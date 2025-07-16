Выплаты 2025 и пособия беременным женщинам

Декларируя повышение рождаемости как один из главных приоритетов государства, российские власти увеличивают пособия и выплаты беременным женщинам и молодым матерям. В 2025 году размер пособий для матерей и детей увеличился, а правила их назначения изменились.

Давайте разберемся как получить максимум возможного в 2025 году. В этом материале поговорим о выплатах и пособиях беременным женщинам. В следующем - обо всех выплатах и пособиях молодым родителям.

Беременным женщинам в 2025 году положены:

Единое пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках (до 12 недель). Назначается малообеспеченным семьям.

Пособие по беременности и родам для трудоустроенных женщин.

После рождения ребенка в 2025 году выплачивается:

Единовременная выплата при рождении ребенка. Положена всем, независимо от уровня дохода и трудоустройства.

Ежемесячные выплаты на ребенка до 1,5 лет для официально трудоустроенных родителей.

Материнский капитал.

Ежемесячная выплата из материнского капитала для семей с низким уровнем дохода.

Единоразовая выплата многодетным семьям на погашение ипотеки.

Ежемесячное пособие для детей до 17 лет. Назначается малообеспеченным семьям

Дополнительные региональные меры поддержки

Единое пособие беременным 2025

Ежемесячное пособие при ранней постановке на учет могут получить беременные женщины, если у них низкий уровень дохода. Для этого необходимо встать на учет в женской консультации до 12 недель беременности.

При этом среднедушевой доход каждого члена семьи не должен превышать прожиточного минимума (в Свердловской области - 17 556 рублей), а список имущества семьи укладывается в лимиты (одна квартира, где на каждого члена семьи приходится до 24 кв.м или частный дом, где жилплощадь не превышает 40 кв. м. на человека).

Пособие выплатят и в том случае, если все члены семьи не работают и имеют уважительную причину для отсутствия дохода.

Женщина может получить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Это зависит от того, какой суммы не хватает семье до прожиточного минимума. Размер пособия в Свердловской области таким образом составляет от 9 568 до 19 136 рублей в месяц.

Выплата пособия начинается не ранее, чем после 6 недель беременности.

Для этого достаточно подать заявление на портале Госуслуг или лично обратиться в Фонд социального страхования (контакт-центр: 8-800-100-00-01).

Пособие по беременности и родам 2025

Работающие женщины могут получать пособие по беременности и родам на протяжении 140 дней. При этом срок выхода в декрет никак не регламентирован. Отсчет декрета может начаться и за неделю до родов.

Уходить в него за 70 дней до рождения ребенка не обязательно. Выбор остается за женщиной, но пособие выплатят только за отпускные дни.

Срок может быть увеличен, если у женщины возникли осложнения (до 156 дней) или беременность многоплодная (до 194 дней).

Такое пособие назначается работающим по трудовому договору, проходящим военную службу по контракту, а также предпринимателям, имеющим статус ИП.

Безработные могут получить пособие, если они уволены в результате ликвидации организации менее года назад и встали на учет в службу занятости.

Пособие рассчитывается исходя из количества дней декретного отпуска и среднего заработка за последние два года. Размер пособия в 2025 году (минимум – максимум): одноплодная беременность - 103 285 - 794 355 рублей, осложненные роды — 115 089 - 885 139 рублей, многоплодная беременность — 143 123 - 1 100 750 рублей.

Чтобы узнать размер пособия, нужно рассчитать средний дневной заработок за последние два года и умножить на количество дней декретного отпуска. При этом в расчете не учитываются дни, когда женщина была на больничном или в предыдущем отпуске по уходу за ребенком.

Максимальный и минимальный размер пособия ограничен законодательно. Минимум рассчитывается на основе МРОТ. Его получат женщины, чей стаж меньше 6 месяцев, либо средний доход за два года меньше нижней границы.

Также МРОТ используют для расчета выплат ИП, адвокатам, нотариусам и тем, кто делает налоговые взносы добровольно.

Выплаты беременным студенткам в 2025 году

Осуществляются по той же схеме, что и неработающим или малообеспеченным женщинам. Они также получают ежемесячно сумму, равную прожиточному минимуму в регионе. Норма введена недавно, раньше студентки получали выплаты исходя из суммы стипендии. Однако на такое пособие могут рассчитывать только те женщины, которые учатся в ВУЗах и колледжах очно.

Для получения пособия

Необходимо оформить больничный лист в женской консультации и передать его работодателю вместе с заявлением о назначении пособия в свободной форме. Также может потребоваться справка о зарплате по форме 182н (если меняли работу в течение двух последних лет) или заявление о замене лет в расчетном периоде (если в предыдущие два года женщина была в декрете).