Очередной отпуск, и опять нужно решать: поехать кататься туда, где уверен, что получишь массу позитива и это будет приемлемо по деньгам, или «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». После мучительной борьбы азарт опять победил.

Опыт самостоятельных путешествий уже имеется, начинается ночной труд по чтению всевозможных отчетов, ссылок, рекомендаций, рассматривания карт. Ну, в общем то, что только подогревает это алчное существо - АЗАРТ! Естественно, некоторые познания языка страны Галлов облегчают задачи. В итоге минуются всяческие агентства, как наши так и не наши, договор аренды подписан, реквизиты получены, аванс внесен.

Немаловажная часть: билеты куплены, визы получены. Цель - долина Шамони (как говорят, Мекка горнолыжников) на стартовой прямой.

Орг. отступление: В отличие от предыдущих горных визитов, этот был с сыном 6,5 лет. Что являлось предметом спора: не рано ли, самим мол не покататься, скучно ему будет, уровень катания его на лыжах - третий сезон. Моя капризная и настойчивая упертость (овен я): «а может лет через двадцать он не сможет туда поехать, или там все изменится (частично я была права - об этом позже)» сделала свое дело. И я пожалела только один раз.

Вторник утро (как обычно перед отпуском, мы с отцом ночь неспамши, ну не научились собираться заранее) садимся в такси и в аэропорт. В аэропорту выяснилось, что нам повезло - оба рейса Аэрофлота, а не компаний холдинга, поэтому вещи поехали транзитом и получили мы их только в Женеве. Да и тот момент, что внутренний и международный рейс оказались в одном терминале, тоже было очень даже хорошо. Зато портовые цены кофе и мороженого для дитеныша (это не новость, это шоковое напоминание) напомнили слова из «Криминального чтива»: «Это должен быть какой то специальный молочный коктейль за 5 долларов». НИФИГА! Кофе оказался помойным, зато мороженого хватило на троих его там грамм 200 было...

Первый возглас восторга: «А мне нравится эта поездка!» от ребенка раздался в Эйрбас А-330 (как мы позже выяснили, их у Аэрофлота всего 5). Самолет впечатлил и нас. Краткое описание: 8 мест в ряду, расстояние между сидениями длинноногим позволяет сидеть достаточно комфортно, кресла удобные на спинке впереди монитор, вместе с журналом Аэрофлот лежит программка и … О счастье! в программке: аудиосказки, классика, джаз… (размечталась я). Вопль сына: «Мегамозг!!!» И я понимаю, что спокойный перелет до Женевы мне обеспечен! И окончательно нас «убила» раздача всем деткам рюкзачков с символикой и содержимым: Кепка, носки, фломастеры+головоломка-раскраска+паззл. Деть сказал «Супер» и воткнул наушники.

Женева встретила нас температурой +5 и моросящим дождем. (Почему Женева: потому что Шенген и максимально близкий аэропорт к Шамони). Тема Сектёр Франсез о которой нам так долго прожевывали в Консульстве (до вступления Швейцарии в Шенген за этим нужно было серьезно следить) как-то прошла мимо. Миновали таможню и... о, чудо! прибытие багажа в течение 10 -15 минут.

А после этого я дала «от усталости» первую пенку: когда готовилась, запомнила что Шамонибас контора дорогая, а вот SAT нормальная по ценам. Ну и комфортабельный перелет видимо меня расслабил! Перепутала я автобусные компании, да еще и в расчете на эконом-вариант туда и обратно купили такой тип билета (а сдать его низзя!). Трансфер вышел процентов на 30% дороже.

В осадок я выпала, когда водила оказался англоговорящим и не знающим Шамони. Волей случая, сделав пару кругов по кварталу (движение одностороннее) он высадил нас практически возле подъезда резиденции, где услышав женский возглас: Мадам Макарова?, я воспряла духом.

Апартаменты… не расцените как рекламу, мадам кроме родного языка ни на каком другом не говорит. Однако желающим могу оказать помощь в переписке с ней. В русских она заинтересована почему-то. Могу предположить, что попадала на адекватный народ.

