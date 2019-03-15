Что делать, если появился запор при беременности: поговорим о причинах возникновения запора, типах стула, о том как избежать запоров с помощью питания и какие слабительные препараты можно беременным женщинам.

Беременность — постоянное ожидание. Новых ощущений, новых впечатлений, но, к сожалению, и новых проблем. Одна из таких ситуаций — ожидание стула.

Освобождение кишечника от продуктов переработки пищи — одна из самых интимных процедур в жизни человека. И происходить она должна достаточно регулярно. Нормальной считается частота стула от 3 раз в сутки до 3-х раз в неделю. Для каждого человека норма сугубо индивидуальна.

Кроме того, освобождение кишечника должно происходить без напряжения, боли и дискомфорта. Профессор Мейерс Хейтон из университета Бристоля разработал специальную шкалу, которая помогает пациентам и врачам однозначно понимать друг друга. Идеальным считается стул 3 и 4 типа. Для запоров более характерны 1 и 2 типы стула.

Причины возникновения запоров

Запор — одна из самых частых проблем во время беременности и в послеродовом периоде. С ней, в той или иной степени, сталкиваются более половины женщин, ждущих или уже родивших ребенка. Столь высокая распространенность обусловлена серьезными изменениями в функционировании всего организма в период беременности.

Известно, что основным гормоном, сохраняющим и поддерживающим беременность, является прогестерон. Действия его по сохранению беременности очень многоплановы и разнообразны. Можно коротко описать механизмы действия прогестерона тремя основными направлениями.

Во-первых , прогестерон регулирует деятельность иммунной системы, чтобы организм матери не отверг раньше времени плод, который имеет половину генов отца, чуждых организму матери.

Во-вторых , прогестерон снижает активность мышц внутренних органов, главным образом, конечно, матки. Но одновременно снижается и активность движений кишечника, что может вызывать замедление прохождения содержимого по кишечнику. Таким образом, защитный эффект, направленный на предотвращение прерывания беременности, может приводить к запору.

В-третьих , прогестерон снижает чувствительность внутренних органов к обычным стимулам, тормозя не только психические, но и физиологические процессы. В связи с этим уменьшается эффективность таких простых способов контроля за частотой стула, как диета и физические нагрузки.

Но уровень прогестерона повышается у всех беременных, а проблемы со стулом возникают у половины. Какие ещё причины могут вызывать запор?

Одной из наиболее частых причин является изменение условий жизни, которое неизбежно сопровождает беременность. Ведь меняется всё: количество и характер употребляемой пищи и жидкости, физическая активность, режим дня, гормональный и эмоциональный фон, новое место жительства, и прочее, и прочее.

В качестве примера вспоминается один случай:

Ко мне обратилась знакомая с весьма деликатной проблемой. Живет пациентка в двухкомнатной квартире с сыном, который недавно женился. Мать сумела неплохо поладить с невесткой. Та вскоре, к радости свекрови, только вышедшей на пенсию, забеременела, и через положенное время ушла в декретный отпуск. Вот тогда-то и начались проблемы. Все хорошо знают, что со звукоизоляцией в наших домах, мягко говоря, не очень. Раньше, когда сын с женой уходили на работу, мать спокойно посещала кабинет уединения. Теперь же она боялась, что невестка услышит, как происходит этот жизненно необходимый процесс. Невольное подавление рефлекса привело к нарушению процесса очищения кишечника.

Самое удивительное в этой истории, что вечером того же дня мне позвонила невестка этой пациентки. Можете не верить, но у неё была та же проблема. Пришлось прибегнуть к маленькой манипуляции. Невестке было рекомендовано обязательно ежедневно не менее часа гулять после завтрака, а её свекрови — после обеда.

Больше звонков из этой семьи какое-то время не было, и я почти забыл об этом случае. Вспомнить пришлось через полгода, когда уже успешно родившая невестка позвонила и спросила можно ли ей гулять с ребенком вместе со свекровью. Оказалось, что все это время свекровь и невестка старались не ходить на улицу вместе и никак не могли понять, почему прогулки им были рекомендованы в разное время. А тот самый деликатный вопрос как-то незаметно сошёл на нет.

Вот что значит любимый унитаз и привычный ритуал!

Итак, причин для нарушений отхождения стула при беременности может быть много. И пока ученые спорят, какие из них главные, необходимо помочь тем, кто уже не может ждать годы до достижения всемирного согласия мнений по данному вопросу.

Как избежать запоров во время беременности?

* Прежде всего, не нужно паниковать, если с наступлением беременности ваш стул стал несколько реже. Нормальной считается часто освобождения кишечника от трёх раз в сутки до трёх раз в неделю или одного раза в три дня. Главное, чтобы не приходилось сильно натуживаться.

