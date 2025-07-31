Токсикоз: что нужно знать беременным

В этой статье рассмотрим вопросы, касающиеся токсикоза, а также советы, как с ним бороться: какие могут быть признаки и степень токсикоза, методы лечения и профилактики.

Ранний токсикоз — это патологическое состояние, возникающее во время и в связи с беременностью. Наличие токсикоза не зависит от пола плода.

Причины возникновения токсикоза

Теорий возникновения раннего токсикоза существует много. Основная — это теория, что таким образом организм матери отвечает на появление «чужеродного» тела внутри него, возникает реакция по типу иммунной.

Впоследствии организм привыкает к наличию плодного яйца, поэтому наиболее выражен токсикоз в первом триместре беременности. Кроме того, при беременности должны интенсивнее работать все органы и системы, изменяется гормональная регуляция, обмен веществ. Организм матери может не сразу приспособиться к своему новому положению, и следствием этого является ранний токсикоз.

Некоторые считают, что наличие токсикоза при беременности является обязательным. Однако, это не так. Идеальная беременность протекает без него. Токсикоз — это признак того, что организм матери не успевает адаптироваться к потребностям растущего плода.

У женщин с хроническими заболеваниями токсикоз бывает чаще. Также факторами риска являются повышенная эмоциональность, курение, употребление алкоголя.

Когда начинается и как проявляется токсикоз

Ранний токсикоз обычно бывает в первые 12 недель беременности, но в некоторых случаях он может беспокоить женщину до 16, а иногда даже до 20 недель. Токсикоз чаще всего проявляется плохим самочувствием, тошнотой и рвотой, у некоторых обильное слюнотечение (может выделяться до 1,5 л слюны в сутки).

Вследствие рвоты и слюнотечения может наступить обезвоживание организма, которое проявляется сухостью кожи и слизистых, повышением температуры тела, снижением артериального давления и учащением пульса.

Выделяют 3 степени рвоты беременных:

1. Легкая степень. Общее состояние остается удовлетворительным, частота рвоты не более 3–4 раз в сутки, потеря массы тела не превышает 2 кг. Влажность кожи и слизистых остается нормальной. Анализы крови и мочи остаются нормальными. Лечение проводится амбулаторно.

2. Средняя степень тяжести. Рвота от 5 до 10 раз в сутки, потеря массы тела превышает 2 кг в неделю. Может быть небольшое повышение температуры тела. Нередко наблюдается запор. При исследовании мочи выявляется положительная реакция на ацетон. Лечение проходит на дневном стационаре или женщину госпитализирует.

3. Тяжелая степень. Рвота более 10 раз в сутки. Ночью рвота продолжается, из-за чего нарушается сон. Отмечается выраженное похудание. Снижается артериальное давление. Состояние тяжелое, заторможенное. В анализе мочи — положительная реакция на ацетон, может быть белок. В анализе крови повышается содержание билирубина и креатинина, снижается количество белка.

В этом случае необходима госпитализация. При чрезмерной рвоте (более 20 раз в сутки несколько дней подряд) в некоторых случаях ставится вопрос о прерывании беременности.

Слюнотечение может сопровождать рвоту, реже возникает как самостоятельное заболевание. Обильное слюнотечение приводит к обезвоживанию, также оно отрицательно влияет на психику женщины.

Также существуют редкие формы раннего токсикоза: остеомаляция (размягчение костей) беременных, острая желтая атрофия печени (в результате быстро начинают погибать клетки печени, печень уменьшается в размерах), тетания беременных (судороги мышц верхних и нижних конечностей).

В этих случаях необходимо прерывание беременности. Еще раз хочу подчеркнуть: встречаются крайне редко!

Лечение токсикоза

При легкой степени токсикоза обходятся без медикаментозных средств. Необходима коррекция питания. Кроме того, беременной женщине нужно избегать наличия сильных запахов: не рекомендуется пользоваться духами (если необходим дезодорант, то выбрать без запаха), находиться в помещении, где идет ремонт, следует избегать пассивного курения (а уже тем более курить самой). Духота в помещении также усиливает тошноту, поэтому его нужно периодически проветривать.

На голодный желудок тошнота сильнее, поэтому он не должен быть пустым. Можно держать на тумбочке возле кровати несладкое печенье или сухарики, чтобы перекусить до завтрака, не вставая с постели. Можно даже перекусывать ночью, если вы проснетесь, так как по некоторым данным токсикоз обостряется утром из-за того, что за ночь снижается уровень сахара в крови. Проснувшись, не вставайте сразу же, полежите еще минут 20, потом поднимайтесь плавно, резко не соскакивайте с кровати.

Пищу лучше принимать маленькими порциями, каждые 2–3 часа. Еда должна быть вареная или приготовленная на пару, жареного следует избегать. Можно употреблять в пищу детское питание, так как оно лучше усваивается. На завтрак лучше выбирать холодную еду, потому что она меньше пахнет. Многих спасают сухарики, только их нужно готовить самим, потому что в сухариках заводского производства добавлены различные ароматизаторы, которые только усилят тошноту. После еды не делать резких движений и не наклоняться.

