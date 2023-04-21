Игры в дорогу. Идеи «до юга и обратно»!

Мы довольно много и часто ездим, скопилось много интересных дорожных игр. Думаете, чем занять ребенка в путешествии - очень много идей для детских игр в машине или в поезде, и даже в самолете!

Лего в коробочке

Собрав немного не очень мелких деталей и персонажей любимого лего, сложили все в коробочку, на крышку которого прикрепили подходящего размера пластину для сборки в дороге.

Пластина прикреплена на 2х сторонний скотч. Таким образом дети строили свои мини-мирки по дороге, разыгрывали истории, вели диалоги.



Чтобы потом все это великолепие не валялось по машине, нас выручают такие вот замечательные коврики-прилипайки.

Дорожные рисовалки

Чтобы карандаши не терялись в салоне авто, я их прикрепила на обычные нитки к блокноту.

Несколько дорожных игр с листочком и карандашом:

* если вы перемещаетесь по городу, то можно в блокноте отмечать встречающиеся марки машин. Можно отличать их по значкам, а можно по цветам - закрасить несколько квадратиков в блокноте (красный, черный, синий и пр.) и палочками отмечать встретившиеся, потом считать каких машин было больше.

* Рисовать план-маршрут. Ребенок начинает вести линию с момента как вы тронулись и соответственно поворачивает то вправо, то влево и т.д. когда машина поворачивает. Затем можно считать сколько раз вы повернули направо,сколько налево, сколько развернулись, обсудить как ехать обратно (там где поворачивали налево,теперь нужно направо и пр.)

* Считать любые предметы по дороге и отмечать в блокноте (светофоры, дома высокие, низкие, тетенек в желтых сапогах и пр.)

* Попросить ребенка зарисовать любой увиденный им объект, который ему понравился и не говорить вам. После того как малыш нарисует, мама задает наводящие вопросы, пытаясь угадать, что же это за предмет.

* Наклейки. У нас много остается различных наклеек, вот в дороге им самое место. Пусть ребенок клеит их в блокнот и дорисовывает карандашами рисунок, сюжет, сочиняет сказки.

Мини-игрушки

Такого добра в каждом доме навалом. Это игрушки из киндеров, игрушки на присосках и прочие мелкие прелестные создания. В машине это обретает новое звучание, почему-то мои дети с легкостью придумывают с ними игры.

Вот пара игр с игрушками

* Дополнительно понадобится непрозрачный пакет, куда кладутся игрушки. Пакет - это сумка почтальона, из нее по очереди достаем посылки-игрушки и подробно их описываем, указывая также от кого пришла эта посылка и почему. Отличная игра на развитие речи.

* Из того же пакетика достаем игрушки и рассказываем про них рассказ, так чтобы в нем были использованы все игрушки.

Например: "Жил-был черепашка-ниндзя, был он очень зеленым, сильным и умным и однажды он встретил пингвина, пингвин был черным, скользким и грустным, и пошли они вместе на северный полюс. Но черепашка очень боялся замерзнуть, а потому надел на себя носорога. Носорог этому факту обрадовался не очень, но делать нечего ...."

Порой получается белиберда, но очень веселая, мы ставили условия в таких историях. Например - доставать нового героя только когда про имеющегося героя уже сказали 4 слова, т.е. через каждые 4 слова достаем нового и "привязываем" его к имеющемуся.

Плетенки

В "Фикс Прайсе" появились в продаже вот эти потрясающие трубочки, способные также занять детей.

Дочь плетет из них косички - браслеты, ожерелья, завязывая на ручке двери. Сын вяжет настоящие морские узлы. Интересно не только завязывать, но и развязывать, распутывать, если к примеру в них запутать мини игрушки. Тёме очень нравится притворяться человеком-пауком, который "ловит" злодеев в свою паутину (запутать игрушки) и "спасает" мирных жителей (распутывать игрушки).

В обложках от прочитанных творческих книжек наделали дырок с помощью дырокола и по пути также играем с ними, как с шнуровкой.

Игры с магнитами

Мы для себя открыли, что очень удобно играть прямо в металлических противнях. И магниты на них отлично держатся, и рисовать мелками можно.

Речевые игры

Это самая обширная группа игр, т.к. когда ты сама за рулем не сильно разбежишься в совместной игре, но рот свободен почти всегда. Именно поэтому мы время, проведенное в машине, преимущественно тратим на разговоры и речевые игры.

«Вы поедете на бал?»

Помните эту известную словесную игру? Правила просты : "да" и "нет" не говорить и "черное", "белое" не надевать. Задача ведущего спровоцировать игроков на эти ответы, а задача игроков заменять слова, продержаться как можно дольше. Вопросы ведущего:

- вы поедете на бал?

- а вы поедете, конечно же в карете? да?

- платье, у вас, наверное, будет пышное, ведь правда?

- а туфли черные?

- скакуны, которые будут запряжены, обязательно будут белыми?

ну и пр.

