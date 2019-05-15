Что взять в поездку на море с малышом. Список вещей

Собираетесь ехать в отпуск на море с грудничком? Стоите перед трудным выбором, что взять с собой из вещей для ребёнка до года? Какие лекарства, документы, косметика для ухода могут понадобиться? Все мамы в голос утверждают, что самое главное - взять с собой коляску-трость! А все остальное - по списку)))

Мы приготовили для вас удобный список, который вы можете скачать и распечатать! А также - несколько полезных материалов.

Чтобы сохранить к себе список вещей, удерживайте палец на изображении (для мобильных устройств) или кликните по избражению правой кнопкой мыши.

Безопасное лето для детей: советы родителям Пора отпусков, походов с детьми в лес или горы, поездок на море или дачу, в деревню к бабушке и дедушке. Однако летний отдых таит в себе не только радости, но и реальные опасности. Как же безопасно запастись здоровьем детворе и взрослым на целый год? Читать дальше

Летние средства защиты от солнца и насекомых для малышей За малышом глаз да глаз нужен, но не всегда родители способны на ежеминутный контроль. Что делать, если мордашка на солнце обгорела, или укусила мошка? Читайте инструкцию! Читать дальше

Лекарства в дорогу Подготовьте с собой самые необходимые лекарственные средства, чтобы быть спокойным за здоровье своего ребенка в дороге! Удачного вам путешествия! Читать дальше