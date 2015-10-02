Простые игры дома, пока мама отдыхает

У всех бывает, когда «еле-еле сил хватает телевизор смотреть», а дети они такие, никогда не испытывают дефицита в энергии. «Давай играть, давай, давай, давай...» стучит в голове.

И вот для таких дней здорово иметь экспресс-наборы занятости для детей. Это некий набор вещей (по максимуму простых), которые заранее заготавливаются или же выдаются в момент острого приступа лени.

Суть такого набора в том, чтобы занять детей на какое-то время, где они смогли бы играть самостоятельно.

Набор № 1

Пластиковая бутылка и камушки (вариант монетки, пуговицы). Казалось бы, что проще? Однако, увлекательное дело это - скидывать камни в бутылку. Вариант для детей постарше - камни брать не руками, а глубокой ложкой. Если и это просто, то камни в тарелку с водой и той же ложкой вылавливать и в бутылку. В бутылку интересно не только накладывать, но и высыпать.

Набор № 2

Мамины папильотки. Это удивительно полезная вещь, с помощью которой можно выдумывать различных монстров, делать браслеты, крутить крендельки и даже учить буквы и цифры.

Набор № 3

Различные стекляшки, пластиковый контейнер и мамин планшет (телефон, гирлянда). Контейнер переворачивается, под него, в режиме постоянной подсветки, кладется планшет, а сверху ребенок раскладывает камни. Это может быть картина или самосочиненная сказка, это могут быть лабиринты или алфавит. При таком освещении все, кажется таинственнее, чем есть на самом деле.

Набор № 4

Два пластиковых стакана и перманентный маркер. На один стакан клеится наклейка (или рисуется рисунок), это может быть что угодно - белочка, машинка, зайчик и пр. На втором стакане рисуется лабиринт или дорожка. Вставив стакан в стакан, мы получаем машину на трассе или зайца в лабиринте. Крутя и поднимая-опуская стакан, нужно провести машину из пункта А в пункт Б. Если ребенку доверяете, то дать стаканы и фломастер - пусть рисует путь сам.

Набор № 5

Коктейльные трубочки и шнурок. Трубочки порезать и показать ребенку как нанизывать на шнурок. Для малышей и это будет достаточно не простым заданием, а для детей постарше на соломинках можно написать буквы и, нанизывая на шнурок, составлять различные слова.

Набор № 6

Прищепки. Для малышей просто прикреплять прищепки к картону. Для деток постарше можно сделать подобные занимательные карточки или же натянуть веревку и дать задание развесить свои вещи. Это очень не просто для детей.

Про карточки. Суть заключается в следующем - считаем количество наклеек и прицепляем прищепку на нужную цифру прищепку. Игра усложняется с участием взрослого, который задает вопросы (сколько диких животных? а сколько хвойных деревьев? а сколько ягод? и т.д.). Можно не делать карточки, а дать ребенку мамин журнал, задавая вопросы (сколько на картинке красных предметов? сколько женщин, а сколько мужчин? и пр.) Ребенок прицепляет нужное количество прищепок к карточке/журналу.

Набор № 7

Есть такая вещь в хозяйственных магазинах - крышка для слива. Она имеет несколько прорезей, в которые отлично входят самые разнообразные вещи - монетки, пуговички, ватные палочки и пр. Полезно давать разнообразные вещи и по размеру и по форме.

Набор № 8

Ножницы и всякая всячина для разрезания. Ножницы, конечно же, безопасные, но за маленькими присматривать необходимо. Коробочка с ленточками, отрезками бумаги, газет, перьями, шнурками, соломинками и пр. и ваш маленький шредер будет занят какое-то время.

Набор № 9

Кухонные щипцы/орехоколка/щипчики/прищепка и помпоны (комочки бумаги). С помощью щипцов ребенок подбирает помпоны, сортирует по цвету или размеру, перемещает из одной емкости в другую.

Набор № 10

Ленточка + пуговка и получился червячок, который очень проголодался. Предложить малышу покормить его яблочками и тыквами.

Набор № 11

Обычные стикеры для заметок. Это и простор для конструирования картинок прямо на стене или окне, легко снимаются с любой поверхности, не оставляя следов. Это и средство обучения и просто лишние минут 10-20 времени маме.

Набор № 12

В зоомагазинах есть такие игрушки для животных, как оказалось не только для них.

Мы выяснили, что туда очень интересно запихивать салфетки (шифоновый шарфик, носовые платочки и т.п.). Я смогла запихнуть 15, дочь - 16, сын - 9, а сколько сможете вы? А потом также интересно вытаскивать.

Набор № 13

Очень простая в исполнении вещь.

В файл заливается гель (у нас был из фикс прайса какой-то гель-тоник для глаз, но думаю, любой гель или желе подойдут) и на скотч крепится к столу. Внутри листочки из пенки (вспененная резина, она вроде называется. Продается в отделах для творчества), но может быть что угодно - бусинки, пуговички неострые и плоские. На файле перманентными маркерами нарисованы "ворота". Если ребенок один, то рассортировать вещи по какому-нибудь из признаков (цвет, форма, размер и пр.), если двое, то соревнование «закинуть» в ворота противнику.

В идеале все наборчики разложить по небольшим контейнерам и выдавать вот в такие моменты, когда «совсемниначонетсил»

Игры разные по степени подготовки, есть что-то, что можно дать прямо сейчас, чем–то нужно запастись заранее, но сами по себе развлечения все простые, на то и расчет, чтобы играть в них ребенок мог САМ.

Думаю, не стоит объяснять, что все игры выгодны не только освободившимися минутками времени для мамы, но и пользой для ребенка. И моторика и пространственное и образное мышление, точные науки типа счета, развитие фантазии, цветовосприятия и прочее прочее.