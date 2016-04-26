Первый триместр беременности

Многие проблемы, возникающие со здоровьем будущей матери и вынашиванием малыша, легко заблаговременно выявить и предупредить их развитие. Например, свести к минимуму вероятность разрывов промежности в родах, родить в срок и многое другое. Что для этого необходимо? Своевременно встать на учет и проходить обследования в соответствии со сроками беременности.

Постановка на учет до 12 недель: почему это так важно?

Первые три месяца — наиболее ответственный период, от которого во многом зависит течение всей беременности и здоровье малыша. Происходит прикрепление плодного яйца к стенке матки (имплантация), начинает формироваться плацента, закладываются органы и ткани у ребенка.

Первый триместр: развитие ребенка по неделям

* 5-6 недель: длина эмбриона — 5 мм, у него уже появляется сердцебиение, определяются ручки и ножки.

* 7-8 недель: у плода широко раскрыты глаза и уже видны пальчики, постепенно формируется пуповина и появляется плодный пузырь.

* 9-10 недель: у малыша полностью сформирован головной мозг и сердечко.

* 12 недель: плод — маленький полноценный человечек, который внешне и внутренне уже сформирован, реагирует на внешние раздражители и гладит себя ручками.

В дальнейшем на протяжении беременности органы и ткани плода дозревают.

Воздействие даже незначительного неблагоприятного фактора может привести к нарушению нормального течения этих процессов на любом этапе. Например, недостаток фолиевой кислоты или магния, стрессовые ситуации, повышение тонуса матки и другие.

Согласитесь, что, зная «врага» в лицо, ему легче противостоять, а развитие любого заболевания проще предотвратить, чем лечить. Поэтому не откладывайте свое посещение женской консультации.

Первые дни задержки: кто в группе риска?

Будущие мамы, у которых заведомо возможно возникновение проблем со здоровьем во время беременности и вынашиванием здорового малыша:

* Имеется любое хроническое заболевание — например, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, хронический пиелонефрит и другие.

* Предыдущие беременности закончились выкидышами, замершей беременностью, рождением недоношенного ребенка.

* Ранее было бесплодие.

* Тест на беременность положительный или сомнительный, но из влагалища имеются кровянистые выделения. Возможна внематочная беременность.

* Наличие гинекологических заболеваний: воспалительные (матки, маточных труб, яичников) и доброкачественные новообразования (эндометриоз, миома, фиброма).

Если вы находитесь в группе риска, посетите акушер-гинеколога с первых дней задержки менструации.

Постановка на учет: цели и объем исследований

Итак, две полоски известили, что спустя определенное время вы станете мамой. Вам предстоит встать на учет, пройти ряд исследований и посетить врачей некоторых специальностей в положенные сроки.

Что выясняет доктор на первом визите?

* Уточняет возраст: поздний или юный у первородящей.

* Наличие гинекологических или других хронических общих заболеваний.

* Чем закончились предыдущие беременности: родами в срок или рождением недоношенного малыша, выкидышами или замершей беременностью.

* Перенесенные ранее инфекционные заболевания: вирусный гепатит, менингит и другие.

Здорова ли беременность?

Выполняется УЗИ с целью определить:

* Где находится плодное яйцо — для исключения беременности в маточной трубе или брюшной полости.

* Соответствие срока беременности на УЗИ и последней менструации.

* Наличие условий для вынашивания: исключение образований в матке, которые могут препятствовать нормальному развитию плода. Например, большого миоматозного узла, аномалий развития матки (двурогая матка или с перегородкой) и других факторов.

Первый скрининг — 11-13 неделя

Проводится во всем мире согласно рекомендованным срокам, на которых имеется наиболее высокая вероятность выявить отклонения в развитии малыша.

Определяется в крови матери:

* β-ХГЧ — хорионический гонадотропин (гормон). Появляется в крови на 6-8 день после оплодотворения. На обнаружении β-ХГЧ в моче основан тест на беременность. β-ХГЧ способствует выработке прогестерона — гормона, отвечающего за сохранение беременности. Недостаток β-ХГЧ — свидетельство того, что произошел самопроизвольный выкидыш или наступила внематочная беременность. Повышение его уровня говорит о многоплодной беременности.

