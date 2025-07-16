Форум
Виктория Мкртчян
Беременность

Выплаты 2025 и пособия беременным женщинам

Беременным и молодым мамам в 2025 году положены несколько видов пособий. Условия их назначения отличаются в зависимости от уровня дохода семьи и наличия официального трудоустройства.

Декларируя повышение рождаемости как один из главных приоритетов государства, российские власти увеличивают пособия и выплаты беременным женщинам и молодым матерям. В 2025 году размер пособий для матерей и детей увеличился, а правила их назначения изменились.

Давайте разберемся как получить максимум возможного в 2025 году. В этом материале поговорим о выплатах и пособиях беременным женщинам. В следующем - обо всех выплатах и пособиях молодым родителям.

Беременным женщинам в 2025 году положены:

  • Единое пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках (до 12 недель). Назначается малообеспеченным семьям.
  • Пособие по беременности и родам для трудоустроенных женщин.

После рождения ребенка в 2025 году выплачивается:

  • Единовременная выплата при рождении ребенка. Положена всем, независимо от уровня дохода и трудоустройства.
  • Ежемесячные выплаты на ребенка до 1,5 лет для официально трудоустроенных родителей.
  • Материнский капитал.
  • Ежемесячная выплата из материнского капитала для семей с низким уровнем дохода.
  • Единоразовая выплата многодетным семьям на погашение ипотеки.
  • Ежемесячное пособие для детей до 17 лет. Назначается малообеспеченным семьям
  • Дополнительные региональные меры поддержки

Единое пособие беременным 2025

Ежемесячное пособие при ранней постановке на учет могут получить беременные женщины, если у них низкий уровень дохода. Для этого необходимо встать на учет в женской консультации до 12 недель беременности.

При этом среднедушевой доход каждого члена семьи не должен превышать прожиточного минимума (в Свердловской области - 17 556 рублей), а список имущества семьи укладывается в лимиты (одна квартира, где на каждого члена семьи приходится до 24 кв.м или частный дом, где жилплощадь не превышает 40 кв. м. на человека).

Пособие выплатят и в том случае, если все члены семьи не работают и имеют уважительную причину для отсутствия дохода. 

Женщина может получить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Это зависит от того, какой суммы не хватает семье до прожиточного минимума. Размер пособия в Свердловской области таким образом составляет от 9 568 до 19 136 рублей в месяц.

Выплата пособия начинается не ранее, чем после 6 недель беременности.

Для этого достаточно подать заявление на портале Госуслуг или лично обратиться в Фонд социального страхования (контакт-центр: 8-800-100-00-01).

Пособие по беременности и родам 2025

Работающие женщины могут получать пособие по беременности и родам на протяжении 140 дней. При этом срок выхода в декрет никак не регламентирован. Отсчет декрета может начаться и за неделю до родов.

Уходить в него за 70 дней до рождения ребенка не обязательно. Выбор остается за женщиной, но пособие выплатят только за отпускные дни.

Срок может быть увеличен, если у женщины возникли осложнения (до 156 дней) или беременность многоплодная (до 194 дней).

Такое пособие назначается работающим по трудовому договору, проходящим военную службу по контракту, а также предпринимателям, имеющим статус ИП.

Безработные могут получить пособие, если они уволены в результате ликвидации организации менее года назад и встали на учет в службу занятости.

Пособие рассчитывается исходя из количества дней декретного отпуска и среднего заработка за последние два года. Размер пособия в 2025 году (минимум – максимум): одноплодная беременность - 103 285 - 794 355 рублей, осложненные роды — 115 089 - 885 139 рублей, многоплодная беременность — 143 123 - 1 100 750 рублей.

Чтобы узнать размер пособия, нужно рассчитать средний дневной заработок за последние два года и умножить на количество дней декретного отпуска. При этом в расчете не учитываются дни, когда женщина была на больничном или в предыдущем отпуске по уходу за ребенком.

Максимальный и минимальный размер пособия ограничен законодательно. Минимум рассчитывается на основе МРОТ. Его получат женщины, чей стаж меньше 6 месяцев, либо средний доход за два года меньше нижней границы.

Также МРОТ используют для расчета выплат ИП, адвокатам, нотариусам и тем, кто делает налоговые взносы добровольно.

Выплаты беременным студенткам в 2025 году

Осуществляются по той же схеме, что и неработающим или малообеспеченным женщинам. Они также получают ежемесячно сумму, равную прожиточному минимуму в регионе. Норма введена недавно, раньше студентки получали выплаты исходя из суммы стипендии. Однако на такое пособие могут рассчитывать только те женщины, которые учатся в ВУЗах и колледжах очно.  

Для получения пособия

Необходимо оформить больничный лист в женской консультации и передать его работодателю вместе с заявлением о назначении пособия в свободной форме. Также может потребоваться справка о зарплате по форме 182н (если меняли работу в течение двух последних лет) или заявление о замене лет в расчетном периоде (если в предыдущие два года женщина была в декрете).

Обсуждение на форуме

3
Django
19.07.25, 04:59

U-mama.ru: Ежемесячные выплаты на ребенка до 1,5 лет для официально трудоустроенных родителей.

Положены не только им, на сайте Соцфонда есть перечень.
sfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/care

U-mama.ru: Ежемесячная выплата из материнского капитала для семей с низким уровнем дохода.

На детей до того, как им исполнится 3 года.

U-mama.ru: Единоразовая выплата многодетным семьям на погашение ипотеки.

При условии, если третий или последующий ребёнок появился не ранее 2019 года.

U-mama.ru: список имущества семьи укладывается в лимиты (одна квартира, где на каждого члена семьи приходится до 24 кв.м или частный дом, где жилплощадь не превышает 40 кв. м. на человека)

Эти лимиты актуальны, когда у членов семьи в собственности две и более квартиры или два и более дома. А если одна квартира или дом, то они могут быть любой площади. Ну, и потом список имущества обширен. Те же автомобили не упомянули, например. Вся информация о том, как оценивается нуждаемость семьи есть на сайте sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/ocenka/

U-mama.ru: или лично обратиться в Фонд социального страхования

Ничего, что ФСС давно ликвидирован, также как ПФР? С 2023 года их объединили в Социальный фонд России. Кроме того, подать заявление на единое пособие можно в офисах МФЦ.

mandarinka00
19.07.25, 23:55

Django:
Не работающие, считаются оба родителя или кто работает может оформить на себя?

Django
20.07.25, 10:45

mandarinka00:

Если один из родителей трудоустроен, то он может оформить пособие по уходу до 1,5 лет. При этом необязательно уходить в отпуск, будет продолжать получать зарплату в полном объёме + ежемесячно 40% от среднего заработка за два предыдущих года.

Беременность