Апартаменты малюсенькие, свеженькие, чистенькие. Обогреваются только комнаты, в ванной и туалете батарей нет. Нам почти хватало, но об Австрии, где предусмотрены спец. обустроенные хранилища с батареями для ботинок в цокольном этаже мы оба вспомнили, и решили, что просто будем возить сушки для ботинок.

Поход в дальний магазин (ближайший - в пяти шагах - мы обнаружили на следующий день): и вот он - готов чудный куриный супчик с макарошками (которые по курьезу назывались «петушки»), бутылка французского вина, сыр и багет. МММММММММММ. Не огорчила даже высокая стоимость птички 11 евро за 1 кг.

Утро среды - ранний подъем, благо, разница в 4 часа нам на руку, и - на гору. В небе кучки облачков, но эту картинку мы уже знаем, расстраиваться смысла нет. Горы штука волшебная -может затянуть враз, может раздуть враз, а может быть, что в долине облака, а катаешься ЗА облаками вот так с нами и было: это мелкий мой спиной стоит. Ощущение что ты в сказке, граница реальности потеряна…

Отдельно напишу о том, как мы пролетели на стоимости скипаса. Еще до отъезда я настаивала на покупке скипаса на весь период катания, но папенька наш терзался сомнениями, поедет ли он на футбол (Италия рядом), а я - поеду ли на экскурсию на сырный завод или в Лион (на месте оказалось что туда поездом 4 часа в одну сторону). Аренда авто 170 евро сутки (глаза по два евро – Шамони, однако). Итог выношу - пользуйтесь велкам: за неделю в Шамони с дитем можно только успеть объездить достопримечательности долины и накататься вдоволь и ЭТОГО ДОСТАТОЧНО! Берите скипас на 6 дней и не повторяйте наших ошибок.

Итак, каталка с дитем. Взяли скипас на один день и вперед. Деть был в Банном - подъемник для него не новость, а вот горы... и такие высокие... и столько снега! Восторг в глазах и куча вопросов: куда поедем, по каким трассам, хочу туда, почему нельзя на черную, почему следы вне трассы, а как мы будем туда подниматься, а почему деревьев нет???

Договариваемся, что идем тройкой: отец впереди, Гришка за ним, я замыкаю. Спустившись пару раз, понимаю что сделали ошибку: деть тупо повторяет траекторию отца и даже синяя трасса ему тяжеловата, у отца-то дуги длинные.

Минибуча: папа, ты куда едешь я чуть не упал! Коллегиально решаем, что я иду впереди как «бордистка на лыжах не стоявшая». Отцу объясняю тактику, что ребенок вынужден будет сам выбирать траекторию, ведь впереди борд, а не лыжи. Поехали! Урааа! Сработало! Деть катится, доволен. Осваиваем синие трассы. Говорю отцу: иди по красным прокатись, рации включим, через час встретимся. Но папик наш стойко держится с нами, т.к. красные трассы у французов реально красные, красные и крутенькие и бывают узенькие. И даже на синеньких он нас одних оставлять не рискует. Мне этот альтруизм очень приятен. Но на третий день я все же стараюсь его сломать, чтобы он сам поехал покататься, но папаня наш стойко держится и только на четвертый день отпускает нас на часок. А на четвертый день мелкий настолько адаптировался и даже вошел в РАЖ, он прыгает на небольших трамплинчиках, а там где выполаживает, он и на одной ноге катится, с криком «мама! смотри как я умею». Малой с отцом даже вылазят на кусок вне трассы на широком склоне, и тут ловят небольшой буерак, где Гришка налетает на папину палку и получает урок, что внетрассовое катание требует БОЛЬШОГО ОПЫТА , СТАЖА, СНОРОВКИ. И все равно охота пуще неволи: «вот вырасту и все равно поеду».

Тут я понимаю, что ребенка горы зацепили...

