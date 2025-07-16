Выплаты 2025 и пособия беременным женщинам
Декларируя повышение рождаемости как один из главных приоритетов государства, российские власти увеличивают пособия и выплаты беременным женщинам и молодым матерям. В 2025 году размер пособий для матерей и детей увеличился, а правила их назначения изменились.
Давайте разберемся как получить максимум возможного в 2025 году. В этом материале поговорим о выплатах и пособиях беременным женщинам. В следующем - обо всех выплатах и пособиях молодым родителям.
Беременным женщинам в 2025 году положены:
- Единое пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках (до 12 недель). Назначается малообеспеченным семьям.
- Пособие по беременности и родам для трудоустроенных женщин.
После рождения ребенка в 2025 году выплачивается:
- Единовременная выплата при рождении ребенка. Положена всем, независимо от уровня дохода и трудоустройства.
- Ежемесячные выплаты на ребенка до 1,5 лет для официально трудоустроенных родителей.
- Материнский капитал.
- Ежемесячная выплата из материнского капитала для семей с низким уровнем дохода.
- Единоразовая выплата многодетным семьям на погашение ипотеки.
- Ежемесячное пособие для детей до 17 лет. Назначается малообеспеченным семьям
- Дополнительные региональные меры поддержки
Единое пособие беременным 2025
Ежемесячное пособие при ранней постановке на учет могут получить беременные женщины, если у них низкий уровень дохода. Для этого необходимо встать на учет в женской консультации до 12 недель беременности.
При этом среднедушевой доход каждого члена семьи не должен превышать прожиточного минимума (в Свердловской области - 17 556 рублей), а список имущества семьи укладывается в лимиты (одна квартира, где на каждого члена семьи приходится до 24 кв.м или частный дом, где жилплощадь не превышает 40 кв. м. на человека).
Пособие выплатят и в том случае, если все члены семьи не работают и имеют уважительную причину для отсутствия дохода.
Женщина может получить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Это зависит от того, какой суммы не хватает семье до прожиточного минимума. Размер пособия в Свердловской области таким образом составляет от 9 568 до 19 136 рублей в месяц.
Выплата пособия начинается не ранее, чем после 6 недель беременности.
Для этого достаточно подать заявление на портале Госуслуг или лично обратиться в Фонд социального страхования (контакт-центр: 8-800-100-00-01).
Пособие по беременности и родам 2025
Работающие женщины могут получать пособие по беременности и родам на протяжении 140 дней. При этом срок выхода в декрет никак не регламентирован. Отсчет декрета может начаться и за неделю до родов.
Уходить в него за 70 дней до рождения ребенка не обязательно. Выбор остается за женщиной, но пособие выплатят только за отпускные дни.
Срок может быть увеличен, если у женщины возникли осложнения (до 156 дней) или беременность многоплодная (до 194 дней).
Такое пособие назначается работающим по трудовому договору, проходящим военную службу по контракту, а также предпринимателям, имеющим статус ИП.
Безработные могут получить пособие, если они уволены в результате ликвидации организации менее года назад и встали на учет в службу занятости.
Пособие рассчитывается исходя из количества дней декретного отпуска и среднего заработка за последние два года. Размер пособия в 2025 году (минимум – максимум): одноплодная беременность - 103 285 - 794 355 рублей, осложненные роды — 115 089 - 885 139 рублей, многоплодная беременность — 143 123 - 1 100 750 рублей.
Чтобы узнать размер пособия, нужно рассчитать средний дневной заработок за последние два года и умножить на количество дней декретного отпуска. При этом в расчете не учитываются дни, когда женщина была на больничном или в предыдущем отпуске по уходу за ребенком.
Максимальный и минимальный размер пособия ограничен законодательно. Минимум рассчитывается на основе МРОТ. Его получат женщины, чей стаж меньше 6 месяцев, либо средний доход за два года меньше нижней границы.
Также МРОТ используют для расчета выплат ИП, адвокатам, нотариусам и тем, кто делает налоговые взносы добровольно.
Выплаты беременным студенткам в 2025 году
Осуществляются по той же схеме, что и неработающим или малообеспеченным женщинам. Они также получают ежемесячно сумму, равную прожиточному минимуму в регионе. Норма введена недавно, раньше студентки получали выплаты исходя из суммы стипендии. Однако на такое пособие могут рассчитывать только те женщины, которые учатся в ВУЗах и колледжах очно.
Для получения пособия
Необходимо оформить больничный лист в женской консультации и передать его работодателю вместе с заявлением о назначении пособия в свободной форме. Также может потребоваться справка о зарплате по форме 182н (если меняли работу в течение двух последних лет) или заявление о замене лет в расчетном периоде (если в предыдущие два года женщина была в декрете).
Положены не только им, на сайте Соцфонда есть перечень.
sfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/care
На детей до того, как им исполнится 3 года.
При условии, если третий или последующий ребёнок появился не ранее 2019 года.
Эти лимиты актуальны, когда у членов семьи в собственности две и более квартиры или два и более дома. А если одна квартира или дом, то они могут быть любой площади. Ну, и потом список имущества обширен. Те же автомобили не упомянули, например. Вся информация о том, как оценивается нуждаемость семьи есть на сайте sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/ocenka/
Ничего, что ФСС давно ликвидирован, также как ПФР? С 2023 года их объединили в Социальный фонд России. Кроме того, подать заявление на единое пособие можно в офисах МФЦ.
Если один из родителей трудоустроен, то он может оформить пособие по уходу до 1,5 лет. При этом необязательно уходить в отпуск, будет продолжать получать зарплату в полном объёме + ежемесячно 40% от среднего заработка за два предыдущих года.