* Кроме того, нужно помнить правило Кота Матроскина, которое в обсуждаемой ситуации будет звучать примерно так: «Чтобы освободить кишечник от чего-либо ненужного, его надо сначала наполнить чем-либо нужным». Это нужное — клетчатка. Основным источником клетчатки для человека служат овощи, фрукты и листовая зелень.

* Кроме того, из чистой клетчатки состоят отруби, которые можно добавлять в каши, котлеты, запеканки и иные блюда. Это научно доказанный метод профилактики запоров при беременности. Однако не переборщите с отрубями — для нормального эффекта они требуют употребления большого количества воды, а при беременности врачи вынуждены ограничивать жидкость из-за отёков, повышения давления или избыточной прибавки веса. Кроме того, переизбыток клетчатки может вызывать повышенное газообразование, что тоже не прибавляет комфорта.

Что делать, если ваш резерв по потреблению клетчатки исчерпан, а нужной лёгкости бытия достичь не удалось?

* Вторая группа необходимых продуктов — это кисломолочные продукты. Помимо крайне важных для здоровья мамы и малыша незаменимых аминокислот, витамина D, кальция, они содержат кисломолочные бактерии, необходимые для ритмичного функционирования кишечника. Очень рациональные и предусмотрительные датчане, считают, что здоровье нации напрямую зависит от того, что эта нация ест. Поэтому они выбили из камня лозунг, «Поллитра молока каждый день всю жизнь» и поместили его в самом центре Копенгагена.

* Кроме молочных продуктов нужно есть мясо и рыбу в достаточных, но не избыточных объёмах. Это продукты нужны для нормальной работы мышц матери и правильного формирования организма ребенка. Помните, что у кишечника тоже есть свои мышцы, необходимые для перистальтики.

В целом, набор продуктов для женщины, ожидающей ребенка, может выглядеть так:

* Кроме еды для регулярного стула необходима физическая нагрузка. При ходьбе стимулируются нервные окончания на стопах и рефлекторно активируется работа кишечника. Дыхательные упражнения и занятия гимнастикой для беременных также способствуют улучшению состояния здоровья.

* Другой рефлекс, активирующий опорожнение кишечника, включается при пережевывании пищи. Поэтому есть нужно медленно, молча и хорошо пережевывая пищу. А после еды нужно проследить полученный эффект в соответствующем помещении, где, в силу привычки, и стены помогают.

В большинстве случаев, все вышеперечисленное помогает избавиться от запоров и обойтись без дополнительных лекарственных средств. Однако возможны и более тяжёлые ситуации, когда невозможно выполнить эти рекомендации. Тогда нужны:

Слабительные препараты

Средств, облегчающих очищение кишечника, сегодня разработано много, многие из них очень эффективны, но не должны применяться у беременных. Например, известные травяные средства (крушина, сенна, ипекакуана, касторовое масло и др.) могут вызвать угрозу прерывания беременности и могут быть небезопасны для будущего ребенка. То же можно сказать и о мощных солевых слабительных (горькая соль, карловарская соль, магнезия и др.). Единственным слабительным средством, которое можно применять на любых сроках беременности и последующей лактации, является лактулоза. Лактулоза — особый сахар, который не переваривается пищеварительной системой человека и не всасывается. Дозы и режим приёма лучше обсудить со своим врачом.

Однако общее правило при беременности — не делать резких движений. В случае с лактулозой дозу нужно повышать постепенно. Например, 5 мл (чайная ложка без верха) 1 раз натощак в первый день. Оцените переносимость и эффект. Если достаточно, то от добра не ищут — оставьте ту же дозу. Если нет — добавляйте по чайной ложке в день, чтобы подобрать нужную именно вам дозу.

Таким образом, деликатная проблема, с которой сталкиваются многие, может быть успешно разрешена. Однако для этого требуется внимание, настойчивость и соблюдение разумной осторожности, чтобы не омрачить течение беременности.

Будьте здоровы!

Автор статьи: Попов Артем Анатольевич, доктор медицинских наук, врач высшей категории, терапевт, ревматолог, гастроэнтеролог. Член Ассоциации Ревматологов России, Российской Ассоциации по Остеопорозу. Основное место работы — кафедра внутренних болезней № 2 ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ, консультант ревматологического и гастроэнтерологического отделения МУЗ ЦГКБ№ 6. Сфера научных интересов: дифференциальная диагностика и лечение артритов и спондилоартритов, первичного и вторичного остеопороза, остеоартроза, заболеваний пищеварительной системы при ожирении, сахарном диабете, заболевания внутренних органов у женщин в период менопаузального перехода.

