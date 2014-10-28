Ранняя беременность: плюсы и минусы

«Меньших лет, чем ты,

Становятся в Вероне матерями,

А я тебя и раньше родила».

(Леди Капулетти своей тринадцатилетней дочери Джульетте)

Парадоксально, но на протяжении многих веков ранние роды считались нормой, а сейчас нередко осуждаются обществом. Первая часть статьи: Ранняя беременность: проблемы и причины.

Кроме того, существуют определенные стереотипы. Например, если взрослая незамужняя женщина рожает ребеночка «для себя», взвесив свои возможности и силы, её никто не осуждает. Но если девочка-подросток в 13-14 лет забеременела, ее порицают, о ней злословят. И даже если она выходит замуж за юного отца, готового взять на себя ответственность, отношение взрослых к ситуации редко меняется. Скорее они задаются вопросом: разве подростки могут содержать семью!?

Между тем юная будущая мама нуждается в помощи, а не в упреках. Тем более, ничего ими уже не решить. Ведь ранняя беременность сопряжена с определенными рисками, но при этом она несет и некоторые положительные моменты.

Ранняя беременность: минусы

Наиболее часто подростковая беременность заканчивается хорошо как для юной мамы, так и для малыша.

Однако многое зависит от некоторых факторов: оказанной помощи, своевременности взятия на учет, наличия положительных эмоций и так далее. Ведь, по сути, беременная девочка-подросток, — внезапно повзрослевший ребенок, который встретился с проблемами, о существовании которых не подозревал.

Риски для здоровья юной мамы и малыша

Основные моменты, которые оказывают влияние на течение ранней беременности и родов:

Организм девочки-подростка не до конца сформирован , поэтому физически не готов к вынашиванию малыша.

, поэтому физически не готов к вынашиванию малыша. Во время беременности в несколько раз увеличивается нагрузка на сердце и сосуды, почки и печень. В результате может нарушиться их функция.

на сердце и сосуды, почки и печень. В результате может нарушиться их функция. Организм подростка находится в периоде интенсивного роста и развития, поэтому нуждается в повышенном поступлении извне питательных веществ. При наступлении беременности потребность в жирах, углеводах, белках, витаминах и минералах ещё больше увеличивается.

поэтому нуждается в повышенном поступлении извне питательных веществ. При наступлении беременности потребность в жирах, углеводах, белках, витаминах и минералах ещё больше увеличивается. В подростковом возрасте не установлен гормональный баланс, а также мышцы матки незрелые.

Причем, если беременность наступила до пятнадцатилетнего возраста, то имеются высокие риски как для здоровья будущей юной мамы, так и малыша. Когда беременность наступает после исполнения 15 лет, шансы избежать развития осложнений во время беременности и родить здорового ребенка значительно выше.

Чего можно ожидать?

1. При подростковой беременности, наступившей до 14 лет, высока вероятность развития внутриутробной гипотрофии у ребенка из-за недостатка поступления питательных веществ. То есть рождается слабый ребенок с недостаточностью веса и/или роста.

2. В силу физической неготовности к родам нередко у девочки-подростка кости таза узкие, поэтому она не может родить естественным путем. В результате приходится родоразрешать при помощи проведения операции кесарева сечения (подробнее Кесарево сечение: до, во время и после).

3. У девочек-подростков гораздо выше риск развития осложнений течения беременности, чем у более зрелых мам. У них чаще встречается выраженный токсикоз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты с развитием кровотечения, плацентарная недостаточность, угроза прерывания беременности, преждевременное излитие околоплодных вод.

4. По статистике частота преждевременных родов при подростковой беременности выше в 2,5 раза, нежели у женщин старше 20 лет.

5. Рождение детей с врожденными аномалиями развития у девочек-подростков на 11% выше, нежели у женщин старшей возрастной категории.

6. Искусственное прерывание беременности (медицинский аборт) — выход, на который в отчаянии нередко идут девочки-подростки по совету подруг или «добрых» людей. Между тем проведение этой медицинской манипуляции чревато негативными последствиями: развитие гормональных нарушений, формирование хронических заболеваний женской половой сферы и так далее. Кроме того, имеется высокий риск, что в будущем молодая женщина вообще не познает радость материнства.

7. У девочек-подростков, как правило, имеется небольшая настороженность в плане заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Поэтому у них нередко диагностируется трихомониаз, уреаплазмоз, микоплазмоз и другие инфекции. В результате усугубляется течение беременности.

