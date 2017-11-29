Поливитамины для беременных женщин

Нужны ли поливитамины во время беременности? Какие витамины и микроэлементы рекомендованы ВОЗ? Давайте разберемся.

Цель нашей статьи — рассказать будущим мамам о современных рекомендациях врачей по применению витаминов и микроэлементов во время беременности, чтобы беременность у каждой из них прошла гладко и после рождения малыша ни одна из не воскликнула — «я была неправа» (хотя при этом и действовала из лучших побуждений).

В самый ответственный период жизни для своего будущего малыша каждая мама хочет сделать для него всё возможное. Глаза будущих мамочек и тех, кто ещё только планирует беременность, разбегаются от обилия предложений различных витаминов и пищевых добавок, которые сегодня предлагают аптеки и магазины. Как выбрать для себя подходящий препарат?

Поливитамины во время беременности

Первый постулат, он же самый главный — рекомендации Всемирной организации здравоохранения и ведущих докторов, которые сегодня ведут самые сложные беременности у жительниц Екатеринбурга (в частности, это врачи Екатеринбургского клинического перинатального центра и Центра семейной медицины) единогласны и несколько неожиданны для тех, кто хочет «подстелить себе соломки».

Звучат они следующим образом: во время беременности и при подготовке к ней сегодня применяются монопрепараты отдельных витаминов и микроэлементов. Заниматься профилактикой «всего и сразу» путём приёма поливитаминов не рекомендуют и ВОЗ, и практикующие врачи. При этом отдельные витамины и микроэлементы назначаются только врачом, после проведенного обследования, в дозировке, подобранной строго индивидуально каждой конкретной беременной.

Исследования, неоднократно проведённые ВОЗ, в которых приняли участие десятки тысяч женщин, не доказали, что поливитамины (то есть комплекс витаминов в одной таблетке) улучшают исход беременности и родов. Напротив, избыточное поступление отдельных веществ, которые есть в их составе, может стать причиной негативных последствий для здоровья как самой мамы, так и её будущего малыша.

Например, искусственная передозировка витамина Д и его химических предшественников может стать причиной раннего зарастания родничка у малыша. Высокие дозы витамина, А не рекомендуются беременным из-за их потенциального тератогенного воздействия — они увеличивают риск пороков развития плода.

В исследованиях ВОЗ не было получено убедительных доказательств, что дополнительный приём витаминов группы В, витамина С и Е, а также витамина К во время беременности способен предотвратить возможные осложнения беременности родов или кардинальным образом положительно влияет на развитие ребёнка. А вот доказать отсутствие побочного эффекта при их приёме также невозможно.

Информация для размышления: по мнению ВОЗ, некоторые врождённые пороки развития будущего малыша всё-таки можно предупредить. Основа такой профилактики — это вакцинация, адекватное потребление фолиевой кислоты или йода, а также качественная дородовая помощь, то есть наблюдение беременности.

Что рекомендует ВОЗ во время беременности

Второй постулат, обязательный: фолиевая кислота и препараты железа — это основа здоровья будущего малыша. Препараты фолиевой кислоты, которые по цене финансово доступны любой женщине, а также препараты железа, рекомендованы ВОЗ.

Почему?

Фолиевая кислота. Причиной врождённых дефектов развития нервной трубки (например, пороков развития позвоночника, по причине которых может встать вопрос о возможном прерывании беременности) может быть дефицит фолиевой кислоты. Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что приём фолиевой кислоты до и во время беременности предотвращает их развитие.

Железо. Более 40% беременных женщин в мире имеют анемию. Половина из этих анемий вызвана дефицитом железа. Во время беременности железодефицитная анемия вследствие увеличенного расхода железа на построение клеток малыша прогрессирует, что может сказаться и на ребёнке (недостаток кислорода и анемия после рождения), и на здоровье мамы, вплоть до развития опасных для жизни нарушений сердечного ритма.

Сколько?

Ниже приведены общие рекомендации по дозировке, рекомендованные ВОЗ. Еще раз обращаем ваше внимание, что прием можно начинать только после консультации с врачом и индивидуального назначения для каждой беременной женщины, с учетом имеющихся противопоказаний.

Фолиевая кислота: 400 мкг ежедневно с того момента, когда женщина начинает пытаться забеременеть и до 12 недель беременности.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что приём фолиевой кислоты необходимо начинать сразу же, как только в семье встаёт вопрос о планировании малыша. И, по рекомендациям врачей, принимать фолиевую кислоту нужно начать за 2–3 месяца до плановой отмены гормональных контрацептивов или прекращения использования других противозачаточных средств. Женщинам, у плода которых диагностирован дефект нервной трубки, и женщин, которые ранее родили ребенка с дефектом нервной трубки, препараты фолиевой кислоты рекомендуются в более высоких дозах — 5 мг фолиевой кислоты ежедневно.

Железо: 30–60 мг элементарного железа в сутки (60 мг элементарного железа содержится в 300 мг гептагидрата сульфата железа, 180 мг фумарата железа или 500 мг глюконата железа).

Если побочные эффекты при приёме препаратов железа (чаще всего это запоры и явления желудочного дискомфорта) затрудняют его ежедневный приём беременной, железо можно принимать в дозировке 120 мг элементарного железа один раз в неделю. Эквивалентом 120 мг элементарного железа являются 600 мг гептагидрата сульфата железа, 360 мг фумарата железа или 1000 мг глюконата железа.

А как же кальций и йод?

Постулат третий, актуальный для Екатеринбурга и Свердловской области

Екатеринбург и города области отнесены к числу регионов со сниженным потреблением кальция и йода. Приём кальция во время беременности снижает риск преэклампсии и эклампсии (это опасные проявления токсикоза второй половины беременности) и преждевременных родов. Кроме того, дефицит кальция может стать причиной судорог у будущей мамы. Йод же крайне важен для развития нервной системы малыша.

Сколько?

Если результаты вашего обследования у врача показывают, что прием кальция и йода вам нужен, то принимать препараты кальция нужно с 16 недели беременности в дозировке 1,5–2 грамма кальция. Препараты йода в виде йодида калия в количестве 200–250 мкг в сутки как во время беременности, так и в течение всего грудного вскармливания.