Среда, после обеда: деть с блестящими глазами «я кататься еще хочу». Понимаю, что это эйфория и нужно спускаться в долину, иначе на следующий день он просто не встанет или не поедет. Вопли, сопли, но с горы уходим. Дома (читай в апараментах) супчик-винчик, сырчик, кофе. Гулять, знакомиться с городом... Вечером опять: кофе, конфетка, фруктики. ГОСПОДИ! Я ЗНАЮ: В другой жизни я буду жить в горах, дышать всегда этим чистейшим воздухом, любоваться чудесным сочетанием снега, камня и неба, которое сегодня ПРОНЗИТЕЛЬНО-СИНЕЕ, а завтра - нежно-голубое, пить хорошее вино каждый день (сортов так много) и вкушать СЫРРРР. Господи, я знаю, я буду ГОРНОЙ МЫШЬЮ (но это уже во сне).

Четверг утро. Не открывая глаз: «мышцы болят, это знакомо... блин! а как там дите? а вдруг у него тоже все болит и он скажет "пошло все нафиг, я никуда не поеду?". «Мама, я кушать хочу!» - а день-то начинается очень даже хорошо! (Гришка не относится к категории детей, которые едят легко везде и все). Шокапик (вариация шариков Нестле) + йогурт клубничный. У ребенка тоже пусть будет праздник. Кофе, яишня, багет, сыр - мммм.

КОФЕ: это отдельный роман. Да, да, да именно роман. Ну нет во Франции изобилия чая -терпкого ароматного индийского, цейлонского, черного, зеленого. Ну не их это традиция: есть инфюзьон. Но это, простите (при всем моем уважении к французской культуре) напитковая порнография. В Шамони в магазинах чай есть, англичане туда ездят и русские, поэтому чай есть. Но основной напиток все же кофе. Кофе очень разный:

фильтр–кофе он как раз и становится вашим напитком на время отсутствия чая, не очень крепкий, в меру ароматный, можно и без сахара (не горчит). По себе заметила - в путешествиях фильтр–кофе заменяет чай и беседа под него легкая, и как аккомпанемент к фруктово-сырному полднику он тоже хорош. Даже от ребенка услышала, что хочется кофе попробовать, ну это конечно обезьянничанье!

еспрессо – это как глоток крепкого напитка, потом запивать надо, потому что мало, ярко, с горчинкой, и ООООООчень ароматно.

кофе из кофемашины в ресторане селфсервис – просто попить как морс в столовке.

А для гурманов вариаций кофе достаточно… Но!

Самым главным героем в этом романе будет чашечка ИТАЛЬЯНСКОГО кофе. Курмайор рядом, и при покупке скипаса на 2 дня и более в любой забегаловке с ним можно повстречаться. ИТАЛЬЯНЦЫ его делают c такой любовью, что даже в забегаловке КОФЕ будет с большой буквы.

Изучив карту, на второй день (четверг) выбираем долину Бальм с обилием синих трасс. День пролетает в колоссальном удовольствии. В том числе и от точки питания: есть детский обед (6,5-7,5 евро) и одно из фирменных савойских блюд «Тартифлетт»!

Два основных события дня: самый длинный (пока по крайней мере в моем опыте) бугельный подъемник – тарелочка (ехали минут 15), и катание в «молоке». Мне было тревожно, а дитю забавно. Вечером осваиваем «скубиду» на французском, что ребенка ни грамма не смущает. Едим жареный картофель - обалденный сорт (на маркировке написано «специально для жарки») на сковородке не стреляет и не пристает ни граммулечки.

Определились с поездкой в Курмайор. Мы были в низкий сезон, и нам пришлось записываться на автобус в четверг на субботу или воскресенье. Так что купили скипас, который предполагает бесплатную доставку автобусом (учтите что их ДВА в 8-45 или 9-30 туда и вечером (его бронируете сразу и тоже выбираете время) обратно) и шагайте к вокзалу SNCF (не путать с вокзалом Mer de Glace). Там есть деревянная избушка, на ней расписание автобусов фирмы SAT (той самой бюджетной автобусной конторы, которой мы не поехали из Женевы) там милейшие тетушки, которые говорят по английски забронируют вам места в славное местечко Курмайор.