8. У подростков имеется быстрая склонность к переутомлению, которая сама по себе может вызвать появление раздражительности, бессонницы, а также развитие легкого депрессивного состояния.

Однако можно свести к минимуму развитие осложнений во время беременности и родов, а также создать все условия для нормального развития плода. Поэтому необходима ранняя постановка на учет будущей юной мамы в женской консультации. Цели — своевременное проведение всех исследований, назначение при необходимости лечения, оказание психологической поддержки и так далее.

Кроме того, девочка-подросток должна рожать в специализированных центрах, чтобы ей была оказана своевременная помощь в случае развития осложнений (например, массивного кровотечения).

Трудности социальной адаптации

Ранняя беременность — серьезное испытание как для маленькой юной мамы, так и для её родителей. Поскольку наиболее часто ни один из них не готов к столь ранним и кардинальным изменениям в жизни.

Ведь следует решить, как быть с дальнейшим обучением, поскольку сочетать рождение ребенка и получение образования редко кому удается. Кроме того, необходимо разобраться с материально-жилищными вопросами: где будет жить молодая семья (если она образуется) после рождения ребенка, откуда будет пополняться семейный бюджет и так далее.

Но, к сожалению, не всегда юные мамы встречают понимание у близких людей. Поэтому по статистике они либо вообще не оканчивают школу, либо получают аттестат на два-три года позднее, чем сверстницы. Кроме того, многие из них не имеют возможности получить специальность, поэтому не могут реализовать себя в жизни, как профессионалы. В результате, как правило, они устраиваются на низкооплачиваемые вакансии. Поэтому с трудом в полной мере обеспечивают себя и своего ребенка всем необходимым.

Однако при поддержке родителей, молодого папы, учителей со всеми этими проблемами маленькие мамы справляются.

Психологические трудности

Нередко девочка-подросток, узнав о своей наступившей беременности, впадает в панику. Как правило, у неё появляется чувство вины, а также ей трудно принять сложившиеся обстоятельства.

Причем ситуация усугубляется в разы, если будущая юная мама остается без необходимой медицинской и психологической помощи. Либо она не может поделиться своими переживаниями с взрослыми, долго скрывая свою беременность. Кроме того, нередко молодой отец уходит в строну, перестав быть в глазах маленькой женщины «героем».

То есть вчерашний ребенок в одночасье становится взрослым, знакомясь с реалиями окружающего мира. И это ранит неокрепшую детскую психику, поскольку девочка-подросток осознает собственную уязвимость и беспомощность. В результате у будущей юной мамы из-за стресса нарушается работа иммунной системы и повышается тревожность. Это может негативно отразиться на развитии плода и самочувствии девочки-подростка.

Поэтому так важна поддержка родителей, которые уверят свое чадо в том, что будут находиться рядом и поддерживать, а все проблемы — решать сообща.

Ранняя беременность: плюсы

Пожалуй, самые первые и главные плюсы — физическое и психическое здоровье будущей юной мамы. Поскольку не секрет, что средний возраст развития многих хронических заболеваний в последнее время неумолимо понижается.

К примеру, средний возраст развития хронических заболеваний желудка и кишечника приходится на студенческие годы. Кроме того, патология женской половой сферы также «помолодела» в связи с ЗППП. Да и ряды больных с сердечнососудистыми заболеваниями ежегодно пополняются молодыми «новобранцами». Стало быть, при соблюдении врачебных предписаний у беременной маленькой женщины больше шансов выносить и родить здорового малыша, нежели у женщины в более зрелом возрасте.

Однако такая закономерность не касается врожденных хромосомных аномалий (например, синдрома Дауна). Если беременность наступает в возрасте от 18 до 20 лет, то риск их развития минимален. Когда девочка-подросток собирается стать матерью до 18 лет, то вероятность развития хромосомных аномалий высокая и приравнивается к показателям у женщин, рожающих после 40 лет.

Кроме того, юная мама, как правило, выносливее, чем, к примеру, более зрелая женщина после 35 лет. Поэтому у неё больше физической силы и энергии для ухода за малышом, да и бессонные ночи она переносит куда легче.

В психологическом плане имеется позитивный момент: девочки-подростки, в отличие от зрелых женщин, не занимаются беспочвенным «самоистязанием». Поскольку обычно не мучают себя вопросами: «Все ли в порядке с малышом?», «Смогу ли я стать хорошей мамой для крохи» и так далее. То есть депрессии и страхи в основном у них связанны с возможной негативной реакцией на рано наступившую беременность со стороны окружающих (родителей, учителей, одноклассников и так далее).