«Назови ласково»

Мама называет предмет, а дети должны назвать этот предмет ласково.

«Скажи наоборот»

Мама называет слово, а дети должны назвать слова, противоположные по смыслу: большой - маленький, добрый - злой, умный - глупый, твердый - мягкий, черное - белое, зима - лето, день - ночь и т.д.

«Назови три слова»

Нужно, хлопая в ладошки, давать с каждым хлопком три слова-ответа, не замедляясь.

Что можно купить? (платье, костюм, брюки)

Что можно варить? Что можно читать? Чем можно рисовать? Что может летать? Что может плавать? Что (кто) может скакать? И т.д.

«Зоопарк»

Дополнительно: стикеры с клейкой полосой

Детям клеится на лоб стикер с изображением животного. Каждый должен отгадать какое животное он, задавая вопросы:

1. Большой, маленький?;

2. Хищник, травоядный?

3. Дикое,домашнее? И т.д.

«Придумай рифму»

Нужно придумать рифму для следующих слов и словосочетаний: полосатая пижама, дождь, подоконник, стакан воды, роса, старая бабушка, чашка, лейка, чайка, матрос, локон, чай с малиной, дверь чердак.

Победитель тот, кто придумает большее число рифм.

«История наоборот»

Мама определяет тему рассказа (она должна быть одна для всех), например, «Как я провел день». Смысл игры в том, чтобы рассказать свою историю наоборот, т.е. начиная с последнего предложения и заканчивая первым.

«Что бывает. Какое бывает»

"Мягким может быть хлеб, а еще подушка, а еще мягким может быть…" и подождите, пока ребенок придумает свой вариант (хотя бы один). Если малыш не продолжает вашу фразу, закончите ее сами и предложите аналогичную - с еще одним признаком: любым другим или противоположным по значению, если это возможно (в данном случае: твердым бывает…)..

Или наоборот:

"Мячик может быть большим или маленьким, красным, зеленым или желтым, резиновым или пластмассовым. А еще… " и так далее о других предметах или живых существах.

"А может мячик быть одновременно желтым и зеленым? А одновременно мягким и жестким? Или одновременно большим и маленьким?"

Или так:

Что бывает круглое?

Что бывает острое?

Что бывает жидкое?

Что бывает длинное?

Что бывает пушистое?

Что бывает твердое?

Что бывает квадратное?

Что бывает ароматное?

Что бывает синее? И так далее…

«Один – много»

Мама для примера дает несколько законченных заданий, потом делает паузу там, где ждет ответа от ребенка.

"Стол - столы, сковородка - сковородки, кот - коты, сын - сыновья, дом - …., рот - … и так далее".

Вариант: "Стол - много столов, нос - много носов, дочь - много дочерей, …"

«Кто кем был или что чем было»

Детям задаются вопросы: кем или чем раньше был цыплёнок (яйцом), лошадь (жеребёнком), лягушка (головастиком), бабочка (гусеницей), ботинки (кожей), рубашка (тканью), рыба (икринкой), шкаф (доской), хлеб (мукой), велосипед (железом), свитер (шерстью) и т.д.?

«Волшебное слово»

Сначала следует договориться, какие же слова считать «волшебными». «Волшебными» можно считать слова на букву «М» или на любую другую букву (тогда игра будет одновременно развивать фонематический слух ребенка), а можно - обозначающие птиц, домашних животных и т.п. Мама рассказывает историю или произносит подряд любые слова. При произнесении «волшебных слов» ребенок должен подать сигнал: хлопнуть в ладоши.

«Сказка на новый лад»

Мама рассказывает известную старую сказку, заменяя старинные вещи - современными. Пусть вместо кареты будет лимузин, а вместо дремучего леса - мегаполис. Мама рассказывает, а дети угадывают, что за сказка зашифрована.

«Свари суп и компот»

Один игрок будет "варить" суп (называть овощи), а другой - "компот" (называть фрукты). Говорят по очереди.

Выигрывает тот, кто назвал больше слов.

«Кто что делает»

Мама начинает фразу, дети заканчивают.

Начало может быть таким:

Солнышко - светит, сияет, греет, а еще….

Чайник - свистит, кипит, …

Машина - едет, гудит, светит, …

Снег - идет, тает, …

Кошка - бегает, ходит, пьет, спит, …

Или много предметов на одно действие:

Светит - солнышко, лампа, фонарь, фара, а еще …

Едет - машина, поезд, велосипед, …

Тает - мороженое, лед, …

«Любопытный»

Мама (она же «любопытная») обращается ко всем играющим поочередно с вопросами: кто? с кем? зачем? откуда и т. д. Играющие должны давать ему ответы с любой заданной буквы.

Например, объявлено, что надо отвечать только с буквы «П»: «Кто? - Путник. - Когда? - Позавчера. - С кем? - С попугаем. - Откуда? - С палубы».

