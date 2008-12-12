Плацента - это эмбриональный орган, посредством которого устанавливается связь между организмом матери и плода.

В переводе с латинского «плацента» означает «лепешка». По форме плацента действительно напоминает лепешку. Эта «лепешка» состоит из отдельных долек. «Материнская» сторона прикрепляется к стенке матки, «плодовая» сторона обращена к плоду и соединяется с ним посредством пуповины. От места прикрепления пуповины к краю плаценты идут сосуды. Эта сторона плаценты покрыта гладкой амниотической оболочкой. Плацента, оболочки плодного пузыря и пуповина составляют послед.

Плацента начинает полностью функционировать с 16и недель беременности.

При доношенной беременности плацента весит 500-600 г, ее диаметр составляет 15-20 см, толщина 3-4 см.

Функции плаценты

Питательная функция. Через плаценту происходит передача питательных веществ от матери к плоду.

Выделительная функция. Продукты обмена, образовавшиеся в результате жизнедеятельности плода, выводятся из его организма в организм матери также через плаценту.

Дыхательная функция. Путем диффузии кислород из крови матери проникает в кровь плода, а в обратном направлении транспортируется углекислый газ.

Гормональная функция. В плаценте образуются гормоны, необходимые для нормального развития беременности: хорионический гонадотропин, плацентарный лактоген, прогестерон и другие.

Защитная функция. Плацента – это достаточно мощный барьер для токсических веществ и инфекций, находящихся в организме матери. Кроме того, она защищает плод от антител матери, которые вырабатываются в организме матери к чужеродным для нее тканям плода. К сожалению, плацента это не абсолютный барьер, а избирательный, поэтому многие вредные вещества и микроорганизмы все же проникают в организм плода через плаценту. Задача матери оградить его от всех этих вредностей, оградив от них себя.

Положение плаценты

Плацента должна быть расположена, по крайней мере, на 7 см выше внутреннего зева шейки матки. В противном случае говорят о низком прикреплении плаценты. Если плацента перекрывает внутренний зев, это называется «предлежание плаценты». Когда внутренний зев перекрыт полностью это «полное (центральное) предлежание плаценты», может быть также частичное (часть внутреннего зева перекрыта плацентой) или краевое предлежание плаценты (когда край плаценты находится рядом с краем внутреннего зева).

Полное предлежание плаценты является показанием для проведения кесарева сечения, через естественные родовые пути роды невозможны, так как выход из матки попросту закрыт. Кроме того, предлежание плаценты может вызывать кровотечение при беременности, поэтому как правило при такой патологии женщина практически всю беременность наблюдается в стационаре в отделении патологии беременности. В остальных случаях вопрос о методе родоразрешения решается индивидуально.

В течение беременности плацента может «мигрировать», то есть ее положение может меняться. Если вначале плацента располагалась низко, к концу беременности она может «передвинуться» повыше. Миграция плаценты обычно завершается к 34 неделям.

Плацента может располагаться как по задней стенке матки, так по передней, на развитие плода это не влияет.

Степень зрелости плаценты

Плацента имеет 4 степени зрелости: 0, 1, 2, 3. Степень зрелости определяется по УЗИ. Нулевая степень определяется до 27-30 недель, первая степень – в 30-34 недели, вторая – в 34-38 недель, далее – третья степень зрелости.

Степень зрелости зависит от эхогенной плотности структур плаценты. Кроме того, определяется толщина плаценты, наличие кальцинатов, образование «щелей» в плаценте (расширение межворсинчатых пространств).

Толщина плаценты в мм примерно должна соответствовать сроку беременности в неделях (то есть в 25 недель толщина примерно 2,5 см, в 34 недели – 3,4 см, и т.д.). Толщина плаценты увеличивается примерно до34-38 недель.

Несоответствие характеристик плаценты норме говорит о фето-плацентарной недостаточности (ФПН). При фето-плацентарной недостаточности происходит нарушение кровообращения в системе мать – плацента – плод. Небольшое нарушение может скомпенсироваться, при значительных нарушениях кровообращения наблюдается гипоксия (кислородное голодание) плода, нарушение его сердечной деятельности и отставание в росте. Кроме того, при ФПН снижается барьерная функция плаценты.

Отслойка плаценты

Преждевременная отслойка плаценты это одно из самых опасных осложнений беременности.

Если отслойка небольшая, возможно пролонгирование (продолжение) беременности. Женщине необходима госпитализация и проведение сохраняющей терапии. При большом сроке беременности, когда уже возможно рождение жизнеспособного ребенка, и начавшемся небольшом кровотечении, вскрывают плодный пузырь, что приводит к остановке кровотечения. В дальнейшем роды ведутся через естественные родовые пути под постоянным наблюдением за состоянием матери и плода.

Большая отслойка, сопровождающаяся массивным кровотечением, является показанием для проведения экстренного кесарева сечения, так как промедление в такой ситуации опасно для жизни матери и плода.

При появлении кровянистых выделений, даже в небольшом количестве, необходимо срочно обратиться к врачу на любом сроке беременности, так как эти выделения могут быть первым симптомом начавшейся отслойки плаценты.

Выделение последа после родов

В норме после рождения ребенка плацента должна самостоятельно отделиться и выделиться в течение 20-30 минут. В течение этого времени врач наблюдает за выделением последа не форсируя его. Существуют определенные признаки отделения последа (женщина может ощутить слабую схватку, при глубоком дыхании женщины отрезок пуповины не втягивается, дно матки поднимается выше и отклоняется вправо), и только после его отделения можно выводить послед из половых путей, если он не рождается самостоятельно. Потягивание не отделившегося последа за пуповину, выдавливание его через переднюю брюшную стенку не применяются, так как опасны возникновением кровотечения.

Более быстрому отделению последа и лучшему сокращению матки способствует прикладывание ребенка к груди сразу после рождения. Это объясняется тем, что при раздражении соска выделяется гормон окситоцин, оказывающий сокращающее действие на матку.

Если послед не отделяется самостоятельно в течение 30 минут, приступают к ручному отделению последа. Это процедура проводится под внутривенным обезболиванием.

После рождения последа он обязательно осматривается врачом. Врачу важно убедиться в целости плаценты, потому что при задержке дольки плаценты в матке может возникнуть кровотечение. Поэтому при подозрении на дефект плацентарной ткани проводится ручное обследование полости матки под внутривенным наркозом.

Возможно такое осложнение как врастание плаценты в стенку матки. Отделить ее при этом невозможно. В этом случае необходимо произвести удаление матки вместе с плацентой, так как попытка ее отделения приводит к массивному кровотечению, опасному для жизни.