Кроме того, у юных мам более гибкая нервная система. Поэтому они быстрее приспосабливаются к новым людям и условиям проживания, а также легче переключаются с одного вида деятельности на другой. В результате при поддержке близких людей продолжают учебу, а в дальнейшем спокойнее выходят на работу, оставляя малыша на попечение няни, бабушки и так далее. Тогда как более зрелые мамы частенько «грешат» тем, что «зацикливаются» на ребенке.

Примечательно, что при ранних родах в будущем проблема «отцов и детей» возникает редко, поскольку разница в возрасте между родителями и ребенком небольшая. Поэтому они прекрасно понимают друг друга.

Куда бежать девочке-подростку?

Конечно, ранняя беременность для девочки-подростка — экстремальная ситуация. Хорошо, если будущая маленькая мама найдет понимание у родителей. Однако случается и так, что решение ей приходится принимать в одиночку.

Что делать?

При подозрении на наступление беременности необходимо обратиться к врачу. Поскольку ничего не «рассосется» самостоятельно. Однако бывает и так, что доктор отказывается от разговора в отсутствие мамы, либо начинает читать с порога нотации и стыдить. Поэтому необходимо искать другого доктора либо обратиться в кризисный центр, в котором работают по проблеме ранней беременности.

Хотя, конечно, без согласия родителей никто не решится на серьезные медицинские вмешательства, да и решение за девочку никто принимать не будет. Но хороший врач хотя бы выяснит ситуацию и поможет подготовиться юной будущей маме к нелегкому разговору с родителями. Кроме того, доктор посодействует в получении необходимой информации для принятия самостоятельного решения.

В случае подтверждения беременности, необходимо решать её судьбу комплексно. Для этого лучше выяснить мнение гинеколога, терапевта, генетика и психолога. Задача девочки — выслушать, а затем, взвесив все «за» и «против», принять решение. Однако сделать это весьма затруднительно. Поскольку, увы, к моменту наступления своей беременности девочка-подросток ещё в недостаточной степени научилась делать логически выводы. Нередко наступление беременности — веское тому доказательство.

Чего не следует делать?

Лучше из списка «экспертов» исключить людей, которые могут откровенно надавить в принятии решения: подруги, родственники и так далее. При этом абсолютно неважно, что они будут советовать: сохранить беременность либо избавиться от неё, создать новую ячейку общества или порвать с «негодяем». Ведь они не могут объективно со всех сторон оценить ситуацию. Именно поэтому решение, какое бы оно ни было сложное, девочка-подросток должна принимать самостоятельно.

Конечно, лучше всего, если будущая юная мама найдет понимание у родителей, которые помогут и будут рядом. В этом случае большая часть трудностей будет преодолена намного легче.

Ранняя беременность: профилактика

Зачастую, родители не замечают, как их маленькая дочка взрослеет в один миг, а игра в «дочки-матери» становится реальностью в раннем возрасте.

Между тем отложить радость материнства для своего любимого чада до более подходящего возраста в силах родителей. Для этого необходимо объяснить девочке к чему могут привести отношения с молодым человеком в доступной форме, рассказать о том, как можно защититься от наступления нежелательной беременности и так далее. Также важно дать понять дочери, что в случае непредвиденных обстоятельств она получит помощь, будет понята и не останется один на один со своей проблемой.

Кроме того, важно, чтобы школа участвовала в сексуальном воспитании подростков. К примеру, им должны рассказать о современных методах контрацепции, ЗППП, ранней половой жизни и её последствиях.

Как видите, проблема ранней беременности существует. Однако если девочка-подросток своевременно получит помощь и будет понята, то с большей вероятностью она легче справится со всеми проблемами и родит здорового малыша.

P.S. Пока писала статью, вспомнила свою историю: я познала радость материнства в 19 лет, будучи на первом курсе медицинского университета. Конечно, родить в 19 лет — не так уж и рано. Многие в этом возрасте идут на этот шаг вполне осознанно. Однако ни я, ни мои родители, ни будущий отец ребенка не были готовы к столь кардинальным изменениям в жизни.

Причем, узнав о своей беременности, я целых три месяца скрывала её от всех. Потом после долгих раздумий рассказала матери. Конечно, были слезы и недоумение, но в упрек я не услышала ни одного слова. Более того, родители нас поддержали и помогли. Благодаря им я окончила медицинский университет, даже не уйдя в академический отпуск. Сейчас моему сыну уже исполнилось 23 года.

Дорогие мамы, а у вас имеются свои истории о ранней беременности?

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