* РАРР-А — ассоциированный с беременностью белок-А плазмы. Вырабатывается некоторыми клетками плодного яйца и поступает в кровь будущей матери. При понижении его уровня имеется риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями (синдромом Дауна, Эдвардса), угроза выкидыша и замершей беременности.

Ультразвуковое исследование

Выполняется на 11-13 неделе беременности. Именно на этом сроке выявляются косвенные признаки (маркеры), указывающие на наличие у ребенка хромосомных или наследственных заболеваний.

На основании результатов анализов и обследований всего лишь рассчитывается вероятный риск нарушений в течение беременности и/или развитии плода. Для уточнения диагноза в дальнейшем проводятся более тщательные исследования.

Подробнее о генетических методах обследования до и во время беременности читайте в нашем материале.

Здорова ли мама?

Исследования помогают оценить состояние здоровья будущей мамы, а также возможность доносить и родить малыша. Своевременное выявление нарушений позволяет принять меры, обеспечивая благополучный исход.

В первом триместре при нормально протекающей беременности вы посещаете акушер-гинеколога один раз в месяц. При выявлении отклонений или появлении жалоб — настолько часто, сколько считает врач.

Осмотр на кресле

Проводится на первом визите обязательно. Бояться его не нужно. Врач оценивает состояние матки и ее шейки, делая предположительные прогнозы относительно дальнейшего течения беременности.

Набирается во время осмотра:

* Обычный мазок из влагалища — на обнаружение воспаления и болезнетворных микроорганизмов, в том числе передающихся половым путем (трихомонады, гонококки).

* Цитологический мазок — из канала шейки матки на выявление предраковых клеток (атипичных).

Объем исследования будущей мамы в первом триместре

* Определяется группа крови и резус-фактор. При отрицательном резус-факторе обычно проводится профилактика гемолитической болезни плода — например, путем введения антирезусного иммуноглобулина (содержит белки, выделенные из человеческой плазмы крови).

О желтухе новорожденных читайте в нашем материале.

* Набирается кровь на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис.

* Общий анализ крови — для выявления анемии и возможного воспаления в организме.

* Биохимический анализ крови: печеночные ферменты (АЛТ, АСТ), уровень глюкозы и другие.

* TORCH-инфекции. Определяются в крови антитела (белки иммунной системы) к краснухе, токсоплазме, цитомегаловирусу, герпесу. Антитела появляются после перенесенных заболеваний, что не так опасно. Инфекции наносят вред плоду, если мама заражается во время беременности — например, при краснухе возможно незаращение верхней губы («заячья губа»), расщепление неба («волчья пасть»). При отсутствии антител вам необходимо свести к минимуму риск заражения.

Подробнее об этих инфекциях читайте в наших материалах:

* ТORCH-инфекции

* Токсоплазмоз

* Цитомегаловирус

* Оценивается свертывающая система крови (гемостазиограмма): фибриноген, тромбиновое время, протромбин, активированное частичное тромбопластиновое время и некоторые другие.

Почему важны эти показатели? В норме склонность к свертыванию крови во время беременности повышается на 30-40%. При возникновении заболеваний у будущей мамы или нарушений в течение беременности такая тенденция еще больше увеличивается. Например, при преэклампсии или эклампсии — тяжелых состояниях, осложняющих течение беременности во втором и третьем триместрах.

* Общий анализ мочи сдается практически при каждом посещении. Мочевыводящие пути — «слабое звено» во время беременности, что приводит к частому возникновению в них воспалительных процессов.

* Исследование на гормоны — по показаниям. Рекомендуется (не является обязательным) определить гормоны щитовидной железы. Поскольку Россия находится в эндемичной зоне по недостатку йода, необходимого для работы этого органа. Между тем доказано, что даже незначительное понижение функции щитовидной железы у будущей матери может нарушить внутриутробное развитие плода и привести к рождению ребенка со слабоумием.

Консультации специалистов: ЛОР, терапевт, окулист, генетик и другие (по показаниям).

Таков рекомендуемый план обследования в первом триместре при нормально протекающей беременности. При наличии некоторых заболеваний у будущей матери либо отклонений в течение беременности, проводятся дополнительные исследования. Объем и частоту их выполнения врач определят по индивидуальному плану.

В следующих материалах мы поговорим об обследованиях во втором и третьем триместрах, а также целях посещения специалистов будущей мамой во время беременности.

Второй и третий триместры беременности.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