Важно прислушиваться к своему организму, так как то, что вы на самом деле хотите съесть в данный момент, вам не навредит, даже если это какая-то «вредная» пища.

Хорошо снимает тошноту вкус и запах лимона. Рекомендуется посасывать ломтик лимона, когда возникает приступ тошноты. Хорошо принимать душ, используя гели для душа с запахом лимона. Эффективным средством также является имбирь. Его надо добавлять в чай или просто жевать.

Успокаивающее действие на пищеварительную систему оказывают продукты с мятой (например, чай с мятой). Можно жевать мятную жвачку. Однако на более поздних сроках мята может вызывать изжогу.

Тошноту можно преодолеть, посасывая леденцы. Многим очень помогает сосание кусочков льда или замороженного фруктового сока (лучше цитрусового).

Нужно достаточно много пить, чтобы избежать обезвоживания. Для восстановления водно-солевого баланса в организме полезна минеральная вода. Также можно пить воду с лимоном или некрепкий зеленый чай. Пить нужно часто, но небольшими порциями. Это очень важно, так как обезвоживание оказывает отрицательное влияние на плод, поскольку резко уменьшается приток питательных веществ.

Не забывайте принимать витамины для беременных. Они не только обеспечивают вас и малыша необходимыми веществами, но и облегчают тошноту. Витамины лучше усваиваются днем или вечером. Некоторым беременным уменьшить симптомы токсикоза помогают пивные дрожжи.

Необходимо высыпаться, беременным рекомендуется ночной сон не менее 9–10 часов. После работы тоже нужно минут 30–40 полежать.

Токсикоз может усиливаться из-за возбуждения центральной нервной системы, поэтому для беременной женщины очень важно быть спокойной, не волноваться. Кроме того, существует закономерность, что чем больше вы думаете о токсикозе, тем сильнее тошнота. Успокоить свой организм помогает настойка пустырника.

Хорошо помогают лекарственные растения — мята перечная, трава валерианы, календула, тысячелистник. Можно приготовить «лекарство» от токсикоза, взяв по 1 чайной ложке этих растений и залив 250 мл кипятка. Выпить в 3–4 приема в течение дня.

Если, несмотря на выполнение всех рекомендаций, тошнота и рвота продолжаются, необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил лекарственные препараты или направил на дневной стационар, а в тяжелых случаях госпитализировал.

Для уменьшения тошноты и рвоты используется препарат церукал. Он выпускается как в ампулах для уколов, так и в таблетках. Дозировка определяется в зависимости от тяжести состояния.

При раннем токсикозе применяются гепатопротекторы. Например, хофитол (препарат растительного происхождения) по 2 таблетки 3 раза и сутки или эссенциале по 2 капсулы 2–3 раза в день во время еды.

В стационаре проводится также инфузионная терапия (капельницы), прежде всего растворами глюкозы, чтобы вывести из организма вредные продукты обмена, которые вызывают тошноту, и восполнить недостаток жидкости.

Хороший эффект дает физиотерапия: электросон, 6–8 сеансов. Также применяется электрофорез с витамином В1.

Об эффективности проводимой терапии судят по улучшению самочувствия, прибавке массы тела, нормализации анализов крови и мочи.

К сожалению, лечение не всегда полностью избавляет женщину от симптомов токсикоза, но оно помогает организму адаптироваться к беременности. У большинства женщин токсикоз проходит после 12 недель.

Интересно прочитать: «Причуды» беременных: пристальный взгляд на «смешные» проблемы Эмоциональное состояние и поведение будущей мамы неподвластно осмыслению «небеременного» разума.

Профилактика токсикоза

Беременной женщине необходимо обеспечить эмоциональный покой. Нужно с пониманием отнестись к новым пищевым пристрастиям женщины, понять, что это не просто капризы. Также нужно помочь ей избегать неприятных резких запахов.

Часто приступ тошноты может спровоцировать езда в транспорте, особенно в общественном. Поэтому если вам нужно проехать всего 2–3 остановки, то лучше пройдитесь пешком. Тем более, что беременным полезно много гулять.

Если есть возможность, постарайтесь на недельку-другую выбраться на свежий воздух, например, на дачу. Особенно в теплое время года.

Большое значение имеет лечение начальных (легких) проявлений токсикоза, что дает возможность предупредить развитие более тяжелых форм заболевания.

Некоторых женщин так мучает токсикоз, что они начинают сомневаться, а стоит ли рождение малыша всех этих мучений. Гоните от себя подобные мысли! Самое главное — это, несмотря на временные трудности помнить о ребенке, который находится в животике, и постараться чтобы он все равно чувствовал, что он самый желанный.