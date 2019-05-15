Что взять в поездку на море с малышом. Список вещей
Собираетесь ехать в отпуск на море с грудничком? Стоите перед трудным выбором, что взять с собой из вещей для ребёнка до года? Какие лекарства, документы, косметика для ухода могут понадобиться? Все мамы в голос утверждают, что самое главное - взять с собой коляску-трость! А все остальное - по списку)))
Мы приготовили для вас удобный список, который вы можете скачать и распечатать! А также - несколько полезных материалов.
Чтобы сохранить к себе список вещей, удерживайте палец на изображении (для мобильных устройств) или кликните по избражению правой кнопкой мыши.
