь родителям, но тоже не так уж проблематично. Возьмите в дорогу маленький стерилизатор-подогреватель, при помощи которого вы сможете готовить бутылочки со смесью (в поездах имеются розетки, правда, в старых вагонах их мало). Сейчас в продаже есть компактные дорожные стерилизаторы с временем работы меньше 15 минут.

Другой вариант — термос с крутым кипятком и привычная ребёнку холодная вода. Смешивая их до нужной температуры и добавляя сухую смесь, вы без труда накормите ребёнка. Экспериментировать и брать воду из титана не стоит.

• Пюре, каши, молоко, йогурты, творог, кефир в баночках и/или упаковках «пауч» или «тетрапак» вполне можно подогреть при помощи воды из титана (они есть во всех вагонах). Просто возьмите с собой небольшой контейнер или миску, в которую, положив туда требующее подогрева «блюдо», будете наливать кипяток. Через несколько минут еда будет нужной температуры.

• Не требующие готовки/варки хлопья, мюсли, сухие завтраки и каши в маленьких упаковках тоже очень удобны. Их можно заливать как кипятком, так и подогретым молоком или соком.

• Хорошо утоляют голод и полезны сухофрукты, орешки.

• Пойдут на ура и разнообразные сушки, крекеры и печенье.

• Если ехать предстоит долго, можно сделать импровизированный холодильник: обложите скоропортящиеся продукты бутылками со льдом, и на первые сутки смело сможете взять даже то, что нужно хранить исключительно в холоде.

Играем в пути

Подготовка развлекательной программы — это чуть ли не главное, что должны сделать родители перед путешествием. Методом проб и ошибок мы для себя составили такой список необходимого и не слишком громоздкого и тяжёлого:

1. Карандаши, восковые мелки, ручки, бумага. Они нужны, даже если дети не любят рисовать и даже для ребят постарше. При помощи этих простых предметов можно долго развлекать детей всех возрастов: играть в морской бой, составлять схему вагона или список мест, какие вы хотите посетить в отпуске, придумывать кроссворды, писать настоящие письма родным.

2. Мозаики и аппликации с приклеивающимися к основе элементами. Наборы для творчества. Такие наборы стоят недорого, они компактные и при этом нравятся ребятне.

3. Пластилин и доски для лепки. Они займут минимум места и надолго увлекут детей. Можно на куске картона «рисовать» пластилином, размазывая его или скатывая маленькие шарики и собирая из них целые картины.

4. Пазлы (можно выбрать несколько простых, с любимыми героями малыша, ведь стоимость их невелика).

5. Калейдоскопы, простейшие игры-бродилки, головоломки.

6. Дорожные наборы домино, шашек, шахмат и т.д.

7. Купите на время поездки несколько игрушек-лизунов, они будут вместе с малышней карабкаться по полкам или смотреть в окно вместе с ребенком. А можно устроить соревнования с соседями по купе - чей лизун дольше продержится на стекле.

8. В магазинах типа Фикспрайса и Галамарта можно купить недорогие наборы животных, динозавров, посудку для кукол и всякую мелочь, которую и потерять не жалко, и займет ребенка надолго.

8. Книги. В дорогу мы специально покупаем 10-15 тоненьких книг. Они идеально помещаются в карманы чемоданов.

9. Ноутбук, детский развивающий компьютер или планшет. Но этот тот запасной вариант, который нужно использовать только когда все остальные исчерпали свои возможности.

Вам кажется, что ни одно из этих дел (кроме компьютера) не увлечёт ваших чад надолго? Ошибаетесь! Просто есть один секрет: во всех этих развлечениях должны участвовать мы, родители. И тогда наши дети будут готовы часами возиться с самыми незамысловатыми игрушками.

Если детям есть хотя бы три года, можно вовлекать их в развивающие и при этом интересные игры:

• Слова, города;

• «Подбери рифму»;

• «Найди слова на букву...» (вспоминаются слова на любую букву алфавита);

• «Какой (-ая, -ое) может быть?» (называется слово, к которому подбираются все возможные определения, например, «небо» - «ясное», «высокое» и т.д.).

Заранее подберите и распечатайте загадки, «массажные» стишки («рельсы-рельсы, шпалы- шпалы» и т. д.), ребусы и др. Всё это очень пригодится в пути и сделает дорогу не испытанием нервов, а редкой возможностью провести так много времени с детьми. В этом случае поездка станет одним из лучших воспоминаний для всех.

Просто кладовая идей и сборник стихов, игр и потешек - в нашем материале:

Помогут взбодриться и развеяться и прогулки. Заранее можно узнать и распечатать список всех станций с указанием времени прибытия и стоянки, либо просто смотреть их на расписании, которое вывешивают в коридорах вагонов. Если поезд стоит от 10 минут, то вы успеете немного погулять или даже сходить в магазин. А вот с рук никакую еду покупать не стоит. Это опасно.

Санитарная пауза

В современных поездах хорошие туалеты. Но всё же лучше брать с собой привычный ребёнку горшок, потому что смена обстановки может напугать ребёнка, и он будет терпеть до последнего и страдать, но в туалет не пойдёт. Конечно, тащить горшок с собой не хочется, но эту почётную обязанность вполне можно делегировать самому хозяину, если ему есть хотя бы годик. Просто положите горшок в отдельный пакет.

Для путешествия лучше выбрать модель с крышкой (или, вынося содержимое, надевать на него пакет) и заранее провести тест-драйв, чтобы малыш привык к новому приобретению.

Удобно класть на дно горшка пакет, а в него толстые гигиенические прокладки, одноразовые пелёнки или подгузники. Они хорошо впитают жидкость и их можно выкидывать в контейнеры для мусора.

Важно! Иногда при смыве туалеты в поездах издают громкие и неприятные звуки. Детей они очень пугают. Поэтому не смывайте, если маленькие путешественники рядом, иначе потом они даже умываться откажутся, лишь бы не подходить к визжащему «чуду-юду».

* Исключительно креативные родители придумали даже, как помыть ребёнка в поезде (что особенно актуально в жару). Для этого они предложили использовать плотные большие мешки для мусора. Ребёнка нужно поставить в мешок и ополоснуть водой из бутылки.

* Кроме того, можно брать с собой и небольшой пульверизатор и время от времени освежать детей из него.

И ещё: Ни в коем случае не оставляйте ребёнка одного, даже если он спит, даже самого спокойного, даже на мгновение, опасности в поезде подстерегают на каждом шагу.