Третий день (пятница) был ознаменован ярчайшим солнцем и плюсовой погодой, визитом в г. Аржантьер (по мне - так самое помпезное место) и посещением одной из вершин с обзорной площадкой на высоте 3275 на Аржантьерском Леднике (чтобы подняться, стоять около 45 минут в очереди, вот тут я единственный раз я и пожалела, что ребенок поехал с нами! Это было 45 минут нытья!) После кабинки нужно на вершину чапать пешком. Деть говорит: «мама, я боюсь!» А я не могу ответить, что сама боюсь! Поднимаешься по ступенькам, а внизу расщелина. Но подъем того стоил! Красотища! Вид завораживающий! Погода кайф: обзор Монблана, Долины Бальм, где катались накануне. Я бы подольше полюбовалась, но дите захотел обратно…

Суббота - это в стандарте день отъезда, день приезда, и кататься было одно удовольствие: народу реально с утра было немного, к обеду подтянулись отдыхающие выходного дня. Поэтому во второй половине мы поехали на горном поезде смотреть ледник Мер де Гляс и окончание знаменитой и завораживающей Белой долины. И вот тут я опять осознала, что не зря взяла ребенка: в 6,5 лет он четко понимает, что лед тает, и при спуске к леднику 350 ступенек (а ты именно спускаешься к леднику, т.к. перевалил через хребет) видишь отметки 1980, 1990, 2000. Да, да (шок был): ледник тает. И когда ты ребенку показываешь, что в год его рождения ледник был здесь - это впечатляет.

И конечно же впечатляюще, когда видишь людей в спец. снаряжении, едущих по леднику: это смельчаки и, как я считаю, слегка безумцы, которые прошли «Белую долину» - место загадочное и непредсказуемое, впрочем, как и все внетрассовое катание.

Вечер, возвращение раннее, поход за сувенирами.

Воскресенье, ранний подъем т.к. на автобус в Курмайор опаздывать нельзя. Утро чудесное -облачков пара-тройка. Вперед, в туннель под Монбланом! Дорога живописнейшая! Протяженность туннеля 11,6 км дите как-то приняло достаточно обыденно, а вот факт, что цвет знаков изменился с синего на зеленый, отметил.

У Итальянских Альп свой шарм, отличный от Доломитовых, да и от другой стороны Монблана тоже. Здесь солнечная сторона, и долина как-будто образует амфитеатр. Она шире, Шамони вытянута. Подняться на Смотровую площадку Монблана с итальянской стороны мы не сподобились. Будет цель для летнего визита когда-нибудь.

На подъемник! Кататься и любоваться красотой Монте Роза и долиной перед этой знаменитой итальянской вершиной.

Воскресенье - день семейный, народу много, и мы застаем занятия спортивной школы. Наших шебутных и немного безбашенных я в Магнитогорске видела уже продвинутых. Здесь застали группу трех-четрехлеток, которые на бебилифте поднимаются, но им уже положили палочку поперек дороги и они учатся подпрыгивать: зрелище умилительное! С маленькими палочками (что для меня в новинку) по малюсенькому уклону, но они делают свои первые прыжочки.

Откатали где-то до обеда, ребенку обещаны термы под открытым небом (после посещения чудесного Аквадома в Австрии, я еще дома в инете наткнулась на отзыв о местечке Пре Сен Дидье и термах под открытым небом.). Рванули туда, благо городок в 5 км находится, и автобусы часто ездят. И это был мой жесточайший прокол перед семейством (муж ни слова не сказал, но совесть меня грызла долго!!!). Во-первых, это оказалось совсем не демократичное селение, а бальнеокурорт, а Термы - это полноценный комплекс релакса. Мне, марфе, нужно было докопать инфу, что там по предварительной записи и детям до 14 низззя. Слезы, скрежетание зубами…

Едем обратно в Курмайор, вину перед дитем я искупила вкуснейшим шоколадным мороженым, перед мужем, что отправила его одного кататься. Свою совесть залила Итальянским ликером «Sambuka» под мухой» (с четырьмя итальянскими зернами кофе). Кстати, здесь его подают холодным. И все равно Курмайор оставляет скорее положительный след.