«Кому что нужно»

Взрослый называет человека или животное, а ребенок в ответ называет, какой предмет (или предметы - можно поставить условие - до тех или до пяти предметов) ему может понадобиться.

парикмахер - ножницы, расческа,

почтальон - сумка,

учитель - указка, учебники,

продавец - весы, касса,

муравей - палочки, листики,

пчела - пыльца, нектар,

птица - веточки, пух (для гнезда), и так далее.

Уровень сложности заданий определяется уровнем знаний ребенка.

Усложнение игры - не только назвать предмет, но и сказать, зачем он нужен. Например, ножницы, чтобы подстригать, весы, чтобы взвешивать покупки и так далее.

«Сочини сказку о предмете»

Мама или игроки выбирают любой предмет и пытаются сочинить вместе сказку о приключениях данного предмета. Можно сочинять сказку всем вместе, а можно по предложениям: первое предложение сочиняет первый игрок, второе - второй и так далее.

«Кто вы мне и кто вам я, если вы - моя семья?»

Эта игра обучает детей родственным отношениям, употреблять слова, обозначающие родство и родственников.

Мама задает вопрос, на который ребенок должен ответить. Примерные вопросы:

* Кем ты доводишься маме и папе?

* Кто ты для бабушки и дедушки?

* У тебя сестра или брат?

* Назови двоюродных братьев и сестер.

* Кем являются для тебя родители твоих двоюродных братьев и сестер?

* А ты кто для них?

«Чьи хвосты, рога и ноги?»

Попросите ребенка ответить на вопросы со словом "чей?, чья? чьё? чьи?". Если ребенок говорит неправильно, просто повторите правильный вариант, не заостряя на этом внимание.

Чей хвост у...

- белки? (беличий)

- собаки? (собачий)

- лисы? (лисий)

- воробья? (воробьиный)

- петуха? (петушиный)

Чьи уши у...

- медведя? (медвежьи)

- обезьяны (обезьяньи)

- кошки (кошачьи)

- козы (козьи)

- лошади (лошадиные)

Чья нога у....? Чьи рога у ....? Чьё сердце у...? и т.д.

Для поддержания интереса можно рисовать животных или показывать картинки.

«Игра в фамилии»

Придумайте ребенку (себе или кому-то еще) прозвища, по типу фамилии в зависимости от того, что он делал (что ел, во что играл) сегодня.

Пусть малыш будет "Машинкин", потому что играл весь день с машинкой. "Колбаскин", потому что ел колбаску. А папа пусть будет "Смотрелкин" или "Лежалкин", потому что лежал у телевизора, бабушка "Вязалкина".

Скорее всего игра развеселит ребенка и он с удовольствием придумает множество других прозвищ-фамилий для себя и всех окружающих.

Если малыш затрудняется помогите ему, называя действие, а он пусть выдумывает фамилию.

- Сегодня мы гуляли на улице, значит мы были...

- "Гулялкины!"

«Он-она-оно-они»

Мама называет существительное, а ребенок должен ответить местоимением.

Машина - она;

Потолок - он;

Ножницы- они;

Небо - оно.

и т.д.

«Что снаружи, что внутри?»

Мама называет пару предметов, а ребенок говорит, что может быть снаружи, а что - внутри. Дом - шкаф; книга - шкаф; сумка - кошелек; кошелек-деньги; кастрюля - каша; аквариум - рыбы; будка - собака; нора - лиса.

Затем поменяйтесь ролями - пусть ребенок загадывает пары слов.

«Кто это делает?»

Мама называет глагол, а ребенок, возвращая, называет существительное, подходящее к названному глаголу.

Мама:

- Идет.

Дети:

- Человек, животное, поезд, пароход, дождь, снег, град, время, дорога.

- Бежит (Человек, животное, ручей, время);

- Летит (Птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, комар, самолет, вертолет, ракета, спутник, время, телеграмма);

- Плывет (Рыба, кит, дельфин, лебедь, лодка, корабль, человек, облако).

«Договори правильно»

Предложите детям изменить форму слова и договорить предложение, выделяя ударный звук.

Собака лает. Собаки ... лАют.

Рыба плывет. Рыбы ... плывУт.

Дождь идет. Дожди ... идУт.

Звезда сияет. Звезды ...сияЮт.

Змея ползет. Змеи ...ползУт.

Река течет. Реки ... текУт.

Мышь пищит. Мыши ... пищАт.

Стрекоза летит. Стрекозы ...летЯт.

Дерево растет. Деревья ...растут.

Ветер дует. Ветры ... дУют.

«Исправь меня»

Мама говорит с ошибками, а дети ее должны исправить. Например:

- Я иду по вода.

- Заяц спит над снегом.

- Цветы стоят на вазе.

- Мальчик вышел за дома.

- Дождик идет под лесом.

- Рыбы плавают к реке.

- Девочка съела два тарелки каши.

- В магазине продают много хлеб.

- У коты пушистые усы.

- Курица зовет своих цыплятов.

На сегодня все. Удачных вам поездок!