Понедельник. Понимаем, что финишная прямая катания, и решаем поехать на целый день в Домэн де Бальм. Красота, что мы видели в полумистическом заоблачном виде, открылась во всей красе! Снег отличный, слегка подтаявший после ночного фриза. Отдельное впечатление - полуденная пауза: солнышко припекает, и выставляются шезлонги! Да и просто все склоны усеяны млеющими отдыхающими: ощущения не сравнимы ни с каким пляжем: солнце +7, +10 снег и горы... Напитки разные: кофе, кока-кола, горячее вино… А вот выражения лиц у всех схожие: как у котов и кошек с котятами, которые щурятся от теплого солнца, но не отворачиваются, потому что оно очень мягкое и ласковое. Музыка… еще чуть-чуть и начнется дневная дискотека...

И конечно же, ярчайшее впечатление для сына: параглайдинг. Причем, на лыжах! И весь процесс: раскрытие парашюта, разгон, удачный и неудачный старт… Ан нет! Приземления не застали… Но это не столь важно. Главное - восторг в глазах ребенка!

За неделю адаптировались и едем с мелким по красным трассам. Даем папе уехать порезче и подальше, потом он нас ждет. И финальная точка: спуск в долину не на подъемнике, а по трассе! На горе целый день, уезжаем предпоследним автобусом. «Всё, склон закрыли? А жалко… Я бы еще покатался…»

Щеки розовые, глаза довольные. Активное обсуждение параглайдинга по дороге домой, и вправду - покатался бы, если б дали. Ничего, заяц, завтра еще экскурсия на Эгюий дю миди!

Вторник. В 4 часа автобус в Женеву, успеть нужно много: финальная экскурсия, подарки обед, собрать чемодан.

Так сложилось, что восхождение к Монблану мы оставили на закуску. Мы на него полюбовались с разных точек. Прочитали, что утром особый шарм - в лучах утреннего солнца. Подъем того стоил: кроме фантастического обзора "куда глаз хватит", величественных и очень живописных альпийских вершин, группы, которые проходят через Белую долину (Vallee blanche) стартуют именно здесь, причем видимо с утра.

Нас, экскурсантов, примерно 5 процентов, основная масса - в долину. Спец. снаряжение, рюкзак, страховочный трос карабины. Подъем из двух частей. На станции пересадки можно летом уйти вниз пешком, есть указатель на тропу. Подъем на 3842, ну вот ушки закладывает. А при переходе с одной обзорной площадки на другую понимаю, что кислорода не хватает и крыша едет. Здравствуй, горная болезнь?

Муж меня бледненькую тащит в кафешку. Видимо, давление скатилось на пол, так как сладкий кофе приводит в чуство. Вот вам и сурпризы хронического пониженного давления.

Но все головокружение затмевается зрелищем, как смельчаки, идущие в Белую долину, готовятся к спуску. Да, опять, как к леднику - спуск с хребта, только им там ступенек никто не построил. Кошки на горнолыжные ботинки, и потихонечку по узкой тропе вниз к началу спуска. Наш отец, который сплавляется, и знает, что такое за спиной тяжелый рюкзак, и под ногами сырая поверхность, впечатлен! Мы же можем только воображать себе, насколько это непросто.

Я словила отдельный кайф после чашечки кофе, и все же забралась на вторую обзорную площадку. Там наткнулась на экскурсию французских бабушек и дедушек с экскурсоводом. Моим пришлось конечно поскучать, но часть информации я им потом передала.

Для самообразования есть музей с информацией на английском, в том числе. После спуска и по дороге в апартаменты, принимаю волевое решение, что в ресторан мы не идем, и часть саворийской кухни (Шамони - это регион Верхняя Савойя) остается, как затравка для летнего возвращения.

Даст бог, получится увидеть то, чего нет возможности увидеть зимой: Белую долину, проезжая по канатной дороге из Франции в Италию. Подняться к озеру, которое за хребтом Флежер, ну и вкусить очень специфичных, но для меня лично очень вкусных вонючих саворийских блюд.

Салю Шамони! А тут а лёр!